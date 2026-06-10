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Δημήτρης Μπάρος: «Η Αννίτα ηταν η καλύτερη επιλογή για την Προεδρία της Βουλής – Λήξαν το θέμα με τον Τάττη» (βίντεο)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Αναφερόμενος στην εκλογική του επιτυχία, ο κ. Μπάρος χαρακτήρισε την εκλογή του ως μια εξέλιξη που αποδεικνύει τη δύναμη της πίστης, σημειώνοντας ότι παρέμεινε αισιόδοξος μέχρι το τέλος, παρά το γεγονός ότι ελάχιστοι πίστευαν πως θα κατάφερνε να εξασφαλίσει έδρα.

Στην εκλογή του, τις προτεραιότητές του στη Βουλή, αλλά και στην αντιπαράθεση που προέκυψε τις τελευταίες ημέρες με τον δημοσιογράφο Γιώργο Τάττη, αναφέρθηκε ο βουλευτής της Άμεσης Δημοκρατίας, Δημήτρης Μπάρος, φιλοξενούμενος στον τηλεοπτικό σταθμό Σίγμα.

Αναφερόμενος στην εκλογική του επιτυχία, ο κ. Μπάρος χαρακτήρισε την εκλογή του ως μια εξέλιξη που αποδεικνύει τη δύναμη της πίστης, σημειώνοντας ότι παρέμεινε αισιόδοξος μέχρι το τέλος, παρά το γεγονός ότι ελάχιστοι πίστευαν πως θα κατάφερνε να εξασφαλίσει έδρα.

Όπως είπε, αν και είχε προβλέψει ότι η Άμεση Δημοκρατία θα αναδεικνυόταν πρώτο κόμμα, τελικά αποδείχθηκε ότι υποτίμησε τη δύναμη και την αποτελεσματικότητα των κομματικών μηχανισμών των παραδοσιακών κομμάτων.

Σε ό,τι αφορά το κοινοβουλευτικό του έργο, ανέφερε ότι ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν για τον ίδιο οι Επιτροπές Παιδείας, Ελέγχου και Άμυνας, στις οποίες επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί κατά τη νέα κοινοβουλευτική περίοδο.

Σχολιάζοντας τις συζητήσεις που προηγήθηκαν γύρω από τη στήριξη της Αννίτας Δημητρίου για την Προεδρία της Βουλής, ο κ. Μπάρος υποστήριξε ότι η απόφαση ελήφθη έπειτα από εκτεταμένες διαβουλεύσεις και με βάση τα δεδομένα που υπήρχαν τη δεδομένη στιγμή αποτέλεσε την καλύτερη δυνατή επιλογή.

Όπως εξήγησε, στο παρασκήνιο διεξήχθησαν πολιτικές συζητήσεις και διαβουλεύσεις που δεν ήταν γνωστές στο ευρύ κοινό, γεγονός που επέβαλε τη διατήρηση μυστικότητας ως προς τις τελικές προθέσεις του κόμματος μέχρι την τελευταία στιγμή.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η επιλογή στήριξης της προέδρου του ΔΗΣΥ έγινε λαμβάνοντας υπόψη τη βούληση των πολιτών και τις δεσμεύσεις που, όπως είπε, έλαβε η παράταξή του για προώθηση πολιτικών που ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των ψηφοφόρων.

Αναφερόμενος στην αντιπαράθεση με τον δημοσιογράφο Γιώργο Τάττη, ο κ. Μπάρος ξεκαθάρισε ότι θεωρεί το ζήτημα λήξαν και δεν επιθυμεί να δώσει συνέχεια στη δημόσια συζήτηση.

«Έχω σημαντικότερα ζητήματα να ασχοληθώ», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι προτιμά να επικεντρώνεται σε ουσιαστικά θέματα και όχι σε προσωπικές αντιπαραθέσεις.

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