Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Πολιτική

«Πολύ περίεργες» κομματικές διαβουλεύσεις βλέπει η Αννίτα Δημητρίου ενόψει προεδρίας της Βουλής (βίντεο)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Μία εβδομάδα μετά τις εκλογές, η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ σχολιάζει τις εσωκομματικές διεργασίες για την εκλογή προέδρου της Βουλής, κάνοντας λόγο για διαδικασίες που, όπως είπε, «θα είναι σεβαστές»

Μία εβδομάδα μετά τις εκλογές, Αννίτα Δημητρίου τοποθετήθηκε δημόσια για το πολιτικό σκηνικό που διαμορφώνεται, δίνοντας έμφαση τόσο στις εσωκομματικές διεργασίες όσο και στη διαδικασία εκλογής Προέδρου της Βουλής.

Ωστόσο, αυτό που ξεχώρισε ιδιαίτερα από τις δηλώσεις της ήταν ο χαρακτηρισμός των κομματικών ζυμώσεων ως «πολύ περίεργων», χωρίς να επιδίδεται σε λεπτομέρειες για το ποιους αφορά ο χαρακτηρισμός.

Αναφερόμενη στην εκλογή Προέδρου της Βουλής, η κ. Δημητρίου υπογράμμισε ότι η διαδικασία ανήκει στα κόμματα, σημειώνοντας: «Είναι η ώρα των κομμάτων. Τα κόμματα θα κάνουν τις δικές τους διαβουλεύσεις έστω κι αν κάποιες από αυτές είναι πολύ περίεργες, θα είναι σεβαστό το οποιοδήποτε αποτέλεσμα».

Σε πιο προσωπικό τόνο, η Πρόεδρος της Βουλής τόνισε ότι η πολιτική της πορεία βασίζεται στην εντιμότητα και τη διαφάνεια: «Σε όλη μου την πολιτική διαδρομή πορεύτηκα με εντιμότητα και καθαρότητα και έτσι θα συνεχίσω να πράττω», είπε χαρακτηριστικά και παράλληλα, έκανε λόγο για «επιτυχημένη προεδρία της Βουλής», ενώ υποστήριξε ότι οι πολίτες έδωσαν «συγκεκριμένη εντολή ενίσχυσης στον Δημοκρατικό Συναγερμό για την πορεία της χώρας».

Η κα. Δημητρίου κατέληξε ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός έχει θεσμική υποχρέωση να προχωρήσει με εισήγηση για την εκλογή Προέδρου της Βουλής.

 

Tags

ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2026

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα