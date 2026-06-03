Με ηλεκτρονική ψηφοφορία για πρώτη φορά η εκλογή του νέου Προέδρου της Βουλής - Τι προβλέπει ο νέος κανονισμός

Με ηλεκτρονική ψηφοφορία θα αναδειχθεί για πρώτη φορά ο νέος Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, όπως δήλωσε την Τετάρτη ο βουλευτής του ΔΗΚΟ Ζαχαρίας Κουλίας, ο οποίος προήδρευσε, ως ο πρεσβύτερος της Βουλής, της σύσκεψης ενημέρωσης των κομμάτων αναφορικά με τα διαδικαστικά της εκλογής του νέου ΠτΒ, η οποία θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα της Πέμπτης.

Όπως εξήγησε ο κ. Κουλίας, σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ δύο υποψηφίων σε δεύτερη επαναληπτική ψηφοφορία, θα ακολουθήσει κλήρωση, την οποία θα πραγματοποιήσει ο προεδρεύων του σώματος.

Ανέφερε επίσης ότι ο νέος κανονισμός προνοεί την εκλογή αναπληρωτή Προέδρου της Βουλής, όπως και αναπληρωτή του αναπληρωτή.

«H διαδικασία ξεκίνησε από χθες. Ενημερωθήκαμε από τους υπηρεσιακούς ποια διαδικασία θα ακολουθήσουμε, δυνάμει του νέου κανονισμού, ο οποίος θεσπίστηκε για πρώτη φορά», ανέφερε αρχικά ο κ. Κουλίας.

«Το παλιό σύστημα τερματίζεται και ακολουθείται ο νέος κανονισμός», πρόσθεσε.

Όπως ανέφερε ο κ. Κουλίας, ο νέος κανονισμός προνοεί ότι θα ανακοινωθούν ονομαστικά οι 56 βουλευτές, εν συνεχεία θα γίνει η διαβεβαίωση και μετά θα ακολουθήσει η ψηφοφορία.

Σημείωσε πως θα προταθούν από τους παρισταμένους οι υποψήφιοι για την προεδρία της Βουλής και αφού αποδεχθούν την υποψηφιότητά τους, θα διεξαχθεί ψηφοφορία.

«Αν κάποιος από τους συναδέλφους εξασφαλίσει 29 ψήφους που είναι το μαγικό νούμερο, τότε θα είναι ο νέος Πρόεδρος της Βουλής. Εάν όχι, τότε θα ακολουθήσει η ψηφοφορία με τους δύο επικρατέστερους», σημείωσε ο κ. Κουλίας.

Διευκρίνισε επίσης πως, αν κάποιοι υποψήφιοι ισοψηφήσουν, θα επαναληφθεί η ψηφοφορία από όλο το σώμα και εν συνεχεία θα ακολουθήσει η κανονική ψηφοφορία.

Εάν στο τέλος προκύψει εκ νέου ισοψηφία, τότε θα ακολουθήσει κλήρωση.

Έφερε ως παράδειγμα περίπτωση κατά την οποία ένας υποψήφιος περνά στον δεύτερο γύρο και δύο άλλοι ισοψηφούν στη δεύτερη θέση.

Όπως ανέφερε, σε μια τέτοια περίπτωση, θα διεξαχθεί ψηφοφορία από το σύνολο του σώματος μεταξύ των δύο ισοψηφησάντων υποψηφίων.

Αν προκύψει εκ νέου ισοψηφία, θα ακολουθήσει κλήρωση από τον προεδρεύοντα. Το ίδιο ισχύει και για τον δεύτερο γύρο, σημείωσε ο κ. Κουλίας.

«Η μόνη διαφορά από τις προηγούμενες αναδείξεις προέδρων της Βουλής, είναι ότι τώρα θα γίνει με το ηλεκτρονικό σύστημα. Θα είναι όλα επί της οθόνης με τα ονόματα. Θα ψηφίσουν όλοι ταυτόχρονα», συμπλήρωσε.

Σε ερώτηση για το ποιος θα αναπληρώνει τον Πρόεδρο της Βουλής όταν αυτός θα απουσιάζει, ο κ. Κουλίας είπε πως «στον νέο κανονισμό προνοείται ότι μπορούν να εκλέξουν αναπληρωτή και αναπληρωτή του αναπληρωτή».

Ο κ. Κουλίας διευκρίνισε ότι η εκλογή των αναπληρωτών δεν περιλαμβάνεται στην αυριανή διαδικασία.

«Αύριο στην ημερήσια διάταξη είναι η εκλογή Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων και την επόμενη Πέμπτη θα είναι η κανονική συνεδρία. Είναι θέματα διαδικασίας, έχουν χρόνο».

«Ο κάθε βουλευτής θα έχει μπροστά τους υποψηφίους και θα πάει να ψηφίσει με ένα πάτημα του κουμπιού», ανέφερε ο κ. Κουλίας σε σχέση με την αυριανή ψηφοφορία.

Καταλήγοντας, ο κ. Κουλίας ανέφερε ότι εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του προεδρεύοντος να παραχωρεί διάλειμμα μετά από κάθε ψηφοφορία, ώστε να υπάρχει χρόνος για τις απαραίτητες διαβουλεύσεις και ζυμώσεις μεταξύ των βουλευτών και των κομμάτων.

ΚΥΠΕ