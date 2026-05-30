Παραμένει «ορφανή» η θέση κοινοβουλευτικού συνεργάτη της Χαραλαμπίδου - Ψάχνει αντικαταστάτη του Χαραλάμπους

Η Ειρήνη Χαραλαμπίδου απευθύνει δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση κοινοβουλευτικού συνεργάτη, μετά την πρόσφατη αποχώρηση συνεργάτη της, η οποία άφησε «ορφανή» τη συγκεκριμένη θέση στο πολιτικό της γραφείο.

Η κίνηση αυτή έρχεται σε συνέχεια των πρόσφατων εξελίξεων στο πολιτικό της γραφείο, μετά την αποχώρηση του προηγούμενου κοινοβουλευτικού συνεργάτη, Ανδρέα Χαραλάμπους, ο οποίος άφησε αιχμές

Η κίνηση αυτή έρχεται σε συνέχεια των πρόσφατων εξελίξεων στο πολιτικό της γραφείο, μετά την αποχώρηση του προηγούμενου κοινοβουλευτικού συνεργάτη, Ανδρέα Χαραλάμπους, ο οποίος άφησε αιχμές για ιδεολογική ασυνέπεια στο ΑΛΜΑ, με το οποίο η Χαραλαμπίδου συνεργάζεται πολιτικά.