Αιχμές Κλεάνθους για Προεδρικό και υπουργούς: «Στήριξαν υποψηφιότητες του ΕΛΑΜ και του ΔΗΣΥ» - Δεν τίθεται θέμα αποχώρησης από την Κυβέρνηση

Αιχμές για τη στάση προσώπων που συνδέονται με το Προεδρικό και ήταν φίλα προσκείμενοι στη ΔΗΠΑ, άφησε ο Μαρίνος Κλεάνθους, μιλώντας στο ραδιόφωνο του Πολίτη 107,6 και 97,6 και στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση».

Όπως ανέφερε, «άνθρωποι του Προεδρικού με τους οποίους συνεργαστήκαμε και ήταν κοντά μας φαίνεται ότι στήριξαν υποψηφιότητες του ΕΛΑΜ και του ΔΗΣΥ», ενώ πρόσθεσε ότι είδε «υπουργούς της κυβέρνησης σε προεκλογικές συγκεντρώσεις κομμάτων της αντιπολίτευσης».

Ο ίδιος σημείωσε πως τα ζητήματα αυτά «θα τα παραθέσω στα συλλογικά όργανα του κόμματός μου», αποφεύγοντας να δώσει στοιχεία, τα οποία όπως είπε έχει στην κατοχή του.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι «φαίνεται ότι παράγοντες, οι οποίοι θέλουν τη διατήρηση του στάτους κβο, επικράτησαν», ενώ έκανε και αυτοκριτική για το εκλογικό αποτέλεσμα, λέγοντας πως «πληρώσαμε τα λάθη μας στις εκλογές».

«Δεν τίθεται θέμα αποχώρησης από τον κυβερνητικό σχηματισμό», δήλωσε, παρόλο που όπως παραδέχθηκε, η συμμετοχή στην Κυβέρνηση, έφερε φθορά στην Δημοκρατική Παράταξη. Παράλληλα προειδοποίησε πως «έρχονται δύσκολες και κρίσιμες μέρες στο Κυπριακό» και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας χρειάζεταιι συμμάχους στο Εθνικό Συμβούλιο, τονίζοντας πως ήταν το μοναδικό κόμμα στον κυβερνητικό μηχανισμό, το οποίο υποστήριζει την ΔΔΟ.

