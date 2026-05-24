Γύρω στις 9:15 το πρωί, στο ίδιο εκλογικό κέντρο με τον Πρόεδρο της ΔΗΠΑ και πρώην στέλεχος του ΔΗΚΟ, τον Μάριο Καρογιάν, άσκησε το εκλογικό του δικαίωμα ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ, Νικόλας Παπαδόπουλος. Ο κ. Παπαδόπουλος, συγκεκριμένα, ψήφισε στο Β’ Δημοτικό Σχολείο Έγκωμης Παρισινός, Κέντρο Δ’, Κάλπη 243, μαζί με τη γυναίκα του, τις τρεις κόρες του και τον γιο του.

Σε δηλώσεις του μετά την ψηφοφορία, ανέφερε πως «η επόμενη Βουλή θα καθορίσει το μέλλον της πατρίδας μας και των παιδιών μας», υπογραμμίζοντας ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό όλοι οι πολίτες να συμμετάσχουν στην εκλογική διαδικασία.

Όπως είπε, πρέπει είναι να διαφυλαχθεί η προοπτική της χώρας, η οικονομία, η ασφάλεια, αλλά και οι θέσεις και οι ευκαιρίες για τους νέους ανθρώπους.

Καταλήγοντας, σημείωσε πως «η Κύπρος έχει προοπτική» και κάλεσε τους πολίτες να συμβάλουν ώστε αυτή να διασφαλιστεί.