Ψήφισε ο Σταύρος Παπαδούρης: «Αρκετά ζούμε με επικρίσεις διάφορων λογαριασμών» - Αναφορά στην οριζόντια ψηφοφορία

«Αρκετά ζούμε με επικρίσεις πίσω από λογαριασμούς και οθόνες», δήλωσε ο Πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, Σταύρος Παπαδούρης, καλώντας τους πολίτες να συμμετάσχουν ενεργά στις Βουλευτικές Εκλογές 2026, ενώ εξέφρασε την ελπίδα για ένα πολιτικό σύστημα «πιο ώριμο και πιο οριζόντιο» στο μέλλον.

Στις 11:15 το πρωί άσκησε το εκλογικό του δικαίωμα ο Σταύρος Παπαδούρης στο Λύκειο Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Λεμεσού, Κέντρο Γ’, Κάλπη 059.

Σε δηλώσεις του μετά την ψηφοφορία, κάλεσε τους πολίτες να ασκήσουν το «αναφαίρετο δικαίωμά» τους συμμετέχοντας στην εκλογική διαδικασία.

Όπως ανέφερε, «αρκετά ζούμε με επικρίσεις μέσω διάφορων λογαριασμών», υπογραμμίζοντας τη σημασία της ενεργού συμμετοχής και της έκφρασης άποψης μέσα από την κάλπη.

Ο κ. Παπαδούρης σημείωσε ακόμη πως, την ώρα που ψήφιζε, σκέφτηκε πως «ελπίζω ότι μέχρι που πάμε, αυτό το κράτος θα ωριμάζει και δεν θα ψηφίζουμε με αυτό τον κάθετο τρόπο αλλά με πιο οριζόντια ψηφοφορία», κάνοντας αναφορά στην ανάγκη αλλαγής της πολιτικής κουλτούρας και μεγαλύτερης συνεργασίας.

Χαρακτήρισε, τέλος, τη σημερινή εκλογική αναμέτρηση ως κρίσιμη, καθώς, όπως είπε, ήταν και οι εκλογές του 2011, του 2016 και του 2021, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως «εν μαθημένα τα βουνά».

 

 

 

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

