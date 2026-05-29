Η εισήγηση του Οδυσσέα, η απάντηση του ΑΚΕΛ και τα τρία σενάρια για την προεδρία της Βουλής

Το όνομα της Ειρήνης Χαραλαμπίδου έθεσε στο τραπέζι του διαλόγου για την προεδρία της Βουλής ο επικεφαλής του κινήματος ΑΛΜΑ, Οδυσσέας Μιχαηλίδης, κατά τις χθεσινές επαφές του με τον πρόεδρο του ΔΗΚΟ Νικόλα Παπαδόπουλο και τον γγ του ΑΚΕΛ, Στέφανο Στεφάνου. Στο μεταξύ, ο ΔΗΣΥ ανακοίνωσε και επίσημα την υποψηφιότητα της Αννίτας Δημητρίου για την προεδρία της Βουλής, ενώ ο βουλευτής Λευκωσίας Δημήτρης Δημητρίου, εξελέγη ως νέος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος.

Είδε Νικόλα και Στέφανο

Την Τετάρτη το βράδυ η μεταβατική εκτελεστική γραμματεία του κινήματος ΑΛΜΑ πραγματοποίησε κοινή συνεδρία με την κοινοβουλευτική ομάδα και εξέτασε το θέμα της προεδρίας της Βουλής, διαμορφώνοντας, μάλιστα, μια συγκεκριμένη πρόταση που θα θέσει ενώπιον των υπόλοιπων κομμάτων.

Οι πληροφορίες του «Π» αναφέρουν ότι λήφθηκε απόφαση για να αρχίσει ο διάλογος με όλα τα κόμματα πλην του ΔΗΣΥ. Πηγή εντός του ΑΛΜΑ ανέφερε στην εφημερίδα μας ότι το σκεπτικό για τον αποκλεισμό του ΔΗΣΥ είναι ότι το κόμμα της δεξιάς αποφάσισε ήδη να διεκδικήσει την προεδρία της Βουλής, με την υποψηφιότητά της Αννίτας Δημητρίου.

Χθες το πρωί ο επικεφαλής του κινήματος ΑΛΜΑ, Οδυσσέας Μιχαηλίδης, πραγματοποίησε για το θέμα της προεδρίας της Βουλής διαδοχικές συναντήσεις με τον πρόεδρο του ΔΗΚΟ και τον γγ του ΑΚΕΛ. Οι πληροφορίες του «Π» αναφέρουν ότι το ΑΛΜΑ άκουσε τις απόψεις και τις αρχικές θέσεις του ΔΗΚΟ και του ΑΚΕΛ. Έθεσε, ωστόσο, στο τραπέζι ορισμένα σενάρια και εισηγήθηκε το όνομα της βουλεύτριας Λευκωσίας, Ειρήνης Χαραλαμπίδου, ως μιας συμβιβαστικής λύσης που θα διευκολύνει τη συνεργασία του ΔΗΚΟ και του ΑΚΕΛ.

Κομματική πηγή δήλωσε στον «Π» ότι το ΑΛΜΑ θέτει στο τραπέζι κάποιες ιδέες και σενάρια, όπως το όνομα της κ. Χαραλαμπίδου, για να βρεθεί η χρυσή τομή. Πρόσθεσε δε ότι ανάμεσα σε αυτά βρίσκεται και το όνομα του Στέφανου Στεφάνου. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι το ΑΛΜΑ δεν πρόκειται να στηρίξει την υποψηφιότητα είτε του Νικόλα Παπαδόπουλου είτε της Χριστιάνας Ερωτοκρίτου, ξεκαθαρίζοντας πως δεν αποτελεί επιλογή για το κόμμα οποιοδήποτε πρόσωπο από συγκυβερνών κόμμα.

Απάντηση ΑΚΕΛ

Πηγή στο ΑΚΕΛ δήλωσε στον «Π» ότι η συνάντηση του Στέφανου Στεφάνου με τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη πραγματοποιήθηκε σε πάρα πολύ καλό κλίμα, στα γραφεία του κόμματος της αριστεράς. Το ΑΚΕΛ άκουσε τις θέσεις του επικεφαλής του ΑΛΜΑ για το θέμα της προεδρίας της Βουλής, ωστόσο ξεκαθάρισε στον Οδυσσέα Μιχαηλίδη ότι πολύ δύσκολα το ΑΚΕΛ θα στήριζε τυχόν υποψηφιότητα της Ειρήνης Χαραλαμπίδου, λόγω της πικρίας που δημιούργησε στον κόσμο της αριστεράς η απόφαση της βουλεύτριας να μεταπηδήσει στο ΑΛΜΑ, σε μια δύσκολη εκλογική μάχη.

Πάντως, νεότερες πληροφορίες για την προχθεσινή συνάντηση του γγ του ΑΚΕΛ με τον πρόεδρο του ΔΗΚΟ, αναφέρουν ότι ο Στέφανος Στεφάνου έθεσε τις μεγάλες δυσκολίες που υπάρχουν ως προς τη στήριξη της υποψηφιότητας του Νικόλα Παπαδόπουλου. Δυσκολίες τις οποίες αναγνωρίζει και ο ίδιος ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ. Ως εκ τούτου, κατά τη συνάντηση τέθηκε το ερώτημα από πλευράς ΑΚΕΛ εάν υπάρχει κάποιο άλλο πρόσωπο από το ΔΗΚΟ, ώστε να ενημερωθεί το πολιτικό γραφείο την ερχόμενη Τρίτη και να έχει πλήρη εικόνα για τις επιλογές που έχει ενώπιόν του το κόμμα της αριστεράς.

Χριστιάνα Ερωτοκρίτου

Από τις επαφές που πραγματοποιεί ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ, διαφαίνεται ότι υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από πλευράς Νικόλα Παπαδόπουλου. Ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ ενημερώνει τη γραμματεία για το αποτέλεσμα των επαφών και προσπαθεί να εξαντλήσει όλα τα περιθώρια για τη δική του υποψηφιότητα. Βέβαια, ορισμένα δημοσιεύματα στον Τύπο αναφέρονται στο όνομα της αναπληρώτριας προέδρου του ΔΗΚΟ, Χριστιάνας Ερωτοκρίτου, ωστόσο οι πληροφορίες του «Π» αναφέρουν ότι ο κ. Παπαδόπουλος δεν ευνοεί ένα τέτοιο σενάριο κατά τις επαφές που διεξάγει το τελευταίο διάστημα.

Στέφανος - Φειδίας

Ο Στέφανος Στεφάνου είχε χθες επικοινωνία και με τον πρόεδρο της Άμεσης Δημοκρατίας, Φειδία Παναγιώτου, και σήμερα ενδεχομένως να υπάρξει συνάντηση στα γραφεία του ΑΚΕΛ. Το κόμμα της αριστεράς θα λάβει αποφάσεις την ερχόμενη Τρίτη, όπου θα συνέλθει το πολιτικό γραφείο και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ενδεχομένως να υπάρξουν συγκεκριμένες εισηγήσεις από τη γραμματεία.

Αννίτα Δημητρίου

Ακάθεκτος προχωρεί ο ΔΗΣΥ στο θέμα της προεδρίας της Βουλής, λαμβάνοντας και επίσημα την απόφαση για υποψηφιότητα Αννίτας Δημητρίου, ασχέτως των επιλογών των υπόλοιπων κοινοβουλευτικών κομμάτων.

Χθες υπήρξε ομόφωνη απόφαση του εκτελεστικού γραφείου και της νέας κοινοβουλευτική ομάδας του ΔΗΣΥ για επαναδιεκδίκηση της προεδρίας της Βουλής με την Αννίτα Δημητρίου. Σε σχετική ανακοίνωση, ο ΔΗΣΥ τόνισε ότι «η επιτυχημένη πορεία της κ. Δημητρίου στην προεδρία της Βουλής την τελευταία πενταετία, κατά την οποία παρήχθη ένα εξαιρετικό έργο, αλλά και η δυνατή εντολή που κατέγραψε ο Δημοκρατικός Συναγερμός στις εκλογές, συνιστούν την πολιτική τεκμηρίωση για αυτή την απόφαση».

ΕΛΑΜ

Ο επικεφαλής του κινήματος ΑΛΜΑ δήλωσε χθες ότι θα υπάρξουν επαφές και με το ΕΛΑΜ. Μάλιστα, πηγή εντός του κόμματος του Οδυσσέα ανέφερε στον «Π» ότι οι συνομιλίες με το ΕΛΑΜ έχουν σκοπό να βολιδοσκοπήσουν τις προθέσεις και να διερευνήσουν κατά πόσον υπάρχει πρόθεση στήριξης της Ειρήνης Χαραλαμπίδου, εάν τελικά θέσει υποψηφιότητα.

Πάντως, βουλευτής του ΕΛΑΜ δήλωσε στον «Π» ότι το κόμμα αποκλείει 16 πρόσωπα. Συγκεκριμένα, αποκλείουν τη στήριξη προς οποιονδήποτε από τους 15 βουλευτές του ΑΚΕΛ και την πρόεδρο του ΔΗΣΥ. Ωστόσο, είναι άγνωστο εάν το ΕΛΑΜ θα δει με καλό μάτι είτε την εισήγηση του Οδυσσέα Μιχαηλίδη για Ειρήνη Χαραλαμπίδου, είτε την υποψηφιότητα του Νικόλα Παπαδόπουλου.

Σενάρια

Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα δημιουργούνται τρία σενάρια. Το πρώτο σενάριο αφορά τις 17 ψήφους του ΔΗΣΥ, το δεύτερο τη δυνατότητα στήριξης του Νικόλα Παπαδόπουλου από το ΕΛΑΜ, με σύνολο 16 ψήφων, και το τρίτο σενάριο είναι η συνεργασία του ΑΚΕΛ με το ΑΛΜΑ, που διασφαλίζει 19 ψήφους στον πρώτο γύρο. Γρίφος παραμένει η στάση της Άμεσης Δημοκρατίας, η οποία διαμηνύει ότι θα ανοίξει τα χαρτιά της τελευταία.