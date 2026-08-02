Ένας αιώνας κινουμένων σχεδίων «ζωντανεύει» στο MoMA της Νέας Υόρκης

Ένας αιώνας κινουμένων σχεδίων μέσα από πρωτότυπα έργα τέχνης, ταινίες και άλλα εκθέματα από τη συλλογή του Μουσείου Μοντέρνας Τέχνης (MoMA) της Νέας Υόρκης αποτυπώνεται στην έκθεση «It’s Alive!» που εγκαινιάστηκε χθες και θα διαρκέσει έως το καλοκαίρι του 2027.

Η έκθεση που αναδεικνύει τις ρίζες του animtion στη Νέα Υόρκη και πώς η πόλη παρέμεινε κέντρο καινοτόμων κινουμένων σχεδίων εστιάζει σε 35 καλλιτέχνες και δημιουργούς ταινιών, πολλοί από τους οποίους εργάστηκαν στη μητρόπολη των ΗΠΑ προτού η ψηφιακή τεχνολογία μεταμορφώσει την παραγωγή, μεταξύ άλλων στους Τζον Κάνεμέικερ, Τζέιν Άαρον, Τίσα Ντέιβιντ, Τζορτζ Γκρίφιν, Τζεφ Σερ.

ΑΠΕ-ΜΠΕ