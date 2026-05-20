Αννίτα Δημητρίου: «Η Βουλή δεν είναι χώρος για likes – Ζητάμε ισχυρή εντολή σταθερότητας»

Ο ΔΗΣΥ θέλει ισχυρή παρουσία στη νέα Βουλή με τις περισσότερες έδρες που να μπορεί να γέρνει την πλάστιγγα υπέρ της σταθερότητας, του ρεαλισμού και των υπεύθυνων αποφάσεων λέει στο ΚΥΠΕ η Πρόεδρος του κόμματος Αννίτα Δημητρίου. Επαναλαμβάνει ότι τον ΔΗΣΥ δεν τον ενδιαφέρουν τα likes στα ΜΚΔ και ότι επέλεξε να απαντά με επιχειρήματα.

Δεν κρύβει τον προβληματισμό της για τη σύνθεση της νέας Βουλής, απαντά σε όσους προτάσσουν ότι ο ΔΗΣΥ έχασε τον προσανατολισμό του ενώ απαντά τι θα κάνει το κόμμα για την Προεδρία της Βουλής και πως θα προχωρήσει στις Προεδρικές.

Δημοσκοπήσεις, μικρή διαφορά με ΑΚΕΛ, συμμαχίες και έδρες

Σε ερώτηση για τις δημοσκοπήσεις η πλειονότητα των οποίων δείχνει πρωτιά για τον ΔΗΣΥ με μικρή διαφορά όμως από το ΑΚΕΛ, η κ. Δημητρίου είπε ότι για τον ΔΗΣΥ η νίκη δεν είναι θέμα εγωισμού ή κομματικού γοήτρου αλλά θέμα πολιτικής κατεύθυνσης για τον τόπο.

''Όταν οι πολίτες δίνουν τη νίκη σε μια παράταξη, ουσιαστικά επιβεβαιώνουν συγκεκριμένες πολιτικές και συγκεκριμένη αντίληψη ευθύνης. Την ίδια στιγμή, έχει τεράστια σημασία και ο αριθμός των εδρών. Μπορεί μια έδρα να ακούγεται μικρή διαφορά, αλλά στη Βουλή πολλές φορές μία ψήφος καθόρισε κρίσιμες αποφάσεις για την οικονομία, τις μεταρρυθμίσεις ή την κοινωνική πολιτική", αναφέρει.

Στη συνέντευξή της στο ΚΥΠΕ η κ. Δημητρίου σημειώνει ότι είναι για το λόγο αυτό που εργάζονται σκληρά μέχρι την τελευταία στιγμή.

''Γιατί θέλουμε μια ισχυρή παρουσία, με τις περισσότερες έδρες στη Βουλή, που να μπορεί να γέρνει την πλάστιγγα υπέρ της σταθερότητας, του ρεαλισμού και των υπεύθυνων αποφάσεων'', ανέφερε.

Τοξικότητα, likes, λάσπη και χαρακώματα

Σε ερώτηση πόσο τους ανησυχεί η νέα σύνθεση της Βουλής, όπως οι δημοσκοπήσεις δείχνουν, και οι θέσεις κάποιων από τους υποψήφιους, η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ τόνισε ότι το πραγματικό ζήτημα είναι αν θα υπάρχει κουλτούρα συνεννόησης και ευθύνης και αυτό τους προβληματίζει περισσότερο.

''Μια τέτοια σύνθεση της Βουλής φέρνει μεγάλη αβεβαιότητα. Δεν γνωρίζουμε ακόμη ποια θα είναι η στάση αρκετών κομμάτων σε κρίσιμα ζητήματα, δεν ξέρουμε τι πρεσβεύουν, ούτε αν θα υπάρχει διάθεση για συναινέσεις ή αν θα κυριαρχήσει η λογική της μόνιμης άρνησης και της ισοπέδωσης'', αναφέρει.

Δυστυχώς, λέει η κ. Δημητρίου, τα δείγματα που βλέπουμε μέχρι σήμερα δεν είναι καθόλου ενθαρρυντικά καθώς βλέπουμε τοξικότητα, διχασμό, μηδενισμό, ατεκμηρίωτες καταγγελίες, λάσπη και λαϊκισμό και μια τάση «να τα γκρεμίσουμε όλα», χωρίς πρόταση και χωρίς ευθύνη.

''Αυτό είναι άκρως επικίνδυνο για τη λειτουργία της δημοκρατίας, αλλά και για την οικονομία μας. Γιατί στο τέλος της ημέρας, η Βουλή δεν είναι χώρος για συνθήματα και likes στα apps και στα social media. Είναι ο χώρος όπου πρέπει να λαμβάνονται κρίσιμες αποφάσεις για τον τόπο. Και αν δεν μπορεί να λειτουργήσει η Βουλή, τότε κινδυνεύουμε να οδηγηθούμε σε φαινόμενα παραλυσίας με κόστος για την οικονομία, το κράτος και τελικά για τον ίδιο τον πολίτη'', ανέφερε.

Η κ. Δημητρίου σημειώνει ότι στον ΔΗΣΥ πιστεύουν ότι η πολιτική χρειάζεται γέφυρες και όχι χαρακώματα, χρειάζεται σοβαρότητα και όχι πόλωση γιατί μόνο έτσι μπορούμε να πάμε τη χώρα μας υπεύθυνα μπροστά.

Ναι στην υπεύθυνη στάση, όχι στο λαϊκισμό

Σε ερώτηση αν θεωρεί ότι οι πολίτες τελικά θα αποδείξουν στην κάλπη ότι εκτιμούν "την υπεύθυνη στάση, τον ρεαλισμό, την εξωστρέφεια, την σταθερότητα στις θέσεις σε Κυπριακό και οικονομία από τον ΔΗΣΥ", απάντησε ότι το τελευταίο διάστημα κυριαρχούν στη δημόσια συζήτηση ο λαϊκισμός, η τοξικότητα, ο διχασμός και πολλές φορές ατεκμηρίωτες καταγγελίες μονοπωλούν τη συζήτηση.

''Κάποιοι επενδύουν πολιτικά πάνω στη μόνιμη αμφισβήτηση των πάντων. Θεωρούν ότι όσο περισσότερο απαξιώνεται η πολιτική, τόσο περισσότερο τους ευνοεί. Και ναι, σε αρκετές περιπτώσεις αποδείχθηκε ότι υπήρχε σκόπιμη διασπορά fake news ή και υπερβολές. Όμως εμείς επιλέξαμε συνειδητά να μην ακολουθήσουμε σε αυτό τον κατήφορο. Επιλέξαμε να απαντούμε με προτάσεις, επιχειρήματα, νηφαλιότητα και πολιτικό λόγο ουσίας. Γιατί πιστεύουμε ότι ο τόπος δεν σώζεται με κραυγές. Ο τόπος προχωρά με σχέδιο, σοβαρότητα και υπευθυνότητα'', ανέφερε.

Εκφράζει αισιοδοξία ότι αυτή η στάση θα εκτιμηθεί από τους πολίτες στην κάλπη αλλά αυτό φυσικά θα το δείξει η ετυμηγορία της Κυριακής. Ωστόσο, τονίζει, το σίγουρο είναι ότι ο ΔΗΣΥ δεν πρόκειται να αλλάξει ταυτότητα για πρόσκαιρη δημοφιλία.

''Δεν τα μετράμε έτσι τα πράγματα και το έχουμε αποδείξει. Όσο για αυτούς που λένε ότι ο ΔΗΣΥ έχασε τον προσανατολισμό του, έχω να πω ότι ο προσανατολισμός μας ήταν, είναι και θα είναι πάντα ο ίδιος. Είμαστε η μεγάλη δύναμη ευθύνης του τόπου. Η παράταξη που στα δύσκολα βάζει πλάτη, ακόμη κι αν πληρώνει πολιτικό κόστος'', τονίζει.

Η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ επαναλαμβάνει ότι το κόμμα πάντα πίστευε στις μεταρρυθμίσεις, στη συναίνεση, στον ευρωπαϊκό και δυτικό προσανατολισμό της χώρας, στην ελεύθερη οικονομία με ισχυρό κοινωνικό κράτος, προσθέτοντας ότι αυτά ακριβώς καταγράφονται στην ιδρυτική διακήρυξη και αυτά ακολουθούν πιστά.

Οι 31 βασικές κατευθύνσεις του ΔΗΣΥ

Σε ερώτηση πως θα μετουσιωθούν σε πράξη στη νέα Βουλή, οι 31 βασικές κατευθύνσεις, προτεραιότητες και στόχοι που παρουσίασε πρόσφατα ο ΔΗΣΥ για επόμενα χρόνια εάν το ισοζύγιο δυνάμεων δεν είναι ευνοϊκό, η κ. Δημητρίου είπε ότι οι 31 προτεραιότητές τους είναι η πολιτική τους πυξίδα, το σχέδιο και η κατεύθυνση που πιστεύουν ότι χρειάζεται ο τόπος τα επόμενα χρόνια.

"Ασφαλώς το ισοζύγιο δυνάμεων στη νέα Βουλή θα παίξει ρόλο. Όμως η πολιτική δεν είναι μόνο αριθμητική. Οι μεγάλες αλλαγές δεν γίνονται σε μια νύχτα ούτε κρίνονται μόνο σε μία ψηφοφορία. Η πολιτική είναι μια συνεχής, μια αέναη προσπάθεια να πείσεις την κοινωνία και τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις ότι μια πρόταση αξίζει να προχωρήσει. Κάποτε και η ευρωπαϊκή πορεία της Κύπρου ξεκίνησε ως άποψη μειοψηφίας. Με επιμονή όμως έγινε εθνικός στόχος", τόνισε.

Πρόσθεσε ότι αυτό έκαναν και θα συνεχίσουν να κάνουν και τώρα, θα πιέζουν εντός και εκτός Βουλής, με προτάσεις, κοινοβουλευτικό έλεγχο και πολιτική επιχειρηματολογία, ώστε αυτές οι κατευθύνσεις να αποκτήσουν κοινωνική και πολιτική πλειοψηφία.

''Γι’ αυτό θέλουμε έναν ισχυρό Δημοκρατικό Συναγερμό στη Βουλή και στην κοινωνία. Γιατί είναι εγγύηση για τον τόπο. Είναι η δύναμη που μπορεί να σπρώχνει την Κύπρο μας μπροστά'', είπε.

Προεδρία Βουλής και Προεδρικές 2028

Σε παρατήρηση ότι δεν έχει ως τώρα διαψεύσει ότι έχει πρόθεση να διεκδικήσει εκ νέου την Προεδρία της Βουλής και ότι αυτό εξαρτάται και από το ισοζύγιο δυνάμεων στη νέα Βουλή, η κ. Δημητρίου τονίζει ότι αυτή τη στιγμή θα ήταν πολιτικά ανώριμο να πει οτιδήποτε, γιατί όλα θα εξαρτηθούν από τη σύνθεση της νέας Βουλής και τις ισορροπίες που θα διαμορφωθούν μετά τις εκλογές.

''Θεωρώ ότι είχαμε μια πετυχημένη κοινοβουλευτική πενταετία και ασφαλώς θα θέλαμε αυτή η δουλειά να συνεχιστεί. Όμως οι αποφάσεις αυτές δεν είναι προσωπικές. Θα ληφθούν συλλογικά από την παράταξή μας και με βάση τα δεδομένα που θα διαμορφώσει η κάλπη'', αναφέρει.

Σε άλλη ερώτηση για τις Προεδρικές και αν βλέπει οποιαδήποτε συνεργασία με τον νυν Πρόεδρο αναφέρει ότι αυτή τη στιγμή δεν κάνουν στον ΔΗΣΥ καμία συζήτηση για τις προεδρικές εκλογές.

''Έχουμε μπροστά μας μια κρίσιμη εκλογική μάχη και όλη μας η προσοχή είναι στραμμένη στις βουλευτικές εκλογές. Θεωρώ ότι θα ήταν λάθος και πολιτικά άστοχο και ανεύθυνο να ανοίγουμε από τώρα τέτοιες συζητήσεις, όταν οι πολίτες καλούνται σε λίγες μέρες να αποφασίσουν για τη σύνθεση της νέας Βουλής'', αναφέρει.

ΚΥΠΕ