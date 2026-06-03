Γιατί δεν τέθηκε στο app της Άμεσης Δημοκρατίας το ερώτημα για Προεδρία της Βουλής - Η απάντηση του Φειδία Παναγιώτου (βίντεο)

Τους λόγους για τους οποίους δεν θα τεθεί σε ψηφοφορία μέσω της εφαρμογής του κινήματός του, Agora, το θέμα της εκλογής του νέου Προέδρου της Βουλής εξήγησε σε βίντεό του στα ΜΚΔ ο ευρωβουλευτής και πρόεδρος της Άμεσης Δημοκρατίας, Φειδίας Παναγιώτου.

Όπως ανέφερε, παρότι πολλοί πολίτες ζητούν να αποφασιστεί μέσω της εφαρμογής ποιον υποψήφιο θα στηρίξει η ομάδα του, κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό για τεχνικούς λόγους. Εξήγησε ότι η ανάπτυξη αντίστοιχων λειτουργιών απαιτεί σημαντική προεργασία, σημειώνοντας πως για τις πρόσφατες εκλογικές διαδικασίες οι προγραμματιστές εργάζονταν για περίπου τρεις μήνες.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι θα ήταν πολιτικά λανθασμένο να δημοσιοποιηθεί εκ των προτέρων η πρόθεση ψήφου της ομάδας του, καθώς αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει τις διεργασίες και τις ισορροπίες εντός της Βουλής. «Μέχρι και την τελευταία στιγμή δεν πρέπει να ξέρει κανένας τι θα ψηφίσουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Παναγιώτου πρόσθεσε ότι θα προηγηθούν επαφές και συζητήσεις με όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα, ώστε να αξιολογηθούν οι θέσεις και οι προτάσεις τους πριν ληφθεί η τελική απόφαση. Όπως είπε, η ομάδα του θα ακούσει όλες τις πλευρές και στη συνέχεια θα αποφασίσει συλλογικά ποια στάση θα τηρήσει στην εκλογή της Προεδρίας της Βουλής.