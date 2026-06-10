Στεφάνου, Χαρμαντζί και Ουσάρ Ιντσιρλί στην διεθνή διάσκεψη του Ινστιτούτου του Αλέξη Τσίπρα στην Λευκωσία

Στη Λευκωσία θα πραγματοποιηθεί στις 17 Ιουνίου η 3η Διεθνής Διάσκεψη του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα (ΙΝΑΤ), σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Ερευνών «Προμηθέας», μετά τις δύο προηγούμενες διοργανώσεις που φιλοξενήθηκαν στην Αθήνα το 2024 και το 2025.

Η φετινή διάσκεψη έχει τίτλο «Διάσκεψη για την Ειρήνη και την Κοινωνική Δικαιοσύνη σε μία εποχή πολλαπλών κρίσεων» και θα συγκεντρώσει πολιτικές προσωπικότητες, ακαδημαϊκούς και εκπροσώπους οργανισμών από διάφορες χώρες.

Μεταξύ των συμμετεχόντων περιλαμβάνονται ο Γάλλος οικονομολόγος Thomas Piketty, η πρώην Πρόεδρος της Βουλής και πρώην Υπουργός Άμυνας της Χιλής, Maya Allende, ο Βραζιλιάνος γερουσιαστής Humberto Costa, ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών της Αιγύπτου Sameh Shoukry, ο αντιπρόεδρος του Centre for International Relations Matt Duss, η πρόεδρος του CTP Sila Usar Incirli, ο Δήμαρχος Λευκωσίας Χαράλαμπος Προύντζος και ο Τουρκοκύπριος δήμαρχος Λευκωσίας Mehmet Harmanci.

Τις εργασίες της διάσκεψης αναμένεται να ολοκληρώσουν με παρεμβάσεις τους ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου, και ο πρώην Πρωθυπουργός της Ελλάδας, Αλέξης Τσίπρας.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, η διάσκεψη στοχεύει στη συζήτηση θεμάτων που αφορούν την ειρήνη, την κοινωνική δικαιοσύνη και τις σύγχρονες διεθνείς προκλήσεις, ενώ παράλληλα επιδιώκει να αποτελέσει βήμα διαλόγου μεταξύ πολιτικών, ακαδημαϊκών και εκπροσώπων κοινωνικών φορέων από διαφορετικές χώρες και πολιτικές παραδόσεις.

Η επιλογή της Λευκωσίας ως τόπου διεξαγωγής της φετινής διοργάνωσης συνδέεται, σύμφωνα με τους διοργανωτές, και με τις εξελίξεις στο Κυπριακό, καθώς στη διάσκεψη θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι τόσο της ελληνοκυπριακής όσο και της τουρκοκυπριακής κοινότητας, με στόχο την προώθηση του διαλόγου γύρω από τις προοπτικές επίλυσης του προβλήματος στη βάση των σχετικών ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών.