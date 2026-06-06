Αντιδράσεις στον απόηχο της εκλογής Αννίτας

Στο βίντεο που δημιούργησε ο πρόεδρος της Άμεσης Δημοκρατίας με τη νέα πρόεδρο της Βουλής λίγο πριν την προχθεσινή εκλογική διαδικασία επικεντρώθηκε η κριτική των κομμάτων χθες, με ορισμένες πολιτικές δυνάμεις να θέτουν ζήτημα σοβαρότητας αλλά και μη υλοποιήσιμων δεσμεύσεων από την πλευρά της προέδρου του ΔΗΣΥ, Αννίτας Δημητρίου.

«Λαϊκισμός»

Σε δηλώσεις στην εκπομπή «Ενημέρωση Τώρα» του Omega, ο γ.γ. του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου χαρακτήρισε το βίντεο επιτομή του λαϊκισμού, λέγοντας ότι παρουσιάστηκαν με απλοϊκό τρόπο λύσεις σε πολύ δύσκολα ζητήματα. Τόνισε ότι οι πολιτικές προτάσεις θα πρέπει να κοστολογούνται και επεσήμανε ότι η Βουλή δεν έχει τη δυνατότητα να εφαρμόζει τέτοιου είδους πολιτικές. Ο κ. Στεφάνου ανέφερε επίσης ότι, αν ήταν στη θέση της Αννίτας Δημητρίου, δεν θα καταδεχόταν να κάνει αυτό το βίντεο.

Τα ρίχνει στο Tik Tok

Στους λόγους για τους οποίους δεν κατέληξαν σε συμφωνία με την Άμεση Δημοκρατία, αναφέρθηκε ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ, Νικόλας Παπαδόπουλος. Μιλώντας στο ΡΙΚ, ο κ. Παπαδόπουλος είπε ότι κατά τις διαβουλεύσεις με τον Φειδία Παναγιώτου εξετάστηκαν οι προτάσεις που έθεσε η Άμεση Δημοκρατία για το στεγαστικό ζήτημα, τη στήριξη των χαμηλοσυνταξιούχων και των οικογενειών, τονίζοντας ότι αυτές ήταν και οι θέσεις του ΔΗΚΟ. Ωστόσο, ανέφερε, «η απαίτηση του κ. Παναγιώτου ήταν να γίνουν Tik Tok με την κυβέρνηση και τους υπουργούς», προσθέτοντας πως «η δική μας θέση ήταν πως, με όλο τον σεβασμό, μπορούμε να δεσμευτούμε για ό,τι έχει σχέση μαζί μας αλλά δεν μπορούμε να δεσμευτούμε με κάτι εκ μέρους του Προέδρου και των υπουργών».

Ο ΔΗΣΥ

Σε δηλώσεις του ωστόσο στο ΡΙΚ ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΔΗΣΥ, Δημήτρης Δημητρίου, υπέδειξε ότι η συζήτηση δεν θα πρέπει να επικεντρώνεται στο περιεχόμενο ή την ύπαρξη ενός βίντεο αλλά στα ζητήματα πολιτικής που τέθηκαν κατά τις επαφές. Υποστήριξε δε ότι οι βασικές θεματικές που παρουσιάστηκαν στην Αννίτα Δημητρίου είχαν τεθεί και στον Νικόλα Παπαδόπουλο. Ακολούθως τόνισε ότι τα συγκεκριμένα αιτήματα αποτελούν διαχρονικές προτεραιότητες του κόμματος, προσθέτοντας πως ούτε η Αννίτα Δημητρίου ούτε ο ΔΗΣΥ θα αναλάμβαναν δεσμεύσεις που δεν μπορούν να εφαρμοστούν ή που συγκρούονται με το συνταγματικό πλαίσιο.

Πάντως, στέλεχος του ΔΗΣΥ δήλωσε στον «Π» ότι κατά τις διαβουλεύσεις με την Άμεση Δημοκρατία τέθηκε με ειλικρινή τρόπο ζήτημα για το κατά πόσον ορισμένες προτάσεις είναι υλοποιήσιμες και με ποιον τρόπο. Ανέφερε ακόμη ότι τα θέματα κοινωνικής πολιτικής που έθεσε ο Φειδίας Παναγιώτου είναι θέσεις και του ΔΗΣΥ. Διευκρίνισε δε ότι υπήρξε σύγκλιση απόψεων και συναντίληψη για την ανάγκη επίτευξης αυτών των σκοπών και όχι κάποια δέσμευση ότι θα υλοποιηθούν μέσω προτάσεων νόμου στη Βουλή αφού χρειάζεται να ληφθούν αποφάσεις από την κυβέρνηση.

Υπέρ αποχής η Χριστιάνα

Όσον αφορά τώρα τη στάση που τήρησαν κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας τα διάφορά κόμματα, η αναπληρώτρια πρόεδρος του ΔΗΚΟ, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, αποκάλυψε χθες, στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» που μεταδίδεται από τον 107.6 και 97.6, ότι, κατά τη συζήτηση στην κοινή συνεδρίαση της Γραμματείας και της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, η ίδια τάχθηκε υπέρ της αποχής στον δεύτερο γύρο. Πρόσθεσε δε ότι τελικά αποφασίστηκε κατά συντριπτική πλειοψηφία η υποστήριξη της υποψηφιότητας της Αννίτας Δημητρίου σε περίπτωση που δεν θα περνούσε στον δεύτερο γύρο η υποψηφιότητα του Νικόλα Παπαδόπουλου. Κληθείσα να εξηγήσει γιατί το ΔΗΚΟ κατέληξε στη στήριξη της Αννίτας Δημητρίου στον δεύτερο γύρο, ανέφερε ότι «τις περισσότερες φορές είναι με τον Δημοκρατικό Συναγερμό που πετυχαίνουμε την υπερψήφιση σημαντικών νομοσχεδίων της κυβέρνησης», παραπέμποντας στη συνεργασία των δύο κομμάτων σε σειρά νομοθετημάτων.