Ο Προκόπης Προκοπίου μπαίνει στην κούρσα για την αντιδημαρχία της Αγλαντζιάς – Οι στόχοι του για τον Δήμο

Την υποψηφιότητά του για την αντιδημαρχία Αγλαντζιάς ανακοίνωσε ο Προκόπης Προκοπίου, δηλώνοντας έτοιμος να διεκδικήσει την εμπιστοσύνη των δημοτών με στόχο, όπως αναφέρει, τη συνέχιση της ανάπτυξης και της προόδου της περιοχής.

Σε ανάρτησή του, ο κ. Προκοπίου αναφέρεται στην πολυετή παρουσία του στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και την κοινωνική δράση, σημειώνοντας ότι η εμπειρία και οι γνώσεις που απέκτησε αποτελούν σημαντικά εφόδια για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που απασχολούν την τοπική κοινωνία της Αγλαντζιάς.

Ο ίδιος υπηρετεί σήμερα ως Δημοτικός Σύμβουλος Αγλαντζιάς, μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσίας και μέλος της Σχολικής Εφορείας Λευκωσίας, ενώ στο παρελθόν διετέλεσε πρόεδρος Συνδέσμων Γονέων και της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Γονέων Πόλης και Επαρχίας Λευκωσίας.

Παράλληλα, ευχαριστεί όσους στήριξαν και εισηγήθηκαν την υποψηφιότητά του, καθώς και την Επαρχιακή Γραμματεία και το Πολιτικό Γραφείο του κόμματος για την έγκριση της υποψηφιότητάς του.

Ο κ. Προκοπίου αναφέρει επίσης ότι το 2020 είχε στηρίξει την υποψηφιότητα του τέως αντιδημάρχου Ανδρέα Κωνσταντίνου, θέτοντας, όπως σημειώνει, πάνω από προσωπικές επιδιώξεις την ενότητα της παράταξης και το συμφέρον της Αγλαντζιάς.

Ανακοινώνοντας επίσημα την κάθοδό του στην εκλογική αναμέτρηση, ο κ. Προκοπίου δηλώνει ότι διεκδικεί την εμπιστοσύνη των πολιτών με στόχο «μια Αγλαντζιά πιο ανθρώπινη, πιο σύγχρονη, πιο δυνατή, πιο καθαρή, πιο πράσινη και πιο κοντά στον δημότη».

Δείτε την ανάρτησή του: