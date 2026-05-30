Φλέγεται η Ευρώπη: Φονικός καύσωνας από τον θερμικό θόλο – Ρεκόρ στο Ηνωμένο Βασίλειο και θάνατοι στη Γαλλία

Πρωτοφανείς θερμοκρασίες καταγράφονται σε όλη την Ευρώπη με τον καύσωνα και τις υψηλές θερμοκρασίες να ευθύνονται ήδη για τους πρώτους θανάτους της καλοκαιρινής περιόδου, είτε άμεσα είτε έμμεσα.

Σε ορισμένα μέρη της Ευρώπης, η θερμοκρασία κυμαίνεται περίπου 10 με 15 βαθμούς πάνω από το μέσο όρο των βαθμών Κελσίου για την συγκεκριμένη εποχή του χρόνου.

Η εβδομάδα που έφτασε στο τέλος της, έβαλε την Ευρώπη στον... φούρνο με ρεκόρ θερμοκρασίας εξαιτίας του ισχυρού «θερμικού θόλου» που την περιβάλει.

Πρόκειται για ένα επίμονο σύστημα υψηλών πιέσεων που λειτουργεί σαν καπάκι, παγιδεύοντας τον θερμό αέρα και ωθώντας τον προς το έδαφος.

Καταρρίφθηκε ρεκόρ του 1922

Το Ηνωμένο Βασίλειο την Τρίτη, κατέγραψε νέο ρεκόρ με το θερμόμετρο να δείχνει 35,1 βαθμούς Κελσίου στους Κήπους Κιου του Λονδίνου. Η θερμοκρασία αυτή έσπασε το ρεκόρ που είχε σημειωθεί μόλις την προηγούμενη μέρα, με 34,8 βαθμούς Κελσίου να καταγράφονται στο Λονδίνο.

Το αμέσως προηγούμενο ρεκόρ είχε σημειωθεί τον Μάιο του 1922 και ήταν 32,8 βαθμοί Κελσίου. Θερμοκρασία η οποία είχε επίσης καταγραφεί το 1944 σύμφωνα με τον Guardian.

Η Ιρλανδία έσπασε επίσης το δικό της ρεκόρ με τη μέγιστη θερμοκρασία του Μαΐου να φτάνει τους 28,8 βαθμούς Κελσίου.

Σε ιστορικά υψηλά και οι νυχτερινές θερμοκρασίες

Αξιοσημείωτο είναι, πως εκτός από τις μέγιστες θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της ημέρας, ιστορικά υψηλά καταγράφονται και κατά τις νυχτερινές ώρες. Το βράδυ της Τρίτης, η θερμοκρασία στο Camborne στη νοτιοδυτική Αγγλία έπεσε μόνο στους 21,4 βαθμούς Κελσίου, σηματοδοτώντας μια ιδιαίτερα ζεστή και τροπική νύχτα.

Τα πρώτα θύματα του καύσωνα

Ο καύσωνας που έχει κατακλύσει την Ευρώπη, χαρακτηρίζεται ως «πρωτοφανής» με τα πρώτα θύματά του ήδη να έχουν καταγραφεί. Συγκεκριμένα, η Γαλλία μετράει ήδη επτά θανάτους οι οποίοι συνδέονται με τη ζέστη, είτε άμεσα είτε έμμεσα. Να σημειωθεί πως οι θερμοκρασίες στη νότια Γαλλία έφτασαν ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Θα συνεχίσουν οι υψηλές θερμοκρασίες

Οι υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες κυμαίνονται περίπου 10 με 15 βαθμούς Κελσίου πάνω από το μέσο όρο της εποχής. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να συνεχίσουν να παραμένουν υψηλές και συγκεκριμένα περίπου 5 με 10 βαθμούς Κελσίου πάνω από το μέσο όρο. Μετά το τέλος της ερχόμενης εβδομάδας, η κατάσταση αναμένεται να αλλάζει και το θερμόμετρο να αρχίσει να δείχνει χαμηλότερες θερμοκρασίες.

Κόκκινος συναγερμός σε Ρώμη, Φλωρεντία, Μπολόνια και Τορίνο

Λόγω των υψηλών θερμοκρασιών τέσσερις πόλεις της Ιταλίας έχουν μπει σε κόκκινο συναγερμό. Τα υπουργεία Υγείας έθεσαν τη Ρώμη, τη Φλωρεντία, την Μπολόνια και το Τορίνο σε κόκκινο συναγερμό και οι Αρχές προειδοποίησαν ότι οι συνθήκες αποτελούν απειλή όχι μόνο για ευπαθείς ομάδες αλλά ακόμη και για υγιείς πολίτες.

Κάηκε και η Ισπανία

Και η Ισπανία κατέγραψε «εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή», σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία AEMET, με τις θερμοκρασίες σε μέρη της χώρας, όπως στο Μπιλμπάο, στη Χώρα των Βάσκων, να φτάσουν πάνω από 40 βαθμούς.

Η κλιματική κρίση η αιτία

Η ακραία ζέστη η οποία καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες, σύμφωνα με τους επιστήμονες είναι ένα από τα πιο ξεκάθαρα σημάδια της κλιματικής κρίσης. Τα αέρια του θερμοκηπίου που προκύπτουν από την καύση ορυκτών καυσίμων λειτουργούν σαν «κουβέρτα» γύρω από τη Γη, αυξάνοντας σταδιακά τη θερμοκρασία του πλανήτη.

