Ψήφισε ο Μάριος Καρογιάν: Άσκησε κριτική για την τοξικότητα της προεκλογικής - «Ώρα για συλλογική δουλειά»

Ο Μάριος Καρογιάν άσκησε το εκλογικό του δικαίωμα στις 8:45 το πρωί της Κυριακής στο Β’ Δημοτικό Σχολείο Έγκωμης Παρισινός, Κέντρο Δ’, Κάλπη 243.

Μετά την ψηφοφορία, ο Πρόεδρος της ΔΗΠΑ, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του και υποψηφίους του κόμματος, ανέφερε πως λίγες ώρες πριν ολοκληρώθηκε μια προεκλογική εκστρατεία που χαρακτηρίστηκε από «τοξικότητα, συγκρούσεις, χαρακτηρισμούς και προσωπικά χτυπήματα», σημειώνοντας ότι ελάχιστος χρόνος αφιερώθηκε στα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας.

Όπως είπε, η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με προκλήσεις, κινδύνους αλλά και ευκαιρίες, μέσα σε μια πολυεπίπεδη κρίση που αγγίζει τα εισοδήματα των πολιτών, τη θεσμική λειτουργία και την κοινωνική συνοχή, ενώ την ίδια ώρα υπάρχουν και σοβαροί κίνδυνοι γεωπολιτικών αναταράξεων.

Ο κ. Καρογιάν υπογράμμισε ότι «οι λύσεις δεν έρχονται με συνθήματα, ωραία λόγια και ευχολόγια», αλλά μέσα από πολλή και συλλογική δουλειά, επισημαίνοντας πως κανείς από μόνος του δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που ταλανίζουν την κοινωνία.

«Είναι η ώρα των εθνικών συναινέσεων και της συλλογικής απόφασης ότι αυτός ο τόπος πρέπει να πάει μπροστά», ανέφερε, προσθέτοντας ότι, όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, σε πολλούς δημιουργείται η αίσθηση πως η χώρα δεν έχει μέλλον και προοπτική.

Τόνισε ακόμη ότι «ο λαός κρατά τη δύναμη και την εξουσία», σημειώνοντας πως η σημερινή ημέρα είναι η ώρα της ετυμηγορίας των πολιτών και ότι οποιοδήποτε αποτέλεσμα προκύψει θα πρέπει να γίνει σεβαστό.

Καταλήγοντας, ανέφερε πως «εμείς είμαστε περαστικοί, αλλά η χώρα πρέπει να ζήσει για τα παιδιά και τα εγγόνια μας», προσθέτοντας ότι η στήριξη προς την πατρίδα πρέπει να εκφράζεται μέσα από συμπεριφορές και πράξεις και όχι μέσα από συνθήματα και συγκρούσεις.