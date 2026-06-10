Νέος Εκτελεστικός Διευθυντής του ΔΗΣΥ ο Ονούφριος Κουλλά – Έρχονται αλλαγές στο κόμμα της Δεξιάς

Τον διορισμό του τέως βουλευτή Ονούφριου Κουλλά στη θέση του εκτελεστικού διευθυντή του ΔΗΣΥ αποφάσισε χθες η πρόεδρος του κόμματος Αννίτα Δημητρίου. Ο κ. Κουλλά θα παραμείνει στη θέση του εκπροσώπου Τύπου του ΔΗΣΥ και θα ασκεί παράλληλα τα καθήκοντα του Εκτελεστικού Διευθυντή του κόμματος. Σημειώνεται ότι ο τέως βουλευτής Αμμοχώστου δεν επαναδιεκδίκησε έδρα στη Βουλή στις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές.

Σε δήλωση της η πρόεδρος του ΔΗΣΥ αναφέρθηκε στη προσήλωση του κ. Κουλλά στις αρχές και τις αξίες της παράταξης, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι η ιδεολογική και πολιτική συνέπεια που χαρακτηρίζει τον νέο εκτελεστικό διευθυντή θα συμβάλουν ουσιαστικά στην περαιτέρω ενίσχυση και αναβάθμιση της οργανωτικής και επικοινωνιακής λειτουργίας του κόμματος. «Για τον αγαπημένο μας Ονούφριο Κουλλά», τόνισε, «μπορεί να έκλεισε ένας κύκλος κοινοβουλευτικής προσφοράς, ανοίγει όμως ένας νέος κύκλος ευθύνης από τη θέση του Εκτελεστικού Διευθυντή του Δημοκρατικού Συναγερμού». Έκαμε μάλιστα ειδική αναφορά στο ήθος, τη συνέπεια, τη γνώση και το πολιτικό κριτήριο του κ. Κουλλά, προσθέτοντας πως «συνεχίζουμε μαζί, συλλογικά να κτίζουμε την επόμενη μέρα για ένα ακόμη πιο ισχυρό Δημοκρατικό Συναγερμό αλλά και για μια καλύτερη Κύπρο».

Από την πλευρά του ο κ. Κουλλά ευχαρίστησε την πρόεδρο του ΔΗΥ για την εμπιστοσύνη, σημειώνοντας ότι θα εργαστεί σκληρά και με τον ίδιο ζήλο ώστε να επιτευχθούν όλοι οι στόχοι του κόμματος και των πολιτών.

Πληροφορίες του «Π» αναφέρουν ότι η πρόεδρος του ΔΗΣΥ θα προχωρήσει σε αναδιοργάνωση θέσεων εντός του κόμματος, με αξιοποίηση στελεχών και ορισμένων υποψηφίων των βουλευτικών εκλογών σε καίρια πόστα.