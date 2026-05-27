Πολιτική

Τετ α τετ Φειδία – Χριστοδουλίδη: Συζητήθηκαν προτάσεις της «Άμεσης Δημοκρατίας» – «Θα είμαστε σοβαροί» στο Εθνικό Συμβούλιο

Σε βίντεο που ανέβασε μετά τη συνάντηση, η οποία διήρκησε περίπου μία ώρα, ο Φειδίας Παναγιώτου χαρακτήρισε τη συζήτηση «ενδιαφέρουσα» και υπογράμμισε πως διαβεβαίωσε τον Πρόεδρο ότι η στάση της «Άμεσης Δημοκρατίας» θα είναι εποικοδομητική

Ικανοποιημένος από τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας εμφανίστηκε ο Φειδίας Παναγιώτου, τονίζοντας πως στόχος είναι η συνεργασία και όχι η αντιπαράθεση, με γνώμονα το καλό της Κύπρου.

Σε βίντεο που ανέβασε μετά τη συνάντηση, η οποία διήρκησε περίπου μία ώρα, ο Φειδίας Παναγιώτου χαρακτήρισε τη συζήτηση «ενδιαφέρουσα» και υπογράμμισε πως διαβεβαίωσε τον Πρόεδρο ότι η στάση της «Άμεσης Δημοκρατίας» θα είναι εποικοδομητική.

«Τον διαβεβαίωσα ότι δεν είμαστε εδώ για να τσακωνόμαστε ή να κατηγορούμε ο ένας τον άλλο. Είμαστε εδώ για να συνεργαστούμε για το καλό της Κύπρου και, στα ζητήματα όπου υπάρχει συμφωνία, θα παλέψουμε για να προχωρήσουν», ανέφερε.

Παράλληλα, σημείωσε ότι με τη συμμετοχή της «Άμεσης Δημοκρατίας» στο Εθνικό Συμβούλιο δεν πρόκειται να υπάρξουν προβλήματα.

«Τώρα που μπήκε η Άμεση Δημοκρατία στο Εθνικό Συμβούλιο, δεν θα έχει κανένα πρόβλημα μαζί μας. Θα είμαστε τυπικοί, σοβαροί και δεν θα βγάζουμε προς τα έξω οτιδήποτε δεν πρέπει να δημοσιοποιηθεί», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Φειδίας Παναγιώτου αποκάλυψε επίσης ότι κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν συγκεκριμένες πολιτικές προτάσεις της «Άμεσης Δημοκρατίας», τις οποίες, όπως είπε, ο Πρόεδρος βρήκε ενδιαφέρουσες. Ανάμεσά τους ήταν η πρόταση για αύξηση των συντάξεων, καθώς και η παροχή οικονομικού μπόνους για κάθε γέννα.

Όπως ανέφερε, οι συζητήσεις αναμένεται να συνεχιστούν και στο μέλλον, ενώ εξέφρασε την ικανοποίησή του για τον τρόπο με τον οποίο ο Πρόεδρος αντιμετωπίζει την «Άμεση Δημοκρατία» μετά την εκλογική της παρουσία στη Βουλή.

«Είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε με τον Πρόεδρο και τα κόμματα, ώστε να βελτιώσουμε και να εξελίξουμε τον τόπο μας», κατέληξε.

ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ, Φειδίας Παναγιώτου, ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2026

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

