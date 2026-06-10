Συνάντηση Γεραπετρίτη - Φιντάν: Όσα συζήτησαν για Κυπριακό και ελληνοτουρκικά

Οι εξελίξεις στο Κυπριακό ήταν ανάμεσα στα θέματα που συζήτησαν οι Γιώργος Γεραπετρίτης και Χακάν Φιντάν κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους, την Τετάρτη, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της SEECP, στη Σόφια.

Σύμφωνα με ελληνικές διπλωματικές πηγές, οι δύο Υπουργοί συζήτησαν για τις εξελίξεις στο Κυπριακό, την επικείμενη συνάντηση με την Προσωπική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για την Κύπρο και την πραγματοποίηση της άτυπης διευρυμένης συνάντησης για το Κυπριακό.

Παράλληλα, συζητήθηκε η πορεία των διατλαντικών σχέσεων ενόψει της Συνόδου Κορυφής του Ιουλίου, στην Άγκυρα, καθώς και οι περιφερειακές εξελίξεις, με έμφαση την κατάσταση στην ευρύτερη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Μεσόγειο.

Ως προς την κυοφορούμενη τουρκική νομοθετική πρωτοβουλία, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα και δεν συμβάλλουν στη διατήρηση ήρεμου κλίματος και ότι η μία και μόνη διαφορά μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας παραμένει η οριοθέτηση Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης και υφαλοκρηπίδας.

ΚΥΠΕ