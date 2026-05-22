Ακύρωση των εκλογών «στο παρά πέντε» ζητά το «ΣΗΚΟΥ ΠΑΝΩ» - «Η Κυβέρνηση Χριστοδουλίδη οφείλει απαντήσεις και φέρει σοβαρή θεσμική και πολιτική ευθύνη»

Σε νομική προσβολή και αίτημα ακύρωσης των εκλογών ανακοινώνει ότι προχωρεί το ΣΗΚΟΥ ΠΑΝΩ, κάνοντας λόγο για παραβίαση της εκλογικής ισότητας και του αδιάβλητου της δημοκρατικής διαδικασίας.

«Το ΣΗΚΟΥ ΠΑΝΩ δηλώνει ότι θα εξαντλήσει κάθε νόμιμο, συνταγματικό, Ευρωπαϊκό και διεθνές ένδικο μέσο για την προάσπιση της δημοκρατίας, της ισονομίας και του αδιάβλητου της εκλογικής διαδικασίας, ζητώντας ακόμη και την ακύρωση της εκλογικής διαδικασίας εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο από τα αρμόδια δικαστήρια», αναφέρει στην ανακοίνωσή του.

Όπως σημειώνει, «το ΣΗΚΟΥ ΠΑΝΩ υπέβαλε επίσημες καταγγελίες για ζητήματα ισονομίας, πολυφωνίας και εκλογικής ισότητας» και αναφέρει ότι η Αστυνομία κατέγραψε την υπόθεση και ότι η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης επιβεβαίωσε γραπτώς λήψη και καταχώριση του παραπόνου, αλλά η εξέταση μετατέθηκε μετά το τέλος της προεκλογικής περιόδου.

«Η Κυβέρνηση Νίκου Χριστοδουλίδη οφείλει απαντήσεις και φέρει σοβαρή θεσμική και πολιτική ευθύνη», σημειώνει η ανακοίνωση, αναφέροντας ότι το κόμμα «θα προχωρήσει ενώπιον του Εκλογοδικείου, του Διοικητικού Δικαστηρίου, του Εφετείου, του Ανώτατου Συνταγματικού Δικαστηρίου, καθώς και ενώπιον των αρμόδιων ευρωπαϊκών και διεθνών δικαιοδοτικών θεσμών, περιλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και κάθε άλλου αρμόδιου οργάνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του διεθνούς δικαίου».

Παράλληλα, προσθέτει η ανακοίνωση, «το ΣΗΚΟΥ ΠΑΝΩ δηλώνει ότι θα εγείρει και θα επιδιώξει κάθε αστική, διοικητική, ποινική, συνταγματική, ευρωπαϊκή ή άλλη νόμιμη διαδικασία, ευθύνη και αποκατάσταση εναντίον οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, δημόσιου λειτουργού, μέλους ανεξάρτητης αρχής ή άλλου αρμοδίου, εφόσον από τα πραγματικά περιστατικά, τα διαθέσιμα στοιχεία και την κρίση των αρμόδιων Δικαστηρίων ή αρχών προκύπτουν πράξεις, παραλείψεις, αδράνεια, υπέρβαση εξουσίας, παράβαση καθήκοντος ή παραβίαση του Συντάγματος, της εκλογικής νομοθεσίας, της ΕΣΔΑ, του ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου».

Τέλος, επισημαίνει ότι «σε μια πραγματική ευρωπαϊκή δημοκρατία, όσοι απέτυχαν να προστατεύσουν έγκαιρα την ισονομία, την πολυφωνία και το κράτος δικαίου θα έπρεπε ήδη είτε να είχαν σταλεί πολιτικά σπίτι τους είτε να λογοδοτούν ενώπιον της δικαιοσύνης και των αρμόδιων θεσμών για τις πράξεις, παραλείψεις και ευθύνες τους». Καταλήγοντας, αναφέρει ότι «το 2028 οι πολίτες θα δώσουν τη δική τους απάντηση και θα στείλουν δημοκρατικά τον Νίκο Χριστοδουλίδη σπίτι του».

ΚΥΠΕ