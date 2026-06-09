Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Εξετάζουμε τι συνέβη με τις παρεμβολές από το παράνομο αεροδρόμιο της Τύμβου

Σε επαφή με τους ομολόγους της στην Κύπρο θα συνεχίσει να είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σχετικά με το περιστατικό παρεμβολής της Κυριακής από το αεροδρόμιο στην κατεχόμενη Τύμβου, το οποίο επιβεβαίωσε τη Δευτέρα η Κυπριακή Δημοκρατία, όπως απάντησε στο ΚΥΠΕ η εκπρόσωπος της ΕΥΕΔ για τα θέματα Εξωτερικών, Ανίτα Χίπερ.

«Έχουμε δει τις αναφορές και φυσικά γνωρίζουμε το θέμα,» σημείωσε η εκπρόσωπος.

«Από την πλευρά μας, θα εξετάσουμε ακριβώς τι συνέβη και φυσικά θα είμαστε σε επαφή με τους ομολόγους μας στην Κύπρο», συμπλήρωσε η Χίπερ κατά τη μεσημεριανή ενημέρωση των διαπιστευμένων δημοσιογράφων.

ΚΥΠΕ