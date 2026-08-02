Ελληνικά

| Εnglish
Powered bysponsor logo
| Buzzlife

Ένας αιώνας κινουμένων σχεδίων «ζωντανεύει» στο MoMA της Νέας Υόρκης

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Από τις πρώτες τεχνικές μέχρι την ψηφιακή εποχή – Στο επίκεντρο 35 καλλιτέχνες και δημιουργοί

Ένας αιώνας κινουμένων σχεδίων μέσα από πρωτότυπα έργα τέχνης, ταινίες και άλλα εκθέματα από τη συλλογή του Μουσείου Μοντέρνας Τέχνης (MoMA) της Νέας Υόρκης αποτυπώνεται στην έκθεση «It’s Alive!» που εγκαινιάστηκε χθες και θα διαρκέσει έως το καλοκαίρι του 2027.

Η έκθεση που αναδεικνύει τις ρίζες του animtion στη Νέα Υόρκη και πώς η πόλη παρέμεινε κέντρο καινοτόμων κινουμένων σχεδίων εστιάζει σε 35 καλλιτέχνες και δημιουργούς ταινιών, πολλοί από τους οποίους εργάστηκαν στη μητρόπολη των ΗΠΑ προτού η ψηφιακή τεχνολογία μεταμορφώσει την παραγωγή, μεταξύ άλλων στους Τζον Κάνεμέικερ, Τζέιν Άαρον, Τίσα Ντέιβιντ, Τζορτζ Γκρίφιν, Τζεφ Σερ.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα