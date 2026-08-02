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Νέα αιματηρή νύχτα στη Γάζα – Οκτώ νεκροί από ισραηλινά πλήγματα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Νέα πλήγματα μέσα στη νύχτα σε διάφορες περιοχές του παλαιστινιακού θύλακα – Μεταξύ των νεκρών και ένα παιδί

Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή στη Λωρίδα της Γάζας, καθώς οι βομβαρδισμοί του Ισραήλ συνεχίστηκαν, παρά την ανακοίνωση στα τέλη της εβδομάδας πως κλείστηκε συμφωνία για τον αφοπλισμό του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς και προοδευτική απόσυρση των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων από τον θύλακο, σύμφωνα με την πολιτική προστασία.

Κατοικίες χτυπήθηκαν κι οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν τη νύχτα, ανέφεραν αξιωματούχοι της υπηρεσίας αυτής άμεσης βοήθειας τις πρώτες πρωινές ώρες.

Άνδρας και γυναίκα σκοτώθηκαν και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν όταν «ισραηλινό στρατιωτικό ελικόπτερο έπληξε διαμέρισμα (...) νότια από τη Ντέιρ αλ Μπάλα», ανέφερε ο εκπρόσωπος της πολιτικής προστασίας Μαχμούντ Μπασάλ.

Παράλληλα, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι τραυματίστηκαν όταν «ισραηλινές δυνάμεις άνοιξαν πυρ στην παλιά πόλη της Γάζας», κατά την πολιτική προστασία.

Και «τρεις άνθρωποι, ανάμεσά τους παιδί, σκοτώθηκαν σε ισραηλινό πλήγμα εναντίον διαμερίσματος που ανήκει στην οικογένεια αλ Χαμς (...) στην Χαν Γιούνις, στη νότια Λωρίδα της Γάζας».

Χθες Σάββατο, άλλοι οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινά πλήγματα στον παλαιστινιακό θύλακο, ανακοίνωσαν η πολιτική προστασία και νοσοκομεία της περιοχής.

ΚΥΠΕ

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