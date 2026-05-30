Παραμένει «ορφανή» η θέση κοινοβουλευτικού συνεργάτη της Χαραλαμπίδου - Ψάχνει αντικαταστάτη του Χαραλάμπους

Η Ειρήνη Χαραλαμπίδου απευθύνει δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση κοινοβουλευτικού συνεργάτη, μετά την πρόσφατη αποχώρηση συνεργάτη της, η οποία άφησε «ορφανή» τη συγκεκριμένη θέση στο πολιτικό της γραφείο.

Στην ανάρτησή της, η κ. Χαραλαμπίδου σημειώνει ότι είναι σύνηθες οι βουλευτές να επιλέγουν κοινοβουλευτικούς συνεργάτες από άτομα που ήδη γνωρίζουν και δραστηριοποιούνται στον κοινοβουλευτικό χώρο, ωστόσο η ίδια επιλέγει να δώσει, όπως αναφέρει, «ευκαιρία και σε άλλα νέα παιδιά».

Όπως διευκρινίζει, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση tosizitame@cytanet.com.cy, εφόσον διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα, όπως αυτά προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία. Η πρώτη επαφή και η διαδικασία των συνεντεύξεων θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων έχει οριστεί έως τις 10 Ιουνίου 2026.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

