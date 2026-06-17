Προεδρικό: Προβληματισμός για το πόρισμα του «Κράτος Μαφία» – «Να είναι αδιάβλητη η διαδικασία»

Τον προβληματισμό του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, μετά τη δημοσιοποίηση των ευρημάτων του πορίσματος της Αρχής κατά της Διαφθοράς, μετέφερε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, τονίζοντας την ανάγκη πλήρους διερεύνησης όσων περιλαμβάνονται στο πόρισμα και διασφάλισης του αδιάβλητου της διαδικασίας.

Μιλώντας στην κρατική τηλεόραση, ο κ. Λετυμπιώτης ανέφερε ότι πρόκειται για ένα εκτενές πόρισμα, το οποίο, σύμφωνα με την ενημέρωση που υπάρχει, ξεπερνά τις 3.000 σελίδες. Όπως είπε, η σοβαρότητα των όσων καταγράφονται, αλλά και τα πρόσωπα στα οποία γίνονται αναφορές, επιβάλλουν η διαδικασία που θα ακολουθηθεί να είναι πλήρως θωρακισμένη.

«Έχω αναφερθεί στην ανάγκη να είναι αδιάβλητη και να φαίνεται αδιάβλητη η διαδικασία που θα ακολουθηθεί», σημείωσε, προσθέτοντας ότι τα όσα αναφέρονται στο πόρισμα, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία αυτό αναφέρεται, «συνηγορούν και επιβάλλουν αυτή η διαδικασία να είναι ακόμη πιο θωρακισμένη».

Το πόρισμα της Αρχής κατά της Διαφθοράς εντοπίζει, σύμφωνα με όσα έχουν δημοσιοποιηθεί, ενδεχόμενα αδικήματα για δεκατρία φυσικά και δύο νομικά πρόσωπα. Ανάμεσα στα πρόσωπα που αναφέρονται βρίσκεται και ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης.

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι η Εκτελεστική Εξουσία αναμένει τις επόμενες ενέργειες της Νομικής Υπηρεσίας, στην οποία θα παραδοθεί το πόρισμα, όπως προβλέπει η διαδικασία. Επισήμανε, παράλληλα, ότι η Κυβέρνηση δεν μπορεί να δώσει οδηγίες σε ανεξάρτητους θεσμούς.

«Δεν μπορεί η Εκτελεστική Εξουσία ούτε σε αυτή την περίπτωση, ούτε και σε καμία άλλη, να δώσει οδηγίες ή να καλέσει τη Νομική Υπηρεσία ή άλλη ανεξάρτητη αρχή να πράξει ή να μην πράξει κάτι. Αυτό θα ήταν παραβίαση της διάκρισης των εξουσιών», ανέφερε.

Ερωτηθείς κατά πόσον η Κυβέρνηση θα μπορούσε να κινηθεί από μόνη της προς τον διορισμό ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών, ο κ. Λετυμπιώτης είπε ότι θα πρέπει πρώτα να υπάρξει η θεσμική τοποθέτηση της Νομικής Υπηρεσίας. Πρόσθεσε ότι, ανάλογα με τις αποφάσεις που θα ληφθούν, η Κυβέρνηση θα αξιολογήσει εάν χρειάζεται να ενεργήσει στο πλαίσιο των συνταγματικών της δυνατοτήτων.

Σε σχέση με τις δημόσιες τοποθετήσεις που ζητούν εξαίρεση του Γενικού Εισαγγελέα και του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα από τη διαδικασία, λόγω της προηγούμενης υπουργικής τους ιδιότητας επί διακυβέρνησης Νίκου Αναστασιάδη, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος απέφυγε να προδικάσει αποφάσεις. Υπενθύμισε, ωστόσο, ότι ο ίδιος ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει τοποθετηθεί υπέρ της αυτοεξαίρεσής τους, σύμφωνα με τη δική του κρίση.

«Να αναμένουμε με σεβασμό τις τοποθετήσεις και τις αποφάσεις της Νομικής Υπηρεσίας και στη βάση αυτών των αποφάσεων θα δρομολογηθούν όλες οι διαδικασίες που θα πρέπει να δρομολογηθούν, με πρώτιστο και μοναδικό γνώμονα την πλήρη διερεύνηση όλων όσων αναφέρονται», είπε.

Ο κ. Λετυμπιώτης ρωτήθηκε και κατά πόσον το πόρισμα εξέπληξε τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, δεδομένης της προηγούμενης θητείας του σε θέσεις ευθύνης κατά τη διακυβέρνηση Αναστασιάδη. Απαντώντας, ανέφερε ότι κανείς δεν μπορεί να υποβαθμίσει το εύρος των αναφορών του πορίσματος, οι οποίες, όπως είπε, αγγίζουν οριζόντια πρόσωπα και φορείς.

«Προφανώς όλοι προβληματίστηκαν με την ανάγνωση αυτού του πορίσματος. Το ίδιο και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής και ούτε θα υπάρξει ποτέ καμία αναφορά στον ίδιο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας».

Σε ερώτηση κατά πόσον, εάν επαληθευτούν τα ευρήματα του πορίσματος, πρόκειται για μεμονωμένη περίπτωση ή για φαινόμενο ευρύτερης διαφθοράς, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος είπε ότι αυτό είναι ένα από τα βασικά ζητήματα που θα πρέπει να απασχολήσουν τη δημόσια συζήτηση. Τόνισε, ωστόσο, ότι οποιαδήποτε συμπεράσματα θα πρέπει να εξαχθούν μέσα από τις θεσμικές διαδικασίες.

Αναφερόμενος στην Αρχή κατά της Διαφθοράς, είπε ότι η ίδια η θέσπισή της αποτέλεσε βήμα προς την καταπολέμηση της διαφθοράς και την ενίσχυση της διαφάνειας. Παράλληλα, αναγνώρισε ότι έχει ανοίξει συζήτηση για το κατά πόσον θα πρέπει να δοθούν στην Αρχή ανακριτικές εξουσίες, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ζήτημα που θα πρέπει να αξιολογηθεί από τους αρμόδιους.

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος αναφέρθηκε επίσης στις μεταρρυθμίσεις που αφορούν τη Νομική και την Ελεγκτική Υπηρεσία, υπενθυμίζοντας ότι έχει προωθηθεί στη Βουλή πρόταση για διαχωρισμό των εξουσιών του Δημόσιου Κατήγορου από τον Γενικό Εισαγγελέα.

Καταληκτικά, ο κ. Λετυμπιώτης διαβεβαίωσε ότι η παρούσα διακυβέρνηση δεν ανέχεται φαινόμενα που εκφεύγουν των νόμιμων διαδικασιών.

«Σε καμία των περιπτώσεων η Εκτελεστική Εξουσία, η παρούσα διακυβέρνηση υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, δεν επιτρέπει, ούτε ανέχεται, ούτε βεβαίως μετέχει ή συμμετέχει σε όποια φαινόμενα εκφεύγουν των νόμιμων διαδικασιών», ανέφερε.