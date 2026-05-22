Μορφάκης Σολομωνίδης: Η ΕΔΕΚ πέρασε μεγάλη εσωστρέφεια – Στο Συνέδριο θα εξεταστεί η σχέση του κόμματος με την κυβέρνηση

Το στοίχημα της ΕΔΕΚ είναι να έχει μεγάλη συμμετοχή στο Κοινοβούλιο δηλώνει ο αντιπρόεδρος της ΕΔΕΚ και υποψήφιος βουλευτής Λευκωσίας, Μορφάκης Σολωμονίδης, παραδεχόμενος ότι το κόμμα πέρασε μεγάλη εσωστρέφεια, η οποία σταμάτησε και η προσπάθεια, όπως αναφέρει, είναι να συνεχιστεί η δουλειά την επόμενη μέρα, ώστε να υπάρχει η ΕΔΕΚ για τον τόπο και για τους πολίτες.

Φιλοξενούμενος στο ΠΟΛcast και τους δημοσιογράφους Σταύρο Αντωνίου και Άντρη Δανιήλ, ο κ. Σολωμονίδης αναφέρει ότι η νέα ηγεσία σταμάτησε την εσωστρέφεια, τονίζοντας ότι έχουν ανοίξει οι πόρτες χωρίς κανένα περιορισμό στον οποιοδήποτε επιθυμεί να επιστρέψει στην ΕΔΕΚ.

Μετά τις βουλευτικές εκλογές αναφέρει ο κ. Σολομωνίδης, με βάση και το καταστατικό, θα πρέπει να οδηγηθεί το κόμμα σε συνέδριο. Θα γίνει, σημείωσε, μια πολιτική συζήτηση για όλα τα θέματα που παραμένουν ανοικτά, μεταξύ των οποίων και η σχέση με την κυβέρνηση.

Θα έπρεπε, είπε, να υπάρχει καλύτερη συνεννόηση με την κυβέρνηση, περισσότερη ανταλλαγή απόψεων σε θέματα καθημερινότητας και Κυπριακού. Πολλά πράγματα τα μαθαίνουμε από τα μέσα ενημέρωσης, ανέφερε, χωρίς να είμαστε ενήμεροι και εξήγησε ότι, στην περίπτωση κρίσης, αν τα κόμματα της συγκυβέρνησης είναι ενήμερα, η διαχείριση θα είναι σίγουρα διαφορετική.

Ακολούθως ο Μορφάκης Σολομωνίδης απαντά για τις πρόσφατες εξελίξεις, με ισχυρισμούς που τον ενέπλεκαν στην υπόθεση Σάντη.

