Τραμπ: Αυτοί είναι οι όροι για το Ιράν, θα συνεδριάσουμε τώρα για την τελική μου απόφαση - Επιφυλακτική η Τεχεράνη

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Ελλάδα

Δημοσκόπηση Alco: Τον Τσίπρα «δείχνουν» ως τον πιο δύσκολο αντίπαλο για τον Μητσοτάκη

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Δυσαρέσκεια καταγράφεται για την κυβέρνηση, σύμφωνα με την έρευνα της Alco

Τη δυσαρέσκεια των πολιτών για το παραγόμενο κυβερνητικό έργο καταγράφει η σημερινή δημοσκόπηση της Alco, με το νεοϊδρυθέν κόμμα να βρίσκεται στη δεύτερη θέση – πρώτη μέτρηση μετά την ανακοίνωση του κόμματος – ενώ ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα στοιχεία για το ποιος μπορεί να αποτελέσει τον πιο δύσκολο αντίπαλο για τον Κ.Μητσοτάκη.

Σύμφωνα με την έρευνα της Alco, για λογαριασμό του flash.gr, στην πρόθεση επί των εγκύρων η ΝΔ είναι στο 23,5%, δεύτερη η ΕΛΑΣ του Αλ. Τσίπρα με 12,8%, ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 10%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μ.Καρυστιανού με 9,5%, το ΚΚΕ 6,4%, η Ελληνική Λύση 6,3%, η Πλεύση Ελευθερίας 3,2%, η Φωνή Λογικής 2,7%, το ΜέΡΑ25 2,6%, η Νίκη 1,7%, ο ΣΥΡΙΖΑ 1,5%, οι Δημοκράτες-ΠΚ 0,9%, Άλλο Κόμμα 1,5%, ενώ το ποσοστό των αναποφάσιστων είναι στο 17,3%.

Ποιος μπορεί να κερδίσει τον Μητσοτάκη

Στην ερώτηση ποιος πολιτικός πιστεύουν ότι θα είναι ο πιο δύσκολος αντίπαλος για τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην πορεία προς τις εκλογές, το 25% απάντησε ο Αλέξης Τσίπρας, τον Νίκο Ανδρουλάκη επιλέγει το 15%, τη Μαρία Καρυστιανού το 7%, τον Κυριάκο Βελόπουλο το 2%, τον Δημήτρη Κουτσούμπα το 2%, τη Ζωή Κωνσταντοπούλου το 2%, Άλλος 4%, ενώ ο «Κανένας» είναι στο 29%.

antipalos-mitsotaki.jpg

Πηγή: naftemporiki.gr

Tags

ΕΛΛΑΔΑΔημοσκόπησηΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα