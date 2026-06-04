Θρίλερ για την Προεδρία της Βουλής: Όλα ανοιχτά λίγες ώρες πριν την ψηφοφορία

Ρευστό παραμένει το σκηνικό καθώς συνεχίζονται οι διεργασίες των κομμάτων ενόψει της εκλογής νέου Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων, καθώς λίγες ώρες πριν από την απογευματινή Ολομέλεια (16:00) παραμένουν ανοιχτά ενδεχόμενα ως προς τις συμμαχίες που θα διαμορφωθούν, χωρίς να αποκλείονται και ανατροπές.

Είναι σχεδόν δεδομένο ότι θα υπάρξει δεύτερη ψηφοφορία, καθώς οι συσχετισμοί δυνάμεων δεν ευνοούν την εκλογή Προέδρου της Βουλής από την πρώτη ψηφοφορία με τουλάχιστον 29 ψήφους.

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Στη δεύτερη ψηφοφορία εκλέγεται Πρόεδρος της Βουλής ο υποψήφιος που θα συγκεντρώσει τις περισσότερες ψήφους, χωρίς να απαιτούνται οι 29 ψήφοι που ισχύουν για την πρώτη ψηφοφορία.

Όπως ανακοινώθηκε, το ΑΚΕΛ θα διεκδικήσει την προεδρία της Βουλής με υποψήφιο τον Γενικό Γραμματέα του κόμματος, Στέφανο Στεφάνου.

Η υποψηφιότητα του Γενικού Γραμματέα του ΑΚΕΛ αναμένεται να στηριχθεί και από το «Άλμα - Πολίτες για την Κύπρο», όπως ανέφερε σε δημόσιες τοποθετήσεις του ο επικεφαλής του κόμματος, Οδυσσέας Μιχαηλίδης.

Εφόσον επιβεβαιωθεί το εν λόγω σενάριο, ο Στέφανος Στεφάνου αναμένεται να λάβει στην πρώτη ψηφοφορία τουλάχιστον 19 ψήφους, 15 από το ΑΚΕΛ και τέσσερις από το Άλμα, οι οποίες εκτιμάται ότι αρκούν για να του δώσουν το «εισιτήριο» για τη δεύτερη ψηφοφορία.

Την προεδρία της Βουλής θα διεκδικήσει και ο ΔΗΣΥ με την Πρόεδρο του κόμματος, Αννίτα Δημητρίου. Ο ΔΗΣΥ διαθέτει 17 ψήφους και προσβλέπει σε στήριξη τόσο από το ΔΗΚΟ όσο και από την «Άμεση Δημοκρατία».

Σε εξέλιξη βρίσκεται η συνεδρίαση του ΔΗΚΟ, με την υποψηφιότητα του Προέδρου του Νικόλα Παπαδόπουλου να βρίσκεται στο τραπέζι προς επικύρωση. Ωστόσο, όπως ανέφεραν πηγές του κόμματος στο ΚΥΠΕ, δεν υπάρχει τίποτα το δεδομένο.

Σε περίπτωση που επικυρωθεί η υποψηφιότητα του κ. Παπαδόπουλου, το ΔΗΚΟ προσβλέπει σε στήριξη του ΕΛΑΜ και της «Άμεσης Δημοκρατίας» από τον πρώτο γύρο.

Αν επιβεβαιωθεί αυτό το σενάριο, ο κ. Παπαδόπουλος θα συγκεντρώσει 20 ψήφους και θα περάσει στον δεύτερο γύρο.

Σε περίπτωση που δεν περάσει στον δεύτερο γύρο ο Νικόλας Παπαδόπουλος, θα παραμείνουν ανοιχτές όλες οι επιλογές για το κόμμα του κέντρου στη δεύτερη ψηφοφορία, με στήριξη είτε της Αννίτας Δημητρίου είτε του Στέφανου Στεφάνου, ενώ υπάρχει και η επιλογής της αποχής.

Όσον αφορά το ΕΛΑΜ, η απόφαση του κόμματος είναι να διεκδικήσει την προεδρία της Βουλής με τον πρόεδρό του, Χρίστο Χρίστου. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει διαφοροποίηση της συγκεκριμένης θέσης.

Η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος θα συνεδριάσει στις 14:00, προκειμένου να αξιολογήσει τα τελευταία δεδομένα.

Σε περίπτωση που στον δεύτερο γύρο βρεθούν αντιμέτωποι ο Στέφανος Στεφάνου και η Αννίτα Δημητρίου, το ΕΛΑΜ αναμένεται να οδηγηθεί σε αποχή, καθώς έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να στηρίξει ούτε την κ. Δημητρίου ούτε υποψήφιο του ΑΚΕΛ.

Δεν έχει αποκλείσει, ωστόσο, το ενδεχόμενο στήριξης υποψηφίου προερχόμενου από τον ΔΗΣΥ, νοουμένου ότι δεν θα είναι η Αννίτα Δημητρίου.

Το ΕΛΑΜ δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο στήριξης του Νικόλα Παπαδόπουλου, σε περίπτωση που βρεθεί στον δεύτερο γύρο απέναντι είτε στην Αννίτα Δημητρίου είτε στον Στέφανο Στεφάνου.

Κλειστά τα χαρτιά της συνεχίζει να κρατά η «Άμεση Δημοκρατία», οι βουλευτές της οποίας θα συνεδριάσουν το μεσημέρι για το θέμα της εκλογής Προέδρου της Βουλής.

Όπως ανέφεραν στο ΚΥΠΕ αξιωματούχοι του κόμματος, στόχος είναι να ληφθεί κοινή απόφαση από τους τέσσερις βουλευτές.

Ο Πρόεδρος της Βουλής θα αναδειχθεί για πρώτη φορά με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ δύο υποψηφίων, θα διεξαχθεί δεύτερη επαναληπτική ψηφοφορία μεταξύ τους. Εάν η ισοψηφία παραμείνει, θα ακολουθήσει κλήρωση από τον προεδρεύοντα του σώματος.

Πηγή: ΚΥΠΕ