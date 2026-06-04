Γιατί η στήριξη του Νικόλα Παπαδόπουλου θα ήταν πολιτική παγίδα για το ΕΛΑΜ

Η στήριξη από το ΕΛΑΜ της υποψηφιότητας του Νικόλα Παπαδόπουλου για την προεδρία της Βουλής στον πρώτο γύρο είναι υπαρκτό σενάριο. Εάν όμως γίνει αυτό το πράγμα τότε το ΕΛΑΜ θα αντιμετωπίσει πρόβλημα αξιοπιστίας. Καταρχάς το ΕΛΑΜ προσπαθεί να πείσει τους πολίτες ότι είναι πιο γριβικό από τον ΔΗΣΥ. Όμως οι πολίτες που θεωρούν τον Γρίβα Διγενή ήρωα της κυπριακής ιστορίας δεν θα ήθελαν να δουν το ΕΛΑΜ να συνεργάζεται με το ΔΗΚΟ που είναι το κατεξοχήν μακαριακό κόμμα, απλώς για να πλήξουν την υποψηφιότητα της Αννίτας Δημητρίου. Εξάλλου μια τέτοια απόφαση δεν θα ήταν και πολύ έξυπνη εάν λάβουμε υπόψη ότι η βασική δεξαμενή ψήφων για το ΕΛΑΜ είναι ο κόσμος του ΔΗΣΥ. Θα αποξενώνει τους ψηφοφόρους της Δεξιάς για τα μάτια του Νικόλα και θα γκρεμιστεί το αφήγημα του ΕΛΑΜ.

Επίσης, το ΕΛΑΜ κατηγορείται ότι είναι ένα αόρατο κόμμα της συγκυβέρνησης και πως στηρίζει τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη στα κρυφά. Το ΕΛΑΜ απορρίπτει αυτές τις κατηγορίες. Εάν όμως αποφασίσει να στηρίξει τον πρόεδρο του μοναδικού συγκυβερνώντος κόμματος στη Βουλή, τότε θα γίνει φανερό ποιος είναι τελικά ο ρόλος του ΕΛΑΜ. Είναι το ΕΛΑΜ υποχείριο του Νίκου Χριστοδουλίδη και ένα αόρατο μέλος της συγκυβέρνησης; Θα το μάθουμε σήμερα…

Νίτσε