«Πολύ περίεργες» κομματικές διαβουλεύσεις βλέπει η Αννίτα Δημητρίου ενόψει προεδρίας της Βουλής (βίντεο)

Μία εβδομάδα μετά τις εκλογές, Αννίτα Δημητρίου τοποθετήθηκε δημόσια για το πολιτικό σκηνικό που διαμορφώνεται, δίνοντας έμφαση τόσο στις εσωκομματικές διεργασίες όσο και στη διαδικασία εκλογής Προέδρου της Βουλής.

Ωστόσο, αυτό που ξεχώρισε ιδιαίτερα από τις δηλώσεις της ήταν ο χαρακτηρισμός των κομματικών ζυμώσεων ως «πολύ περίεργων», χωρίς να επιδίδεται σε λεπτομέρειες για το ποιους αφορά ο χαρακτηρισμός.

Αναφερόμενη στην εκλογή Προέδρου της Βουλής, η κ. Δημητρίου υπογράμμισε ότι η διαδικασία ανήκει στα κόμματα, σημειώνοντας: «Είναι η ώρα των κομμάτων. Τα κόμματα θα κάνουν τις δικές τους διαβουλεύσεις έστω κι αν κάποιες από αυτές είναι πολύ περίεργες, θα είναι σεβαστό το οποιοδήποτε αποτέλεσμα».

Σε πιο προσωπικό τόνο, η Πρόεδρος της Βουλής τόνισε ότι η πολιτική της πορεία βασίζεται στην εντιμότητα και τη διαφάνεια: «Σε όλη μου την πολιτική διαδρομή πορεύτηκα με εντιμότητα και καθαρότητα και έτσι θα συνεχίσω να πράττω», είπε χαρακτηριστικά και παράλληλα, έκανε λόγο για «επιτυχημένη προεδρία της Βουλής», ενώ υποστήριξε ότι οι πολίτες έδωσαν «συγκεκριμένη εντολή ενίσχυσης στον Δημοκρατικό Συναγερμό για την πορεία της χώρας».

Η κα. Δημητρίου κατέληξε ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός έχει θεσμική υποχρέωση να προχωρήσει με εισήγηση για την εκλογή Προέδρου της Βουλής.