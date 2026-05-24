Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Πολιτική

Τα τελευταία κομματικά κάστρα λίγο πριν τις μεγάλες ανακατατάξεις - Η γεωγραφία της ψήφου το 2021

ΓΙΩΤΑ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ

Header Image

Πέντε χρόνια μετά τις βουλευτικές εκλογές του 2021 και ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η νέα εκλογική αναμέτρηση για τους νέους εκπροσώπους του λαού στη Βουλή των Αντιπροσώπων, ο χάρτης της προηγούμενης κάλπης λειτουργεί ως πολύτιμος οδηγός για την κατανόηση των πολιτικών αντοχών, των τοπικών συσχετισμών και των γεωγραφικών «προπυργίων» των κομμάτων

Οι βουλευτικές εκλογές του 2021 δεν κατέγραψαν απλώς τους συσχετισμούς δυνάμεων σε παγκύπριο επίπεδο, αλλά ανέδειξαν με σαφήνεια και τις διαφορετικές πολιτικές ταυτότητες των επαρχιών. Πίσω από τα συνολικά ποσοστά, ο εκλογικός χάρτης αποκαλύπτει παραδοσιακά κομματικά προπύργια, περιοχές με σταθερές πολιτικές αναφορές, αλλά και ζώνες όπου η επιρροή συγκεκριμένων κομμάτων παραμένει οριακή. Από την κυριαρχία του ΔΗΣΥ στις περισσότερες εκλογικές περιφέρειες μέχρι την ανθεκτικότητα του ΑΚΕΛ σε συγκεκριμένα ακροατήρια και τις στοχευμένες εστίες δύναμης μικρότερων κομμάτων, η γεωγραφία της ψήφου προσφέρει μια πιο καθαρή εικόνα για το πώς διαμορφώθηκε το πολιτικό τοπίο της χώρας. Η γεωγραφία της ψήφου έχει ενδιαφέρον ενόψει των μεγάλων ανακατατάξεων που αναμένεται να οδηγήσει το αποτέλεσμα της σημερινής ψηφοφορίας. 

Πώς ψήφισαν οι επαρχίες

Οι βουλευτικές εκλογές του 2021 επιβεβαίωσαν ότι η πολιτική γεωγραφία της Κύπρου εξακολουθεί να παρουσιάζει σαφείς διαφοροποιήσεις από επαρχία σε επαρχία.

- Ο ΔΗΣΥ αναδείχθηκε πρώτη πολιτική δύναμη στις πέντε από τις έξι εκλογικές περιφέρειες, καταγράφοντας 25,47% στη Λευκωσία, 28,54% στη Λεμεσό, 26,11% στη Λάρνακα, 29,88% στην Πάφο και 31,51% στην ελεύθερη Αμμόχωστο. Η μοναδική περιφέρεια στην οποία δεν επικράτησε ήταν η Κερύνεια, όπου το ΑΚΕΛ κατέγραψε οριακή πρωτιά με 24,47% και 4.296 ψήφους, έναντι 24,30% και 4.266 ψήφων του ΔΗΣΥ.

- Το ΑΚΕΛ κατέγραψε επίσης ισχυρή παρουσία στη Λάρνακα με 26,33%, καθώς και στην Αμμόχωστο με 24,42%.

- Το ΔΗΚΟ εμφάνισε τη μεγαλύτερη επιρροή του στην Πάφο με 18,47% και στην Κερύνεια με 15%.

- Το ΕΛΑΜ σημείωσε τις καλύτερες επιδόσεις του στην Αμμόχωστο με 7,73% και στη Λάρνακα με 7,66%.

- Η ΔΗΠΑ κατέγραψε το υψηλότερο ποσοστό της στην Κερύνεια με 7,91%.

- Η ΕΔΕΚ είχε την ισχυρότερη παρουσία της στην Πάφο με 13,29%.

- Οι Οικολόγοι κατέγραψαν το υψηλότερο ποσοστό τους στη Λευκωσία με 6,85%.

Τα προπύργια

Ο ΔΗΣΥ επιβεβαίωσε την ευρεία γεωγραφική του κυριαρχία, διατηρώντας ισχυρή παρουσία σε όλες τις επαρχίες και ιδιαίτερα σε αστικές και περιαστικές περιοχές με παραδοσιακά κεντροδεξιά χαρακτηριστικά. Η ελεύθερη Αμμόχωστος αναδείχθηκε σε απόλυτο προπύργιό του, με το κόμμα να καταγράφει εκεί τις πιο εντυπωσιακές επιδόσεις. Η εικόνα δείχνει ένα κόμμα με βαθιές οργανωτικές ρίζες και ισχυρή διείσδυση στον παραδοσιακό του χώρο.

- Λευκωσία: Α΄ Δημοτικό Σχολείο Παλαιομετόχου

- Λεμεσός: Α΄ Δημοτικό Σχολείο Ύψωνα

- Λάρνακα: Δ΄ Δημοτικό Σχολείο Αραδίππου

- Πάφος: Δημοτικό Σχολείο Έμπας

- Αμμόχωστος: Α΄ Δημοτικό Σχολείο Παραλιμνίου

- Κερύνεια: Δημοτικό Σχολείο Αγίου Μάρωνα

Το ΑΚΕΛ διατήρησε τις ιστορικές του αναφορές σε λαϊκές συνοικίες, εργατικές περιοχές και προσφυγικά ακροατήρια, επιβεβαιώνοντας ότι ο παραδοσιακός κοινωνικός του πυρήνας παραμένει ενεργός. Το Καϊμακλί, η Δερύνεια και η Αραδίππου ανέδειξαν αυτή τη σταθερότητα με εντυπωσιακές επιδόσεις. Η εκλογική του βάση παραμένει πιο συγκεντρωμένη γεωγραφικά αλλά πολιτικά ανθεκτική.

- Λευκωσία: Γ΄ Δημοτικό Σχολείο Καϊμακλίου

- Λεμεσός: ΙΣΤ΄ Δημοτικό Σχολείο Ζακακίου Πολύκαρπου Βλάχου

- Λάρνακα: Γυμνάσιο Αραδίππου

- Πάφος: Α΄ Δημοτικό Σχολείο Γεροσκήπου

- Αμμόχωστος: Γυμνάσιο Δερύνειας

- Κερύνεια: Γ΄ Δημοτικό Σχολείο Λακατάμιας

Το ΔΗΚΟ παρουσίασε πιο διάσπαρτη εκλογική παρουσία χωρίς την έντονη γεωγραφική συγκέντρωση των δύο μεγάλων κομμάτων, αλλά με αξιοσημείωτες αντοχές σε συγκεκριμένες τοπικές κοινωνίες. Η παρουσία του σε Πάφο, Σωτήρα και Λευκωσία επιβεβαιώνει τη διατήρηση ιστορικών δεσμών με τον ενδιάμεσο χώρο. Η επιρροή του παραμένει υπαρκτή, αν και πιο κατακερματισμένη.

- Λευκωσία: Γ΄ Δημοτικό Σχολείο Καϊμακλίου

- Λεμεσός: Λύκειο Αποστόλων Πέτρου και Παύλου

- Λάρνακα: Δημοτικό Σχολείο Δροσιάς

- Πάφος: Γ΄ Δημοτικό Σχολείο Πάφου

- Αμμόχωστος: Β΄ Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας

- Κερύνεια: Γ΄ Δημοτικό Σχολείο Λακατάμιας

Το ΕΛΑΜ κατέγραψε σαφώς πιο συγκεντρωμένη γεωγραφική επιρροή, με την ελεύθερη Αμμόχωστο να ξεχωρίζει ως η ισχυρότερη εκλογική του βάση. Το Παραλίμνι και η Ξυλοφάγου επιβεβαίωσαν τη διείσδυσή του σε συγκεκριμένες δεξαμενές ψηφοφόρων, πέρα από τα παραδοσιακά μεγάλα κόμματα. Η εικόνα δείχνει ένα κόμμα με πιο στοχευμένη αλλά υπαρκτή εκλογική δυναμική.

- Λευκωσία: Γ΄ Δημοτικό Σχολείο Καϊμακλίου

- Λεμεσός: Α΄ Δημοτικό Σχολείο Αγίου Αθανασίου

- Λάρνακα: Α΄ Δημοτικό Σχολείο Ξυλοφάγου

- Πάφος: Α΄ Δημοτικό Σχολείο Γεροσκήπου

- Αμμόχωστος: Γ΄ Δημοτικό Σχολείο Παραλιμνίου

- Κερύνεια: Γυμνάσιο Αγίου Βασιλείου

Η ΔΗΠΑ εμφάνισε πιο ήπια αλλά διακριτή παρουσία, χωρίς θεαματικές συγκεντρώσεις ψήφων, αλλά με αναγνωρίσιμες εστίες επιρροής σε αρκετές επαρχίες. Η εικόνα της δείχνει ένα κόμμα που άντλησε δύναμη από επιμέρους τοπικά δίκτυα και ψηφοφόρους του ενδιάμεσου χώρου. Η πιο καθαρή της επίδοση καταγράφηκε στην Αμμόχωστο.

- Λευκωσία: Γ΄ Δημοτικό Σχολείο Καϊμακλίου

- Λεμεσός: Λύκειο Αποστόλων Πέτρου και Παύλου

- Λάρνακα: Γυμνάσιο Αραδίππου

- Πάφος: Κοινοτικά Κτήρια Νέου Χωριού

- Αμμόχωστος: Β΄ Δημοτικό Σχολείο Αυγόρου

- Κερύνεια: Δημοτικό Σχολείο Αγίου Μάρωνα

Η ΕΔΕΚ διατήρησε ιστορικές εστίες επιρροής, με πιο χαρακτηριστική περίπτωση την Αθηένου, όπου κατέγραψε ιδιαίτερα ισχυρή επίδοση. Αν και η συνολική της επιρροή ήταν πιο περιορισμένη, το κόμμα συνέχισε να εμφανίζει αντοχές σε συγκεκριμένες τοπικές κοινωνίες. Η παρουσία της παραμένει περισσότερο ποιοτική παρά γεωγραφικά εκτεταμένη.

- Λευκωσία: Α΄ Δημοτικό Σχολείο Παλαιομετόχου

- Λεμεσός: ΙΓ΄ Δημοτικό Σχολείο Αγίου Σπυρίδωνα

- Λάρνακα: Δημοτικό Σχολείο Αθηένου

- Πάφος: Α΄ Δημοτικό Σχολείο Γεροσκήπου

- Αμμόχωστος: Β΄ Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας

- Κερύνεια: Γυμνάσιο Αγίου Βασιλείου

Οι Οικολόγοι διατήρησαν μικρότερη αλλά αναγνωρίσιμη παρουσία, με πιο σταθερές επιδόσεις σε συγκεκριμένα αστικά και περιαστικά κέντρα. Η επιρροή τους παρέμεινε περιορισμένη σε απόλυτους αριθμούς, αλλά με σαφείς τοπικές εστίες που δείχνουν σταθερό πυρήνα ψηφοφόρων. Πρόκειται για παρουσία χωρίς μαζική γεωγραφική συγκέντρωση αλλά με ανθεκτικότητα.

- Λευκωσία: Γ΄ Δημοτικό Σχολείο Καϊμακλίου 

- Λεμεσός: Λύκειο Αποστόλων Πέτρου και Παύλου

- Λάρνακα: Γυμνάσιο Αραδίππου

- Πάφος: 9ο Δημοτικό Σχολείο Κουπάτειο

- Αμμόχωστος: Γυμνάσιο Αρχ. Μακαρίου Γ΄ Πλατύ

- Κερύνεια: Δ΄ Δημοτικό Σχολείο Αγλαντζιάς

Πού υπήρξαν αδύναμα τα κόμματα

Η χαρτογράφηση των αδύναμων εκλογικών σημείων αποκαλύπτει μια εξίσου ενδιαφέρουσα εικόνα με εκείνην των προπυργίων. Τα μεγάλα κόμματα εμφανίζουν τις χαμηλότερες επιδόσεις τους κυρίως σε μικρά αγροτικά ή απομακρυσμένα εκλογικά κέντρα, καθώς και σε ειδικές κάλπες με περιορισμένο αριθμό ψηφοφόρων, στοιχείο που αναδεικνύει τα όρια της γεωγραφικής τους διείσδυσης.

Για τον ΔΗΣΥ και το ΑΚΕΛ, η αδυναμία εντοπίζεται κυρίως σε μικρές κοινότητες της υπαίθρου, ενώ τα κόμματα του ενδιάμεσου χώρου και οι μικρότεροι σχηματισμοί καταγράφουν σε αρκετές περιπτώσεις μονοψήφιες ή οριακές επιδόσεις. Η εικόνα επιβεβαιώνει ότι, πέρα από τα ισχυρά τους κάστρα, όλα τα κόμματα διατηρούν και «λευκές ζώνες» περιορισμένης επιρροής, όπου η οργανωτική τους παρουσία ή η κοινωνική τους απήχηση παραμένει εξαιρετικά ασθενής.

Ο ΔΗΣΥ παρά την παγκύπρια κυριαρχία του, εμφανίζει περιορισμένη απήχηση σε μικρές απομακρυσμένες κοινότητες και ειδικά εκλογικά κέντρα. Αντίθετα, στην Αμμόχωστο ακόμη και το πιο αδύναμο σημείο του παραμένει αξιοσημείωτα ισχυρό.

- Λευκωσία: Ειδικό Κινητό Εκλογικό Κέντρο Λευκωσίας (3 ψήφοι)

- Λεμεσός: Πολιτιστικό Κέντρο Πραστειού Κελλακίου (5 ψήφοι)

- Λάρνακα: Δημοτικό Σχολείο Μελίνης (8 ψήφοι)

- Πάφος: Κοινοτικό Ιατρείο Δρύνειας (2 ψήψοι)

- Αμμόχωστος: Δημοτικό Σχολείο Αχερίτου (349 ψήφοι)

- Κερύνεια: Δημοτικό Σχολείο Αγίου Μάρωνα (55 ψήφοι)

Το ΑΚΕΛ καταγράφει τις χαμηλότερες επιδόσεις του κυρίως σε μικρές αγροτικές κοινότητες, μακριά από τα παραδοσιακά του ερείσματα. Η αντοχή του στην Αμμόχωστο επιβεβαιώνει τη διαχρονική ισχύ της βάσης του στην επαρχία.

- Λευκωσία: Γραφεία Κοινοτικού Συμβουλίου Άλωνας (2 ψήφοι)

- Λεμεσός: Νέο Γραφείο Κοινοτικού Συμβουλίου Χανδριών (2 ψήφοι)

- Λάρνακα: Κοινοτικά Κτήρια Σκαρίνου (3 ψήφοι)

- Πάφος: Γραφείο Κοινοτικού Συμβουλίου Αγίου Νικολάου (4 ψήφοι)

- Αμμόχωστος: Δημοτικό Σχολείο Άχνας (126 ψήφοι)

- Κερύνεια: Δημοτικό Σχολείο Αγίου Μάρωνα (44 ψήφοι)

ΔΗΚΟ: Η εικόνα του δείχνει άνιση γεωγραφική επιρροή, με περιοχές πολύ χαμηλής διείσδυσης αλλά και σταθερές εστίες παρουσίας. Η Αμμόχωστος και η Κερύνεια παραμένουν περιοχές με πιο ανθεκτικό ακροατήριο για το κόμμα.

- Λευκωσία: Γραφεία Κοινοτικού Συμβουλίου Παχυάμμου (3 ψήφοι)

- Λεμεσός: Γραφείο Κοινοτικού Συμβουλίου Καμιναριών (2 ψήφοι)

- Λάρνακα: Δημοτικό Σχολείο Μελίνης (2 ψήφοι)

- Πάφος: Κοινοτικό Κτήριο Αγίας Μαρίνας Κελ. (2 ψήφοι)

- Αμμόχωστος: Β΄ Δημοτικό Σχολείο Λιοπετρίου (61 ψήφοι)

- Κερύνεια: Δημοτικό Σχολείο Αγίου Μάρωνα (26 ψήφοι)

Το ΕΛΑΜ εμφανίζει μεγάλες διακυμάνσεις, με σχεδόν ανύπαρκτη παρουσία σε κάποιες μικρές κοινότητες αλλά αισθητά ισχυρότερη βάση στην Αμμόχωστο. Η εικόνα παραπέμπει σε κόμμα με στοχευμένη και όχι ομοιόμορφη γεωγραφική διείσδυση.

- Λευκωσία: Ειδικό Κινητό Εκλογικό Κέντρο Λευκωσίας (2 ψήφοι)

- Λεμεσός: Βιωματικό Εργαστήρι Κάτω Μύλου (1 ψήφος)

- Λάρνακα: Δημοτικό Σχολείο Μελίνης (1 ψήφος)

- Πάφος: Γραφεία Κοινοτικού Συμβουλίου Νικόκλειας (1 ψήφος)

- Αμμόχωστος: Δημοτικό Σχολείο Αχερίτου (72 ψήφοι)

- Κερύνεια: Δημοτικό Σχολείο Αγίου Μάρωνα (11 ψήφοι)

ΔΗΠΑ: Οι χαμηλές επιδόσεις της ΔΗΠΑ σε πολλές περιοχές επιβεβαιώνουν ότι το 2021 δεν διέθετε ακόμη συμπαγή παγκύπρια εκλογική βάση. Η παρουσία της ήταν περισσότερο επιλεκτική και εξαρτημένη από τοπικές συγκεντρώσεις ψηφοφόρων.

-  Λευκωσία: Γραφεία Κοινοτικού Συμβουλίου Λαγουδερών (1 ψήφος)

- Λεμεσός: Γραφείο Κοινοτικού Συμβουλίου Αγίου Δημητρίου (1 ψήφος)

- Λάρνακα: Κέντρο Νεότητας Οδού (1 ψήφος)

- Πάφος: Αίθουσα Πολλαπλής Χρήσης Αμαργέτης (1 ψήφος)

- Αμμόχωστος: Δημοτικό Σχολείο Άχνας (22 ψήφοι)

- Κερύνεια: Δημοτικό Σχολείο Αγίου Μάρωνα (17 ψήφοι)

Η ΕΔΕΚ διατηρεί pockets παραδοσιακής επιρροής, αλλά σε αρκετές περιοχές η παρουσία της παραμένει οριακή. Αυτό αποτυπώνει τη μετάβαση ενός ιστορικού κόμματος με ισχυρές τοπικές αλλά όχι οριζόντιες αντοχές.

- Λευκωσία: Γραφεία Κοινοτικού Συμβουλίου Άλωνας (1 ψήφος)

- Λεμεσός: Αίθουσα Εκδηλώσεων Κοινοτικού Συμβουλίου Δώρου (1 ψήφος)

- Λάρνακα: Δημοτικό Σχολείο Μελίνης (1 ψήφος)

- Πάφος: Δημοτικό Σχολείο Αρχιμανδρίτας (1 ψήφος)

- Αμμόχωστος: Δημοτικό Σχολείο Άχνας (46 ψήφοι)

- Κερύνεια: Δημοτικό Σχολείο Αγίου Μάρωνα (8 ψήφοι)

Οι Οικολόγοι καταγράφουν την πιο περιορισμένη γεωγραφική διασπορά, με αρκετές περιοχές να κινούνται σε οριακά επίπεδα ψήφων. Η δύναμή τους φαίνεται να προέρχεται από συγκεκριμένες συγκεντρώσεις υποστηρικτών και όχι από ευρεία εκλογική παρουσία.

- Λευκωσία: Γραφεία Κοινοτικού Συμβουλίου Γερακιών (1 ψήφος)

- Λεμεσός: Βιωματικό Εργαστήρι Κάτω Μύλου (1 ψήφος)

- Λάρνακα: Κοινοτικό Πολιτιστικό Κέντρο Βαβατσινιάς (1 ψήφος)

- Πάφος: Γραφεία Κοινοτικού Συμβουλίου Κανναβιού (1 ψήφος)

- Αμμόχωστος: Δημοτικό Σχολείο Αχερίτου (4 ψήφοι)

- Κερύνεια: Δημοτικό Σχολείο Αγίου Μάρωνα (4 ψήφοι)

Tags

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝΕΛΑΜΠΟΛΙΤΙΚΗΔΗΣΥΔΗΚΟΕΔΕΚΔΗΠΑΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒΟΥΛΗΣΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2021ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2026ακελΚΙΝΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα