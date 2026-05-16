Ένα αρχαιοπρεπές χαστούκι από το Πεκίνο!

Δεν ξέρω πόσοι μέσα στον προεκλογικό χαβαλέ, δώσαμε την παραμικρή προσοχή στην αναφορά του Προέδρου της Κίνας Σι Τζινπίνγκ…Ελάχιστοι «ελαχιστότατοι». Πέρα από τον προεκλογικό αφασιακό πόλεμο, έχουμε και τον αποψινό τελικό της Γιουροβίζιον. Με δυο ελληνικές συμμετοχές. Μια από Ελλάδα, μια από Κύπρο. Ορίστε τα δύο κράτη που θέλεις κύριε Έρχιουρμαν! Τρία να τα κάνουμε δεν γίνεται…Πάρτο απόφαση. Με δυο λοιπόν «ελληνικά» τραγούδια, θα απολαύσουμε απόψε τη δύναμη του…εμφύλιου πολέμου!

Πάμε στην άλλη άκρη του κόσμου στην Κίνα, όπου ο Κινέζος Πρόεδρος μάς έδωσε μάθημα γνώσης. Χαστούκι ελληνικό η Επίκληση στην "Παγίδα του Θουκυδίδη" κατά τη διάρκεια της διμερούς συνάντησής του με τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, στο Πεκίνο.

Με αυτή την αναφορά, ο Σι θέλησε να υπογραμμίσει τους κινδύνους από την όλο και αυξανόμενη αντιπαλότητα ανάμεσα στις δύο μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου, καλώντας αντί για σύγκρουση, σε συνεργασία και συνεννόηση.

Ανοίγοντας τη συζήτηση, ο Σι χαρακτήρισε το μέλλον των σχέσεων Κίνας-ΗΠΑ ως ένα από τα καθοριστικά ζητήματα της εποχής μας. Ο όρος "Παγίδα του Θουκυδίδη" έχει γίνει όλο και περισσότερο μέρος της παγκόσμιας συζήτησης γύρω από τις σχέσεις Κίνας-ΗΠΑ, ιδιαίτερα υπό την ηγεσία του Σι. Με απλά λόγια, η θεωρία περιγράφει μια επικίνδυνη κατάσταση στην οποία μια καθιερωμένη παγκόσμια δύναμη απειλείται από την ταχεία άνοδο μιας άλλης δύναμης, ωθώντας τελικά και τις δύο πλευρές σε αντιπαράθεση ή ακόμα και πόλεμο.

Η φράση έγινε δημοφιλής από τον Αμερικανό πολιτικό επιστήμονα Graham Allison, ο οποίος τη χρησιμοποίησε για να αναλύσει τις εντάσεις μεταξύ Κίνας και Ηνωμένων Πολιτειών. Ο ίδιος δανείστηκε την ιδέα από τον Αρχαίο Έλληνα ιστορικό Θουκυδίδη, ο οποίος κατέγραψε τον Πελοποννησιακό Πόλεμο μεταξύ Αθήνας και Σπάρτης πριν από 2.000 χρόνια.

Ο Θουκυδίδης έγραψε για πρώτη φορά ότι "η άνοδος της Αθήνας και ο φόβος που αυτή ενστάλαξε στη Σπάρτη" ήταν αυτό που έκανε τον πόλεμο αναπόφευκτο. Με την πάροδο του χρόνου, οι μελετητές και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής άρχισαν να χρησιμοποιούν την αναλογία για να περιγράψουν τις σύγχρονες μεταβάσεις ισχύος - ειδικά την άνοδο της Κίνας στο πλαίσιο της μακροχρόνιας αμερικανικής κυριαρχίας.

Τα τελευταία χρόνια, Κινέζοι αξιωματούχοι και κρατικά μέσα ενημέρωσης έχουν επανειλημμένα επικαλεστεί τον όρο, υποστηρίζοντας ότι οι ΗΠΑ δεν πρέπει να αντιμετωπίζουν την οικονομική και στρατιωτική άνοδο της Κίνας ως απειλή. Ο ίδιος ο Σι έχει χρησιμοποιήσει την φράση πολλές φορές για να υποστηρίξει σταθερές σχέσεις και μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ Πεκίνου και Ουάσινγκτον.

Έτσι, όταν ο Σι είπε στον Τραμπ ότι η Κίνα και οι ΗΠΑ πρέπει να "ξεπεράσουν" την παγίδα του Θουκυδίδη, ουσιαστικά προέτρεπε την Ουάσινγκτον να μην φοβάται την άνοδο της Κίνας και αντ' αυτού να επιδιώξει τη συνύπαρξη και τη συνεργασία.

Σι Τζινπίνγκ…twelve points!