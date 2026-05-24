Λεμεσός: «Ξέμειναν» 95 πανό και αφίσες - Υποψήφιος ζήτησε βοήθεια επειδή η πινακίδα του ήταν πολύ ψηλά

Σε όλη την πόλη και επαρχία Λεμεσού έτρεχαν χθες συνεργεία της Επαρχιακής Διοίκησης Λεμεσού για να κατεβάσουν και να απομακρύνουν πανό και αφίσες από όλη τη Λεμεσό.

Συγκεκριμένα, στη Λεμεσό καταγράφηκαν οι περισσότερες παραβιάσεις παγκύπρια και χρειάστηκε σε 95 περιπτώσεις να παρέμβουν συνεργεία της Επαρχιακής Διοίκησης για να κάνουν εκείνα τη δουλειά που είχαν υποχρέωση να κάνουν οι ίδιοι οι υποψήφιοι. Οι παραβιάσεις έχουν καταγραφεί και φωτογραφηθεί.

Σημειώνεται πώς πρόκειται κυρίως για πανό και αφίσες τις οποίες μάλλον «ξέχασαν» οι υποψήφιοι αφού αρκετοί δεν γνώριζαν καν ότι υπήρχαν. Χαρακτηριστική μία συγκεκριμένη περίπτωση όπου η διαφημιστική αναγραφή ήταν τόσο ψηλά, που ο υποψήφιος ζήτησε βοήθεια από τα συνεργεία της Επαρχιακής Διοίκησης για να κατέβουν, ενώ σε άλλη περίπτωση, υποψήφιος αντί να κατεβάσει την πινακίδα, «μαύρισε» με μπογιά τα σημεία για να μην φαίνεται το «μήνυμα».