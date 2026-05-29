Δημοσκόπηση Alco: Τον Τσίπρα «δείχνουν» ως τον πιο δύσκολο αντίπαλο για τον Μητσοτάκη

Τη δυσαρέσκεια των πολιτών για το παραγόμενο κυβερνητικό έργο καταγράφει η σημερινή δημοσκόπηση της Alco, με το νεοϊδρυθέν κόμμα να βρίσκεται στη δεύτερη θέση – πρώτη μέτρηση μετά την ανακοίνωση του κόμματος – ενώ ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα στοιχεία για το ποιος μπορεί να αποτελέσει τον πιο δύσκολο αντίπαλο για τον Κ.Μητσοτάκη.

Σύμφωνα με την έρευνα της Alco, για λογαριασμό του flash.gr, στην πρόθεση επί των εγκύρων η ΝΔ είναι στο 23,5%, δεύτερη η ΕΛΑΣ του Αλ. Τσίπρα με 12,8%, ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 10%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μ.Καρυστιανού με 9,5%, το ΚΚΕ 6,4%, η Ελληνική Λύση 6,3%, η Πλεύση Ελευθερίας 3,2%, η Φωνή Λογικής 2,7%, το ΜέΡΑ25 2,6%, η Νίκη 1,7%, ο ΣΥΡΙΖΑ 1,5%, οι Δημοκράτες-ΠΚ 0,9%, Άλλο Κόμμα 1,5%, ενώ το ποσοστό των αναποφάσιστων είναι στο 17,3%.

Ποιος μπορεί να κερδίσει τον Μητσοτάκη

Στην ερώτηση ποιος πολιτικός πιστεύουν ότι θα είναι ο πιο δύσκολος αντίπαλος για τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην πορεία προς τις εκλογές, το 25% απάντησε ο Αλέξης Τσίπρας, τον Νίκο Ανδρουλάκη επιλέγει το 15%, τη Μαρία Καρυστιανού το 7%, τον Κυριάκο Βελόπουλο το 2%, τον Δημήτρη Κουτσούμπα το 2%, τη Ζωή Κωνσταντοπούλου το 2%, Άλλος 4%, ενώ ο «Κανένας» είναι στο 29%.

Πηγή: naftemporiki.gr