Κόμπος από το Λουξεμβούργο: Στρατηγικός εταίρος η Αίγυπτος, στήριξη σε κυρώσεις κατά βίαιων εποίκων

Τη σημασία της Αιγύπτου ως στρατηγικού εταίρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την ευρωπαϊκή πορεία της Ουκρανίας ανέδειξε ο Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος μετά την ολοκλήρωση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ και του Συμβουλίου Σύνδεσης ΕΕ–Αιγύπτου, τη Δευτέρα στο Λουξεμβούργο. Ο Υπουργός ανέφερε επίσης σε δηλώσεις του μετά το πέρας του ΣΕΥ, τη στήριξη της Κύπρου στην προώθηση περιοριστικών μέτρων εναντίον των βίαιων εποίκων και εξτρεμιστικών στοιχείων στη Δυτική Όχθη.

«Η Αίγυπτος είναι στρατηγικός εταίρος για την Ευρωπαϊκή Ένωση, πυλώνας ασφάλειας στη Μεσόγειο και την Ανατολική Μεσόγειο και βασικός παράγοντας όσον αφορά τον έλεγχο της παράτυπης μετανάστευσης και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας», δήλωσε ο κ. Κόμπος, χαιρετίζοντας τα αποτελέσματα του Συμβουλίου Σύνδεσης ΕΕ–Αιγύπτου.

Παράλληλα, κάλεσε την ΕΕ να επιδείξει μεγαλύτερη φιλοδοξία στις σχέσεις της με το Κάιρο, σημειώνοντας ότι απαιτείται «μια πιο φιλόδοξη και στρατηγική συνολική συμφωνία με την Αίγυπτο, καθώς και πιο δίκαιη αξιοποίηση της χρηματοδότησης».

Στο πλαίσιο του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων, οι υπουργοί συζήτησαν τη συνεχιζόμενη ρωσική επιθετικότητα κατά της Ουκρανίας, τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις σχέσεις ΕΕ–Κίνας.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, ο κ. Κόμπος αναφορικά με την Ουκρανία, καλωσόρισε την υιοθέτηση του νέου πακέτου κυρώσεων κατά της Ρωσίας και επανέλαβε την ετοιμότητα της Κυπριακής Προεδρίας να προωθήσει τις εργασίες για το επόμενο πακέτο μέτρων. Αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη εντατικοποίησης των προσπαθειών για αντιμετώπιση της παράκαμψης των κυρώσεων και της δράσης του λεγόμενου «σκιώδους στόλου».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις δηλώσεις του και στην έναρξη των διαπραγματεύσεων για το πρώτο ενταξιακό σύμπλεγμα της Ουκρανίας, χαρακτηρίζοντας τη σημερινή ημέρα «ιστορική, σημειώνοντας ότι η έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων αποτελεί ορόσημο τόσο για την Ουκρανία όσο και για τη Μολδαβία.

Για τη Μέση Ανατολή, ο Υπουργός Εξωτερικών χαιρέτισε τη συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, επισημαίνοντας ότι η Λευκωσία αναμένει την οριστικοποίησή της τις επόμενες ημέρες. «Χαιρετίζουμε τα νέα για το μνημόνιο κατανόησης και προσβλέπουμε στην ολοκλήρωση και υπογραφή του τις επόμενες ημέρες», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η Κυπριακή Δημοκρατία παρακολουθεί στενά τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η συμφωνία για την περιοχή και πέραν αυτής.

Ο κ. Κόμπος αναφέρθηκε επίσης στη σημασία της διασφάλισης της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, καθώς και της τήρησης του Διεθνούς Δικαίου και του Δικαίου της Θάλασσας.

Όπως δήλωσε ο Υπουργός, οι ηγέτες συζήτησαν για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, στη Γάζα, στον Λίβανο, αλλά και ζητήματα που σχετίζονται με το εμπόριο με το Ισραήλ. «Αναμένουμε την απόφαση της Επιτροπής για το εάν θα φέρει κάτι πιο συγκεκριμένο και απτό στη σύνθεση του Συμβουλίου. Η Κυπριακή Δημοκρατία παραμένει έτοιμη να εξετάσει οτιδήποτε θα προτείνει η Επιτροπή, εφόσον αυτό συμβεί» σημείωσε.

Αναφερόμενος στη Γάζα, τόνισε την ανάγκη εντατικοποίησης των προσπαθειών για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, ενώ για τη Δυτική Όχθη εξέφρασε ανησυχία για την αυξανόμενη βία από εποίκους. «Η Κυπριακή Δημοκρατία έχει υπάρξει πολύ σαφής στη στήριξη της προώθησης περιοριστικών μέτρων», ανέφερε, ενώ αναφέρθηκε και σε πολιτικά πρόσωπα που υποκινούν απαράδεκτες συμπεριφορές.

Σε ό,τι αφορά τον Λίβανο, χαιρέτισε το νέο πακέτο στήριξης της ΕΕ και μίλησε για την ανάγκη διατήρησης της εκεχειρίας και συνέχισης της ευρωπαϊκής βοήθειας προς τη χώρα.

Για τις σχέσεις ΕΕ–Κίνας, σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Υπουργός Εξωτερικών επανέλαβε ότι η Ένωση θα πρέπει να συνεχίσει να επιδιώκει μια πραγματιστική προσέγγιση επί ίσοις όροις, ενισχύοντας τον ανοιχτό και αποτελεσματικό διάλογο με το Πεκίνο στη βάση της αμοιβαιότητας. Παράλληλα, επιβεβαίωσε τη διαχρονική προσήλωση της Κυπριακής Δημοκρατίας στην πολιτική της «Μίας Κίνας».

Πριν από την έναρξη των εργασιών του Συμβουλίου, ο κ. Κόμπος συμμετείχε σε άτυπο πρόγευμα εργασίας με τον Υπουργό Εξωτερικών της Αρμενίας, Αραράτ Μιρζογιάν, κατά το οποίο επανέλαβε τη στήριξη της Κύπρου στην περαιτέρω εμβάθυνση των σχέσεων ΕΕ–Αρμενίας και υπογράμμισε τη σημασία των εξελίξεων στον Νότιο Καύκασο για τη σταθερότητα και την ειρήνη στην περιοχή.

Μετά το πέρας των εργασιών, ο Υπουργός Εξωτερικών συμμετείχε στο Συμβούλιο Σύνδεσης ΕΕ–Αιγύπτου και πραγματοποίησε διμερείς επαφές με ομολόγους του στο περιθώριο της συνόδου.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ