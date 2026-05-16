Συνεχίζεται η κόντρα Οδυσσέα - Νικόλα για την ΟΕΔΑ Πεντακώμου: «Φέρνει στο 2026 τα ήθη του 1983» - «Παρουσιάζει τον Σπύρο Κυπριανού ως ανήθικο»

Σε ένα κρεσέντο αλληλοκατηγοριών έχουν επιδοθεί ο επικεφαλής του κινήματος ΑΛΜΑ Οδυσσέας Μιχαηλίδης και ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ, Νικόλας Παπαδόπουλος, δίνοντας και το Σάββατο συνέχεια στην αντιπαράθεση γύρω από την υπόθεση της ΟΕΔΑ Πεντακώμου.

Την αρχή έκανε ο κ. Μιχαηλίδης. Συγκεκριμένα έδωσε απάντηση στον πρόεδρο του ΔΗΚΟ Νικόλα Παπαδόπουλου μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Χ, με αφορμή δημόσιες αναφορές για την υπόθεση της ΟΕΔΑ Πεντακώμου.

Ο κ. Μιχαηλίδης κατηγόρησε τον κ. Παπαδόπουλο ότι επιχειρεί να τον παρουσιάσει ως ένοχο ποινικών αδικημάτων λίγες ημέρες πριν τις εκλογές, κάνοντας λόγο για πρακτικές που όπως αναφέρει «φέρνουν στο 2026 τα ήθη του 1983».

Νικόλας Παπαδόπουλος: «Παρουσιάζει τον Σπύρο Κυπριανού ως ανήθικο, τον αφήνουμε στην κρίση όλων των κεντρώων ψηφοφόρων»

Δεν άργησε η απάντηση από τον Νικόλα Παπαδόπουλο. Έγραψε στο X ότι «ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης με αυτή του την ανάρτηση παρουσιάζει τον αείμνηστο ιδρυτή του ΔΗΚΟ Σπύρο Κυπριανού ως ανήθικο, καθώς σε εκείνον αναφέρεται όταν μιλά για τα ''ήθη του 1983''. Τον αφήνουμε στην κρίση του κόσμου του Δημοκρατικού Κόμματος, αλλά και όλων των κεντρώων ψηφοφόρων».

Τον αφήνουμε στην κρίση του κόσμου του Δημοκρατικού Κόμματος, αλλά και όλων των κεντρώων ψηφοφόρων. — Νικόλας Παπαδόπουλος (@NicholasPapadop) May 16, 2026

Χρονολογικά στοιχεία από Οδυσσέα Μιχαηλίδη

Ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης στην ανάρτησή του παραθέτει χρονολογικά στοιχεία γύρω από τις ερευνητικές διαδικασίες για την υπόθεση της ΟΕΔΑ Λεμεσού.

Όπως σημειώνει, το 2017 διορίστηκε από τον τότε Γενικό Εισαγγελέα Κώστα Κληρίδη τριμελής Ερευνητική Επιτροπή, η οποία σύμφωνα με τον ίδιο κατέληξε σε πόρισμα που απέδιδε ευθύνες στο Τμήμα Περιβάλλοντος και στο αρμόδιο Υπουργείο, ενώ κατέγραφε θετικά τον δικό του ρόλο.

Παράλληλα, υποστηρίζει ότι το Υπουργικό Συμβούλιο της κυβέρνησης Νίκου Αναστασιάδη προχώρησε το 2019, κατά παράβαση της νομοθεσίας, στον διορισμό νέας άτυπης επιτροπής επειδή δεν ήταν ικανοποιημένο από τα συμπεράσματα της πρώτης έρευνας.

Ο επικεφαλής του ΑΛΜΑ αναφέρεται επίσης σε τηλεοπτικό debate στο OMEGA Channel, όπου όπως ισχυρίζεται ο κ. Παπαδόπουλος παρουσίασε πολυσέλιδο έγγραφο ως πόρισμα τριμελούς επιτροπής.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η έκθεση φέρει τελικά μόνο δύο υπογραφές, καθώς το τρίτο μέλος απεβίωσε πριν την ολοκλήρωσή της.

Ο κ. Μιχαηλίδης υποστηρίζει ακόμη ότι δύο από τα μέλη της επιτροπής είχαν επαγγελματικές ή κομματικές διασυνδέσεις με το αρμόδιο Υπουργείο και το ΔΗΚΟ, κατονομάζοντας τη Μερόπη Σαμαρά και τον Ντίνο Νικολαΐδη.

Καταλήγοντας, ο κ. Μιχαηλίδης κάνει λόγο για πολιτική στοχοποίησή του ενόψει εκλογών και διερωτάται δημόσια «πόσο χαμηλά μπορεί να φτάσει κάποιος».

Αυτούσια η ανάρτηση του Οδυσσέα Μιχαηλίδη:

Ο Νικόλας Παπαδόπουλος φέρει στο 2026 τα ήθη του 1983. Ο Νικόλας Παπαδόπουλος, κατά τα άλλα κατηγορώντας άλλους για τοξικότητα, με παρουσιάζει ως ένοχο στην υπόθεση ΟΕΔΑ Λεμεσού. Στις 8.12.2017 διορίστηκε από τον Γενικό Εισαγγελέα Κώστα Κληρίδη τριμελής Ερευνητική Επιτροπή, με βάση τον περί Ερευνητικών Επιτροπών Νόμο. Με βάση τον νόμο, η Επιτροπή δεν μπορούσε να διοριστεί από το Υπουργικό Συμβούλιο (ΥΣ) του Νίκου Αναστασιάδη επειδή υπήρξαν αποφάσεις του ΥΣ που θα αποτελούσαν αντικείμενο διερεύνησης.

Η Επιτροπή εξέδωσε το Πόρισμα της στις 7.6.2018 επιρρίπτοντας ευθύνες στο Τμήμα Περιβάλλοντος και στο Υπουργείο και εξαίροντας το δικό μου θετικό ρόλο. Στις 28.8.2019, το ΥΣ του Νίκου Αναστασιάδη, κατά παράβαση της σχετικής νομοθεσίας, διόρισε νέα άτυπη ερευνητική Επιτροπή επειδή δεν τους άρεσε το πόρισμα της νόμιμης Επιτροπής. Στο μεταξύ μας debate στο OMEGA, ο Νικόλας Παπαδόπουλος, κρατούσε ένα πολυσέλιδο κείμενο που είπε ότι ήταν το πόρισμα μιας τριμελούς ερευνητικής επιτροπής.

Με βάση δημοσιεύματα που εντόπισα, την έκθεση υπογράφουν μόνο δύο πρόσωπα, η Μερόπη Σαμαρά και ο Ντίνος Νικολαΐδης γιατί το 3ο μέλος απεβίωσε πριν ολοκληρωθεί η έκθεση.

Η Μερόπη Σαμαρά είναι λειτουργός στο, υπό κατηγορία από τη νόμιμη Επιτροπή, Τμήμα Περιβάλλοντος.

Ο Ντίνος Νικολαΐδης συνεργαζόταν επαγγελματικά κατά καιρούς κυρίως με το Τμήμα Υδάτων του ίδιου Υπουργείου. Είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και της Επαρχιακής Επιτροπής Λεμεσού του ΔΗΚΟ και σήμερα υποψήφιος Βουλευτής με το ίδιο κόμμα.

Το τρίτο μέλος (που στο μεταξύ αποβίωσε) συνεργαζόταν επαγγελματικά με το Τμήμα Περιβάλλοντος.

Η έκθεση αυτής της παράνομης επιτροπής, ημιτελ και υπογραμμένη μόνο από δύο μέλη, παραδόθηκε στον τότε Υπουργό Κώστα Καδή 3,5 χρόνια μετά τον διορισμό της, στις 7.2.2023 και στάλθηκε στον Γενικό Εισαγγελέα από την Κυβέρνηση Νίκου Χριστοδουλίδη στις 14.12.2023. Η έκθεση προωθήθηκε στην Αστυνομία από τον Γενικό Εισαγγελέα στις 10.12.2024. Σήμερα, μία εβδομάδα πριν τις εκλογές, ο Νικόλας Παπαδόπουλος προβαίνει σε δηλώσεις ότι είμαι ένοχος ποινικών αδικημάτων σε σχέση με την ΟΕΔΑ Πεντακώμου. Αλήθεια, πόσο χαμηλά μπορεί να φτάσει κάποιος.