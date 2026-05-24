Ψήφισε ο Σταύρος Παπαδούρης: «Αρκετά ζούμε με επικρίσεις διάφορων λογαριασμών» - Αναφορά στην οριζόντια ψηφοφορία

Στις 11:15 το πρωί άσκησε το εκλογικό του δικαίωμα ο Σταύρος Παπαδούρης στο Λύκειο Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Λεμεσού, Κέντρο Γ’, Κάλπη 059.

Σε δηλώσεις του μετά την ψηφοφορία, κάλεσε τους πολίτες να ασκήσουν το «αναφαίρετο δικαίωμά» τους συμμετέχοντας στην εκλογική διαδικασία.

Όπως ανέφερε, «αρκετά ζούμε με επικρίσεις μέσω διάφορων λογαριασμών», υπογραμμίζοντας τη σημασία της ενεργού συμμετοχής και της έκφρασης άποψης μέσα από την κάλπη.

Ο κ. Παπαδούρης σημείωσε ακόμη πως, την ώρα που ψήφιζε, σκέφτηκε πως «ελπίζω ότι μέχρι που πάμε, αυτό το κράτος θα ωριμάζει και δεν θα ψηφίζουμε με αυτό τον κάθετο τρόπο αλλά με πιο οριζόντια ψηφοφορία», κάνοντας αναφορά στην ανάγκη αλλαγής της πολιτικής κουλτούρας και μεγαλύτερης συνεργασίας.

Χαρακτήρισε, τέλος, τη σημερινή εκλογική αναμέτρηση ως κρίσιμη, καθώς, όπως είπε, ήταν και οι εκλογές του 2011, του 2016 και του 2021, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως «εν μαθημένα τα βουνά».