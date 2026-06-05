Νικόλας Παπαδόπουλος για συνεργασία με Φειδία: Συμφωνούσαν στις προτάσεις αλλά... δεν μπορούσαν να κάνουν βίντεο στο Tik Tok με υπουργούς

Στις επαφές που είχε το ΔΗΚΟ με την Άμεση Δημοκρατία αναφέρθηκε ο πρόεδρος του κόμματος, Νικόλας Παπαδόπουλος, σε δηλώσεις του στο κρατικό ραδιόφωνο, μετά την εκλογή της Αννίτας Δημητρίου στην Προεδρία της Βουλής.

Ο κ. Παπαδόπουλος είπε ότι κατά τις συζητήσεις με τον Φειδία Παναγιώτου εξετάστηκαν διάφορες προτάσεις που έθεσε η Άμεση Δημοκρατία, σημειώνοντας ότι σε αρκετές από αυτές υπήρχε ταύτιση απόψεων με τις θέσεις του ΔΗΚΟ. Όπως ανέφερε, θέματα όπως η στήριξη των χαμηλοσυνταξιούχων, τα μέτρα για τις οικογένειες με παιδιά και η στεγαστική πολιτική βρίσκονταν ήδη μεταξύ των προτεραιοτήτων του κόμματος.

Παράλληλα, εξήγησε ότι η υλοποίηση ορισμένων από τις προτάσεις αυτές προϋποθέτει αποφάσεις της Κυβέρνησης, καθώς συνδέεται με κρατικές δαπάνες. Για τον λόγο αυτό, πρόσθεσε, το ΔΗΚΟ εξέφρασε ετοιμότητα να διεκδικήσει από κοινού συγκεκριμένες πολιτικές, χωρίς όμως να μπορεί να αναλάβει δεσμεύσεις εκ μέρους της Εκτελεστικής Εξουσίας.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΔΗΚΟ, το σημείο στο οποίο δεν υπήρξε κατάληξη δεν αφορούσε τις ίδιες τις πολιτικές επιδιώξεις, αλλά αιτήματα που προϋπέθεταν συμμετοχή των υπουργών και της Κυβέρνησης σε βιντεάκια Tik Tok. Όπως ανέφερε, το κόμμα δεν μπορούσε να εγγυηθεί ενέργειες για λογαριασμό άλλων θεσμικών παραγόντων.

Κληθείς να σχολιάσει τη συμφωνία που οδήγησε τελικά την Άμεση Δημοκρατία να στηρίξει την Αννίτα Δημητρίου, ο κ. Παπαδόπουλος είπε ότι δεν γνωρίζει ποιες δεσμεύσεις δόθηκαν από τον ΔΗΣΥ, επαναλαμβάνοντας ότι το ΔΗΚΟ δεν ήταν σε θέση να αναλάβει υποχρεώσεις για πρόσωπα ή φορείς πέραν του ίδιου του κόμματος.