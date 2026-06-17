Κλείδωσε η λειτουργία της νέας Βουλής: Αυτοί προεδρεύουν των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών - Αναλυτικά που συμμετέχει ο κάθε βουλευτής [ΒΙΝΤΕΟ]

Στις 10:00 το πρωί συνήλθε η Ολομέλεια της Βουλής για να εγκρίνει τη σύνθεση των κοινοβουλευτικών επιτροπών και για να εκλέξει τα μέλη της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Δεοντολογίας των Μελών της Βουλής.
Ποιοι θα προεδρεύουν
Δημοκρατικός Συναγερμός
Επιτροπή Νομικών: Φωτεινή Τσιρίδου - αναπληρωτής πρόεδρος ο Νίκος Γεωργίου.
Επιτροπή Εξωτερικών: Γιώργος Κάρουλλας - Χαράλαμπος Πετρίδης αναπληρωτής Πρόεδρος.
Επιτροπή Θεσμών: Δημήτρης Δημητρίου - αναπληρωτής ο Μιχάλης Φελλάς.
Επιτροπή Ενέργειας/Εμπορίου: Νίκος Γεωργίου - αναπληρώτρια πρόεδρος η Φωτεινή Τσιρίδου.
Επιτροπή Υγείας: Σάβια Ορφανίδου - αναπληρωτής πρόεδρος ο Χαράλαμπος Πάζαρος .
ΑΚΕΛ
Επιτροπή Εσωτερικών: Άριστος Δαμιανού - Βαλεντίνος Φακοντής αναπληρωτής πρόεδρος.
Επιτροπή Γεωργίας: Γιαννάκης Γαβριήλ - αναπληρωτής πρόεδρος ο Εφραίμ Χρίστου.
Επιτροπή Εργασίας: Γιώργος Κουκουμάς - Αργεντούλα Ιωάννου αναπληρώτρια πρόεδρος.
Επιτροπή Προσφύγων: Νίκος Κέττηρος - Αναπληρωτής πρόεδρος ο Χρίστος Χριστοφίδης.
Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: Χρίστος Χριστοφίδης - αναπληρώτρια πρόεδρος η Αναστασία Χάσικου.
Δημοκρατικό Κόμμα
Επιτροπή Οικονομικών: Χριστιάνα Ερωτοκρίτου - αναπληρωτής πρόεδρος Χρύσης Παντελίδης
Επιτροπή Ελέγχου: Ζαχαρίας Κουλίας - αναπληρωτής πρόεδρος ο Χρύσανθος Σαββίδης.
Επιτροπή Παιδείας: Χρύσανθος Σαββίδης - Aναπληρωτής πρόεδρος θα είναι ο Πανίκος Λεωνίδου.
ΕΛΑΜ
Επιτροπή Άμυνας: Ευγένιος Χαμπουλλάς - αναπληρωτής πρόεδρος θα είναι ο Χρίστος Χρίστου.
Επιτροπή Περιβάλλοντος: Λίνος Παπαγιάννης - αναπληρωτής πρόεδρος ο Λίνος Ιωάννης Χατζηγεωργίου .
Επιτροπή Μεταφορών: Σωτήρης Ιωάννου - αναπληρωτής πρόεδρος ο Ανδρέας Παπαχαραλάμπους