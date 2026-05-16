Ατταλίδου: Το ΕΛΑΜ ανακάλυψε τον πραγματικό «εχθρό» της Κύπρου και του Έθνους, τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα

Έντονη κριτική κατά του ΕΛΑΜ, λόγω των πυρών που εξαπολύει προεκλογικά κατά της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ, άσκησε σε βίντεο η υποψήφια βουλεύτρια του Volt Κύπρου, Αλεξάνδρα Ατταλίδου.

«Συγκλονιστική αυτοθυσία! Την ώρα που οι πολίτες δεν έχουν να πληρώσουν το ενοίκιό τους, την ώρα που οι νέοι μας φεύγουν στο εξωτερικό, την ώρα που η διαφθορά κάνει πάρτι σε αυτόν τον τόπο το ΕΛΑΜ ανακάλυψε τον πραγματικό εχθρό της Κύπρου και του Έθνοτς, τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, δύο ανθρώπους που αγαπιούνται. Και φυσικά έβγαλαν από το ντουλάπι το γνωστό starter pack: Βιολογία, Πατρίδα, Θρησκεία, Οικογένεια, Ελληνισμός, που έπρεπε να πλένουν το στόμα τους πριν να μιλούν για τον Ελληνισμό», αναφέρει, μεταξύ άλλων, στο βίντεο.