Πρώτη επαφή Αννίτας Δημητρίου και Νικόλα Παπαδόπουλου για προεδρία της Βουλής – Το κλίμα ευφορίας στον ΔΗΣΥ και η κυρίαρχη τάση

Για το κλίμα ευφορίας στον ΔΗΣΥ και την κυρίαρχη τάση που επικρατεί ανάμεσα στα κομματικά στελέχη και τους Συναγερμικούς ψηφοφόρους για επαναδιεκδίκηση της προεδρίας της Βουλής ενημέρωσε σήμερα η πρόεδρος του κόμματος Αννίτα Δημητρίου τον πρόεδρο του ΔΗΚΟ Νικόλα Παπαδόπουλο.

Οι πληροφορίες του «Π» αναφέρουν ότι η πρόεδρος του ΔΗΣΥ και ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ είχαν σήμερα την πρώτη τους επαφή μετά τις βουλευτικές εκλογές της Κυριακής όπου συζήτησαν για τις εξελίξεις και το θέμα της προεδρίας της Βουλής. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η Αννίτα Δημητρίου μετέφερε στον πρόεδρο του ΔΗΚΟ το κλίμα που επικρατεί στον ΔΗΣΥ μετά τη μεγάλη νίκη του κόμματος στις βουλευτικές εκλογές. Ο κ. Παπαδόπουλος ανέφερε ότι θα μεταφέρει στα συλλογικά όργανα του κόμματος τα όσα συζήτησε με την πρόεδρο του ΔΗΣΥ.

Ποιο είναι το κλίμα στον ΔΗΣΥ

Το θέμα της προεδρίας της Βουλής δεν έχει τεθεί ακόμη ενώπιον των συλλογικών οργάνων του ΔΗΣΥ και ούτε έχει ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση σε επίπεδο ηγεσίας. Ωστόσο εκδηλώνεται ως κυρίαρχη τάση η άποψη ότι ο ΔΗΣΥ θα πρέπει να επαναδιεκδικήσει την προεδρία της Βουλής.

Συγκεκριμένα, στα κομματικά στελέχη αλλά και στους ψηφοφόρους του κόμματος υπάρχει κλίμα ευφορίας για το αποτέλεσμα της κάλπης. Όλοι θεωρούν ότι ο ΔΗΣΥ και η πρόεδρος του κόμματος είναι οι νικητές των εκλογών. Μάλιστα η ανάγνωση του αποτελέσματος των εκλογών από τα στελέχη και τους ψηφοφόρους είναι ότι έπαιξε μεγάλο ρόλο και η πετυχημένη προεδρία της Αννίτας Δημητρίου στη Βουλή την περασμένη πενταετία. Τονίζουν δε ότι αυτό αναγνωρίζεται ευρύτερα από την κοινωνία και αναφέρουν ότι αυτό διαφάνηκε και σε δημοσκόπηση για την προεδρία της Βουλής όπου η Αννίτα Δημητρίου ήταν το πιο δημοφιλές πολιτικό πρόσωπο με 21%.

Η κυρίαρχη τάση στα κομματικά στελέχη είναι ότι ο ΔΗΣΥ θα πρέπει να πορευτεί έντιμα και με καθαρό τρόπο, βάζοντας το καλό του τόπου πάνω από όλα. Τονίζουν ότι η πρόεδρος του κόμματος πρέπει να επαναδιεκδικήσει την προεδρία χωρίς συνδιαλλαγές και άλλους σχεδιασμούς. Η κυρίαρχη άποψη είναι ότι η Αννίτα Δημητρίου θα πρέπει να είναι υποψήφια για την προεδρία της Βουλής, ανεξαρτήτως των αποφάσεων στα υπόλοιπα κόμματα και του ποιοι θα αποφασίσουν να στηρίξουν την υποψηφιότητα της προέδρου του ΔΗΣΥ.