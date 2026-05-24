Βουλευτικές 2026: Στο 12,8% η προσέλευση μέχρι τις 10.00 - Αυξημένη κατά 2,5% σε σχέση με το 2021 (πίνακας)

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Πολιτική

Ψήφισε ο Μάριος Καρογιάν: Άσκησε κριτική για την τοξικότητα της προεκλογικής - «Ώρα για συλλογική δουλειά»

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο κ. Καρογιάν υπογράμμισε ότι «οι λύσεις δεν έρχονται με συνθήματα, ωραία λόγια και ευχολόγια», αλλά μέσα από πολλή και συλλογική δουλειά, επισημαίνοντας πως κανείς από μόνος του δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που ταλανίζουν την κοινωνία.

Ο Μάριος Καρογιάν άσκησε το εκλογικό του δικαίωμα στις 8:45 το πρωί της Κυριακής στο Β’ Δημοτικό Σχολείο Έγκωμης Παρισινός, Κέντρο Δ’, Κάλπη 243.

Μετά την ψηφοφορία, ο Πρόεδρος της ΔΗΠΑ, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του και υποψηφίους του κόμματος, ανέφερε πως λίγες ώρες πριν ολοκληρώθηκε μια προεκλογική εκστρατεία που χαρακτηρίστηκε από «τοξικότητα, συγκρούσεις, χαρακτηρισμούς και προσωπικά χτυπήματα», σημειώνοντας ότι ελάχιστος χρόνος αφιερώθηκε στα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας.

Όπως είπε, η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με προκλήσεις, κινδύνους αλλά και ευκαιρίες, μέσα σε μια πολυεπίπεδη κρίση που αγγίζει τα εισοδήματα των πολιτών, τη θεσμική λειτουργία και την κοινωνική συνοχή, ενώ την ίδια ώρα υπάρχουν και σοβαροί κίνδυνοι γεωπολιτικών αναταράξεων.

Ο κ. Καρογιάν υπογράμμισε ότι «οι λύσεις δεν έρχονται με συνθήματα, ωραία λόγια και ευχολόγια», αλλά μέσα από πολλή και συλλογική δουλειά, επισημαίνοντας πως κανείς από μόνος του δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που ταλανίζουν την κοινωνία.

«Είναι η ώρα των εθνικών συναινέσεων και της συλλογικής απόφασης ότι αυτός ο τόπος πρέπει να πάει μπροστά», ανέφερε, προσθέτοντας ότι, όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, σε πολλούς δημιουργείται η αίσθηση πως η χώρα δεν έχει μέλλον και προοπτική.

Τόνισε ακόμη ότι «ο λαός κρατά τη δύναμη και την εξουσία», σημειώνοντας πως η σημερινή ημέρα είναι η ώρα της ετυμηγορίας των πολιτών και ότι οποιοδήποτε αποτέλεσμα προκύψει θα πρέπει να γίνει σεβαστό.

Καταλήγοντας, ανέφερε πως «εμείς είμαστε περαστικοί, αλλά η χώρα πρέπει να ζήσει για τα παιδιά και τα εγγόνια μας», προσθέτοντας ότι η στήριξη προς την πατρίδα πρέπει να εκφράζεται μέσα από συμπεριφορές και πράξεις και όχι μέσα από συνθήματα και συγκρούσεις.

 

Tags

ΕΚΛΟΓΕΣΔΗΠΑΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2026ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΡΟΓΙΑΝ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα