Αναβλήθηκε η επίσκεψη της Μελόνι στην Κύπρο

Η προγραμματισμένη για σήμερα επίσκεψη της Πρωθυπουργού της Ιταλίας κας Giorgia Meloni, στην Κύπρο αναβάλλεται, λόγω της ανάγκης άμεσης επιστροφής της στην Ιταλία, μετά το σοβαρότατο περιστατικό που σημειώθηκε στη Modena, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό πολιτών, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Η Πρωθυπουργός της Ιταλίας θα μεταβεί εσπευσμένα στη Modena, μαζί με τον Πρόεδρο της Ιταλικής Δημοκρατίας, για να βρεθούν κοντά στους τραυματίες, στις οικογένειές τους και στην τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με τον κ. Λετυμπίωτη, η επίσκεψη της Πρωθυπουργού Meloni στην Κύπρο θα επαναπρογραμματιστεί σε χρόνο που θα συμφωνηθεί. Την ίδια ώρα τόνισε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων Κύπρου και Ιταλίας, καθώς και στον κοινό ευρωπαϊκό και περιφερειακό μας συντονισμό.

Στο τέλος ο κ. Λετυμπιώτης ανέφερε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία εκφράζει την αλληλεγγύη της προς την Κυβέρνηση, τον λαό της Ιταλίας και όλους όσοι επηρεάστηκαν από το τραγικό αυτό περιστατικό.

