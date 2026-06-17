«Ψεκάστε, σκουπίστε τους καθάρισε» – Έκρηξη Χαραλαμπίδου για το «Κράτος Μαφία» και τη «ξεδοντιασμένη» Αρχή

Σε έντονο ύφος τοποθετήθηκε η βουλεύτρια του ΑΛΜΑ, Ειρήνη Χαραλαμπίδου, με αφορμή τις εξελίξεις γύρω από το πόρισμα της Αρχής κατά της Διαφθοράς για το βιβλίο «Κράτος Μαφία».

Σε ανάρτησή της, η κ. Χαραλαμπίδου κάνει λόγο για «βόμβα» που, όπως αναφέρει, ήταν γνωστό ότι υπήρχε και ήταν «πυρηνικών διαστάσεων», υποστηρίζοντας ότι αυτή τη φορά παρέσυρε ολόκληρο το σύστημα.

«Και τώρα έσκασε η βόμβα που όλοι ξέραμε πως υπήρχε και ήταν πυρηνικών διαστάσεων και παρέσυρε όλο το σύστημα αυτή τη φορά», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η βουλεύτρια αναφέρεται στα ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα που εμπλέκουν ανώτατους , θεσμούς , από την εκτελεστική ,τη δικαστική εξουσία , την αστυνομία, τη ΜΟΚΑΣ.

Η κ. Χαραλαμπίδου υπενθυμίζει, επίσης, σχόλιο που, όπως αναφέρει, είχε γίνει στο παρελθόν για την έρευνα της ΜΟΚΑΣ. «Ψεκάστε, σκουπίστε τους καθάρισε», σημειώνει στην ανάρτησή της.

Αναφέρεται ακόμη στη λειτουργία της Αρχής κατά της Διαφθοράς, κάνοντας λόγο για «ξεδόντιασμα» της Αρχής λόγω της απουσίας ανακριτικών εξουσιών. Όπως αναφέρει, υπήρξαν προσπάθειες από την ίδια και άλλα πρόσωπα για ενίσχυση των αρμοδιοτήτων της, ωστόσο, κατά την ίδια, αυτές συνάντησαν εμπόδια.

«Κάποιοι δώσαμε μάχες για αυτό μαζί και η φίλη Αλεξάνδρα, αλλά βρίσκαμε τοίχος, όπως το πόθεν έσχες με γνωματεύσεις του εισαγγελέα περί αντισυνταγματικότητας», αναφέρει, παραλληλίζοντας την υπόθεση με το ζήτημα του πόθεν έσχες και τη μη συμπερίληψη του Γενικού και του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα.

Η κ. Χαραλαμπίδου θέτει, παράλληλα, θέμα χειρισμού της υπόθεσης από τη Νομική Υπηρεσία, υποστηρίζοντας ότι οι δύο πρώην υπουργοί και νυν εισαγγελείς, οι οποίοι διορίστηκαν από τον τέως Πρόεδρο, θα πρέπει να παραμερίσουν, ώστε να αναλάβουν πρόσωπα εκτός Νομικής Υπηρεσίας.

«Και τώρα οι δυο υπουργοί και νυν εισαγγελείς του Προέδρου που φέρεται να κατηγορείται για ποινικά αδικήματα, που διορίστηκαν από τον ίδιο, θα πρέπει να παραμερίσουν και να αναλάβουν άλλοι εκτός Νομικής Υπηρεσίας για να μην μπορούν να επηρεάσουν οι ίδιοι ως προϊστάμενοι», αναφέρει.

Ιδιαίτερα επικριτική εμφανίζεται και έναντι του ΔΗΣΥ, τον οποίο χαρακτηρίζει «εξαιρετικά εκτεθειμένο», αναφέροντας ότι οι δηλώσεις στελεχών του επιβαρύνουν περαιτέρω τη θέση του κόμματος.

«Ο ΔΗΣΥ είναι εξαιρετικά εκτεθειμένος και οι δηλώσεις τους, τους βουλιάζουν ακόμα περισσότερο», σημειώνει.

Σύμφωνα με την κ. Χαραλαμπίδου, ο ΔΗΣΥ δυσκολεύεται να αποδεχθεί μια πραγματικότητα που, όπως υποστηρίζει, εκθέτει τον Επίτιμο Πρόεδρο της παράταξης.

Η βουλεύτρια κάνει λόγο για «μέγιστο πλήγμα στους θεσμούς», σημειώνοντας ότι στη συνέχεια αποδίδονται ευθύνες στους πολίτες.

Επικρίνει, επίσης, την επίκληση γνωματεύσεων της Νομικής Υπηρεσίας από τον ΔΗΣΥ, ενώ σχολιάζει και τη δημιουργία της Αρχής κατά της Διαφθοράς επί διακυβέρνησης Αναστασιάδη, υποστηρίζοντας ότι αυτή έγινε «εν μέσω τεράστιου σκανδάλου» και με τρόπο που, όπως λέει, άφησε την Αρχή χωρίς επαρκή εργαλεία.

«Την έκαναν τόσο ξεδοντιασμένη που να τρέχουμε ακόμα πόσα χρόνια», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας, η κ. Χαραλαμπίδου σχολιάζει την αντιπαράθεση με το ΑΚΕΛ, αναφέροντας ότι η υπεράσπιση του ΔΗΣΥ είναι η επίθεση στους άλλους.

«Η υπεράσπιση του ΔΗΣΥ είναι το ΑΚΕΛ, θυμήθηκε ο Ονούφριος τα σκάνδαλα του ΑΚΕΛ, άρα πάμε να καλύψουμε τους ημέτερους επιτιθέμενοι στους άλλους. Είναι για γέλια και για κλάματα», καταλήγει.