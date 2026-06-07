Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Πολιτική

Κρατά κλειστά τα χαρτιά του ο Χριστοδουλίδης: Οι ανασχηματισμοί δεν ανακοινώνονται

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Όταν υπάρξει κάτι, θα ανακοινωθεί, δήλωσε την Κυριακή ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης σχετικά με το ενδεχόμενο ανασχηματισμού.

Ερωτηθείς από δημοσιογράφο μετά το Ετήσιο Εθνικό Μνημόσυνο των Ηρώων της Κοινότητας Έμπας στην Πάφο, για το ενδεχόμενο ανασχηματισμού μετά τα αποτελέσματα των Βουλευτικών εκλογών, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι δεν είχε «κανένα σχόλιο».

«Οι ανασχηματισμοί, αντιλαμβάνεστε, δεν ανακοινώνονται. Οι ανασχηματισμοί εκτελούνται. Όταν υπάρξει κάτι, θα γίνει σχετική ανακοίνωση από πλευράς Προεδρικού», είπε.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Tags

ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣΠΡΟΕΔΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα