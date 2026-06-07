Κρατά κλειστά τα χαρτιά του ο Χριστοδουλίδης: Οι ανασχηματισμοί δεν ανακοινώνονται

Όταν υπάρξει κάτι, θα ανακοινωθεί, δήλωσε την Κυριακή ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης σχετικά με το ενδεχόμενο ανασχηματισμού.

Ερωτηθείς από δημοσιογράφο μετά το Ετήσιο Εθνικό Μνημόσυνο των Ηρώων της Κοινότητας Έμπας στην Πάφο, για το ενδεχόμενο ανασχηματισμού μετά τα αποτελέσματα των Βουλευτικών εκλογών, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι δεν είχε «κανένα σχόλιο».

«Οι ανασχηματισμοί, αντιλαμβάνεστε, δεν ανακοινώνονται. Οι ανασχηματισμοί εκτελούνται. Όταν υπάρξει κάτι, θα γίνει σχετική ανακοίνωση από πλευράς Προεδρικού», είπε.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ