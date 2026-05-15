«Μύρισε θυμάρι και βασιλικό»: Κάλεσμα πρωτιάς από Αναστασιάδη, Αβέρωφ και Αννίτα σε εκδήλωση του ΔΗΣΥ στη Λεμεσό

Σε έντονα προεκλογικό κλίμα πραγματοποιήθηκε στη Λεμεσό εκδήλωση του Δημοκρατικού Συναγερμού ενόψει των επερχόμενων βουλευτικών εκλογών, με την παρουσία στελεχών, μελών και υποστηρικτών της παράταξης. Κεντρικοί ομιλητές ήταν ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, ο πρώην πρόεδρος του κόμματος Αβέρωφ Νεοφύτου και η πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αννίτα Δημητρίου.

Ο Νίκος Αναστασιάδης αναφέρθηκε στην ιστορική διαδρομή της παράταξης, ενόψει και της συμπλήρωσης 50 χρόνων από την ίδρυση του κόμματος από τον Γλαύκο Κληρίδη.

«Σε λίγες ημέρες θα γιορτάσουμε τα 50χρονα της ίδρυσης αυτής της παράταξης από τον αείμνηστο πατριάρχη τον Γλαύκο Κληρίδη. Της παράταξης που στέγασε τους λάτρεις της ελευθερίας, της παράταξης που στέγασε τους αγωνιστές της ελευθερίας, που στέγασε τους νέους που ήθελαν ελευθερία, που στέγασε τους επιχειρηματίες, που στέγασε τους μετριοπαθείς πολίτες, της παράταξης που στα 20 χρόνια που κυβέρνησε έκανε την Κύπρο ακόμα πιο περήφανη αλλά και τους πολίτες ακόμα πιο ευτυχισμένους», ανέφερε.

Πρόσθεσε ακόμη ότι «20 χρόνια εμπιστοσύνης του λαού δεν ήταν τυχαία, ήταν επειδή απλά είχαμε πολιτικές, είχαμε θέσεις, είχαμε προτάσεις, είχαμε προγράμματα, αλλά είχαμε και τη βούληση να υλοποιούμε».

Από την πλευρά του, ο Αβέρωφ Νεοφύτου έστειλε μήνυμα συσπείρωσης και εκλογικής πρωτιάς.

«Να τους αποδείξουμε πως παραμένουμε και είμαστε η πιο σοβαρή και υπεύθυνη δύναμη του τόπου. Δίνουμε αυτήν τη μάχη με όλη την ηγεσία, πρώην στελέχη και νυν, αλλά πρωτίστως με τους ανιδιοτελείς συναγερμικούς και συναγερμικές για να κόψουμε ακόμα μια φορά πρώτοι το νήμα», δήλωσε.

Αναφερόμενος στη νεολαία της παράταξης, πρόσθεσε: «Αφού είδα και νέους και νέες και αυτό που μας συγκινούσε στις εκδηλώσεις της Πρωτοπορίας, μύρισε θυμάρι και βασιλικό, λάμπει το φεγγάρι πας τον ουρανό της κληρονομιάς εμείς συνεχιστές, στην κορφή και πάλι, και πάλι νικητές».

Η πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου, έκανε λόγο για ενότητα και αντοχή της παράταξης, απευθυνόμενη στους παρευρισκόμενους της εκδήλωσης.

«Νεολαία μας, περήφανα στελέχη μας, απόψε κοιτάζω απέναντι και βλέπω παντού το γαλάζιο. Βλέπω σημαίες, βλέπω πρόσωπα, βλέπω ανθρώπους που δεν λύγισαν. Βλέπω τον κόσμο μας τον πιστό. Και αυτό ξέρετε τι σημαίνει; Ότι η καρδιά του Δημοκρατικού Συναγερμού είναι εδώ, ζωντανή, δυνατή, ενωμένη με προοπτική εδώ στη Λεμεσό μας», ανέφερε.

Συνεχίζοντας, σημείωσε πως «είναι εδώ φίλες και φίλοι άνθρωποι που κράτησαν αυτήν την παράταξη σε πολύ πιο δύσκολες συνθήκες. Οι άνθρωποι εκείνοι που δεν κρύφτηκαν ποτέ, που έμαθαν να αγωνίζονται, να αντέχουν, να σηκώνουν την Κύπρο ψηλά όταν κάποιοι έφεραν μόνο την κατάρρευση, τη μιζέρια, την ισοπέδωση και τον λαϊκισμό, που κάποιοι επένδυαν στη δυστυχία και το γκρέμισμα της χώρας μας».

Καταλήγοντας, η Αννίτα Δημητρίου ανέφερε: «Είστε εσείς φίλες και φίλοι που δεν προδώσατε ποτέ τις αρχές, τις αξίες, τα ιδανικά μας».