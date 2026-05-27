«Έβρεξε» καταγγελίες για ταχύτητα σε μία νύχτα - 10 συλλήψεις σε παγκύπριους ελέγχους

Σε δέκα συλλήψεις προχώρησε η Αστυνομία, στο πλαίσιο προληπτικών επιχειρήσεων αστυνόμευσης που πραγματοποιήθηκαν το βράδυ που πέρασε σε διάφορες περιοχές της Κύπρου, ενώ ιδιαίτερα αυξημένες ήταν οι καταγγελίες για υπερβολική ταχύτητα, οι οποίες ανήλθαν στις 117.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας το πρωί της Τετάρτης, οι επιχειρήσεις περιλάμβαναν οργανωμένες περιπολίες σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.

Οι δέκα συλλήψεις, αναφέρεται, αφορούν υποθέσεις όπως παράνομη είσοδο σε περιουσία, κατοχή διαρρηκτικών εργαλείων, κατοχή ναρκωτικών, επίθεση εναντίον αστυνομικού, κατοχή επιθετικού οργάνου, μαχαιροφορία και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης.

Ακόμη σημειώνεται πως κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων ανακόπηκαν για έλεγχο 510 οχήματα και ελέγχθηκαν 639 πρόσωπα που επέβαιναν σε αυτά. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν 39 έλεγχοι υποστατικών, από τους οποίους προέκυψαν πέντε καταγγελίες.

Σε ό,τι αφορά τους τροχονομικούς ελέγχους, η Αστυνομία προχώρησε σε 375 καταγγελίες για διάφορες τροχαίες παραβάσεις, ενώ διερευνώνται εννέα υποθέσεις τροχαίων αδικημάτων. Επίσης, κατακρατήθηκαν οκτώ οχήματα.

Ιδιαίτερα αυξημένες ήταν οι καταγγελίες για υπερβολική ταχύτητα, οι οποίες ανήλθαν στις 117, σημειώνεται. Επιπλέον, πέντε οδηγοί καταγγέλθηκαν για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης, ενώ προέκυψαν δύο υποθέσεις οδήγησης υπό την επήρεια ναρκωτικών έπειτα από θετικά προκαταρκτικά νάρκοτεστ.

Στο πλαίσιο των ελέγχων, διενεργήθηκαν συνολικά 70 αλκοτέστ και τέσσερις έλεγχοι νάρκοτεστ σε οδηγούς.

ΚΥΠΕ

