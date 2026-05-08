Υπό έλεγχο η πυρκαγιά στη νεκρή ζώνη: Στο σημείο υποψήφιοι της «Άμεσης Δημοκρατίας» με κουβάδες και πρωταγωνιστή… τον Φειδία

Κατέκαυσε μισό τετραγωνικό χιλιόμετρο κυρίως με σπαρτά, ξηρά χόρτα και άγρια βλάστηση.

Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά στη νεκρή ζώνη, κοντά στην περιοχή Καϊμακλίου, όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ η Λειτουργός του Γραφείου Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Κούλα Μεσαρίτου.

Ερωτηθείσα για την έκταση της πυρκαγιάς, η κ. Μεσαρίτου είπε ότι κατέκαυσε μισό τετραγωνικό χιλιόμετρο κυρίως με σπαρτά, ξηρά χόρτα και άγρια βλάστηση.

«Είχαμε ένα μέτωπο περίπου μισό χιλιόμετρο. Ευτυχώς η πυρκαγιά κατάφερε να αποκοπεί και δεν εξαπλώθηκε στις ελεύθερες περιοχές. Έχει οριοθετηθεί η πυρκαγιά και είναι υπό έλεγχο. Δεν υπάρχει κίνδυνος εξάπλωσης», πρόσθεσε.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, η κ. Μεσαρίτου είπε ότι θα παραμένουν δυνάμεις στην περιοχή για τελική κατάσβεση και επιφυλακή για τυχόν αναζωπυρώσεις.

Επιχείρησαν συνολικά έξι πυροσβεστικά οχήματα από τους Πυροσβεστικούς Σταθμούς Λευκωσίας, με υποστήριξη δύο πυροσβεστικών οχημάτων του Τμήματος Δασών, τριών οχημάτων της Επαρχιακής Διοίκησης Λευκωσίας, ενός οχήματος της Πολιτικής Άμυνας, καθώς επίσης και δύο οχημάτων από την εθελοντική ομάδα SupportCY και ενός οχήματος της εθελοντικής ομάδας ΕΤΕΑ.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδονταν σε ζωντανή μετάδοση στο TikTok από το λεωφορείο του κινήματος «Άμεση Δημοκρατία», η φωτιά έκαιγε από τις 15:30 περίπου, ενώ γύρω στις 16:30 τέθηκε υπό έλεγχο.

Στα βίντεο που μεταδίδονταν ζωντανά καταγράφονταν πλάνα με υποψηφίους του κινήματος να κρατούν κουβάδες και να επιχειρούν να βοηθήσουν στην προσπάθεια περιορισμού της πυρκαγιάς, ενώ η εικόνα μεταδιδόταν συνεχώς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τον Φειδία Παναγιώτου σε πρωταγωνιστικό ρόλο. Η συνεχής ζωντανή μετάδοση της προσπάθειας μέσω TikTok προκάλεσε παράλληλα συζητήσεις και ερωτήματα για το κατά πόσον η παρουσία και η συνδρομή στην κατάσβεση της φωτιάς τυγχάνει και επικοινωνιακής ή πολιτικής αξιοποίησης.

Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της ζωντανής μετάδοσης, ο ευρωβουλευτής Φειδίας Παναγιώτου προχώρησε επανειλημμένα σε αναφορές περί καθυστέρησης στην ανταπόκριση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

@reporters_cyprus Πυρκαγιά εντός της νεκρής ζώνης στην περιοχή Καϊμακλίου-Επιχειρούν δυνάμεις πυρόσβεσης και την Κυπριακή Δημοκρατία #reporters #cyprusnews #kaimakli #fire ♬ πρωτότυπος ήχος - reporters_cyprus

