«Το απαγορευμένο νησί»: Γιατί η νήσος Χαργκ στο Ιράν βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος του Τραμπ

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Πολιτική

Θλίψη στο ΑΚΕΛ - Έφυγε από τη ζωή ο Δημήτρης Λάμπρου στέλεχος της Αριστεράς στη Πάφο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Σε ανακοίνωσή του, το κόμμα αναφέρει ότι ο Δημήτρης Λάμπρου έφυγε από τη ζωή αναπάντεχα και σε νεαρή ηλικία, ενώ απευθύνει θερμά και ειλικρινή συλλυπητήρια προς την οικογένεια και τους οικείους του.

Τον θάνατο του στελέχους του και μέλους της Επαρχιακής Επιτροπής Πάφου, Δημήτρης Λάμπρου, ανακοίνωσε το ΑΚΕΛ, εκφράζοντας βαθιά θλίψη για την απώλειά του.

Σε ανακοίνωσή του, το κόμμα αναφέρει ότι ο Δημήτρης Λάμπρου έφυγε από τη ζωή αναπάντεχα και σε νεαρή ηλικία, ενώ απευθύνει θερμά και ειλικρινή συλλυπητήρια προς την οικογένεια και τους οικείους του.

Όπως σημειώνει το ΑΚΕΛ, ο εκλιπών υπήρξε διαχρονικά αφοσιωμένος στα ιδανικά της Αριστεράς, στους αγώνες για τα δικαιώματα των εργαζομένων και στις διεκδικήσεις για την πατρίδα. Παράλληλα, είχε ενεργό παρουσία στους πολιτικούς και κοινωνικούς αγώνες του κόμματος και του Λαϊκού Κινήματος, αποτελώντας ένα δραστήριο και αφοσιωμένο στέλεχος με πολύπλευρη δράση.

Το ΑΚΕΛ αναφέρεται επίσης στη σημαντική συμβολή του Δημήτρη Λάμπρου στα κοινά της επαρχίας Πάφου και ιδιαίτερα στον τομέα του πολιτισμού, μέσα από τη συμμετοχή του σε διάφορους πολιτιστικούς φορείς και πρωτοβουλίες.

«Καλό ταξίδι αγαπημένε μας σύντροφε Δημήτρη», καταλήγει η ανακοίνωση του κόμματος, αποχαιρετώντας ένα στέλεχος που, όπως τονίζει, υπηρέτησε με συνέπεια και ανιδιοτέλεια τις αρχές και τις αξίες του ΑΚΕΛ.

Tags

ΠΑΦΟΣΑΚΕΛΓΓ ΑΚΕΛ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα