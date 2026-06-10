Ερντογάν: «Πολύ σκληρή η απάντησή μας αν θιγούν τα δικαιώματα Τουρκίας και Τουρκοκυπρίων - Ορισμένοι έχουν αναλάβει τον ρόλο υπεργολάβου του σιωνισμού»

Αν θιγούν τα δικαιώματα της Τουρκίας και των Τουρκοκυπρίων στην ανατολική Μεσόγειο «η απάντησή μας θα είναι πολύ σαφής και πολύ σκληρή», δήλωσε την Τετάρτη ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν. Σε ομιλία του στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος του ΑΚΡ, ο Τούρκος Πρόεδρος είπε ακόμη ότι «παρακολουθούμε πολύ στενά και τις εξελίξεις στην Κύπρο».

«Ορισμένες μικρές δομές, των οποίων οι φιλοδοξίες ξεπερνούν κατά πολύ το μέγεθός τους, έχουν επιβιβαστεί στη βάρκα των προκλήσεων του Ισραήλ και έχουν αναλάβει τον ρόλο υπεργολάβου του σιωνισμού» ανέφερε.

«Κανείς να μην αναζητά περιπέτειες. Κανείς να μην προσκολλάται στο άρμα του σιωνιστικού δικτύου σφαγών», συνέχισε ο Τούρκος Πρόεδρος, λέγοντας πως «εάν επιχειρηθεί να θιγούν τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της Τουρκίας και των Τουρκοκυπρίων στην Ανατολική Μεσόγειο, θέλω να γίνει γνωστό ότι η απάντησή μας θα είναι πολύ σαφής και πολύ σκληρή».

Αναφερόμενος στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα στις 7-8 Ιουλίου, ο Ερντογάν δήλωσε ότι η Τουρκία έχει εντατικοποιήσει τις προετοιμασίες ώστε η Σύνοδος της Άγκυρας να αποτελέσει «σημείο αναφοράς στην ιστορία του ΝΑΤΟ», χαιρετίζοντας παράλληλα την ανακοίνωση ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα συμμετάσχει προσωπικά στη Σύνοδο.

Αναφερόμενος στο Ισραήλ και την κατάσταση στην περιοχή, ο Τούρκος Πρόεδρος εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, υποστηρίζοντας ότι η Κυβέρνησή του «αποσταθεροποιεί και την Ανατολική Μεσόγειο» και λειτουργεί ως «πηγή εντάσεων και εργοστάσιο προκλήσεων σε μια ευρεία γεωγραφική περιοχή».

Ο Ερντογάν υποστήριξε ακόμη ότι η ασφάλεια της Τουρκίας δεν ξεκινά από τα σύνορά της αλλά από τις γειτονικές χώρες της περιοχής.

«Η ασφάλεια της Τουρκίας δεν αρχίζει από το Χατάι αλλά από το Χαλέπι, τη Δαμασκό και τη Βηρυτό. Δεν θα επιτρέψουμε τετελεσμένα στις χώρες των αδελφών μας και δεν θα κλείσουμε τα μάτια σε επιθέσεις», ανέφερε.

Έκανε επίσης λόγο για κύκλους που, όπως είπε, στρέφονται κατά της Τουρκίας και εκτοξεύουν απειλές.

«Δεν χρειάζεται να το λέτε δημόσια. Γνωρίζουμε πολύ καλά τις προθέσεις, τους στόχους και τα σχέδιά σας. Βλέπουμε ξεκάθαρα τι επιδιώκετε. Γνωρίζουμε πολύ καλά ποιος είναι ο τελικός στόχος του παραληρήματος της ‘Γης της Επαγγελίας’. Με τη βοήθεια του Θεού δεν θα το επιτρέψουμε ποτέ», δήλωσε.

Ο Τούρκος Πρόεδρος κατέληξε προειδοποιώντας για τις συνέπειες μιας ευρύτερης περιφερειακής σύγκρουσης.

«Ας μην ξεχνά κανείς ότι όταν η φωτιά μεγαλώσει δεν καίει μόνο την περιοχή, αλλά οι σπίθες της πέφτουν σε ολόκληρο τον κόσμο. Αν δεν ανακοπεί η ισραηλινή ανομία, το τίμημα θα το πληρώσει όχι μόνο η περιοχή αλλά ολόκληρη η ανθρωπότητα», ανέφερε.

ΚΥΠΕ