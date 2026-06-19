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Αννίτα Δημητρίου: Η ευρωπαϊκή ασφάλεια παραμένει ελλιπής όσο συνεχίζεται η κατοχή

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Με σειρά επαφών και παρεμβάσεων στη Σύνοδο Κορυφής του ΕΛΚ, η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ προώθησε τις θέσεις της Κύπρου, οι οποίες αποτυπώθηκαν στο κοινό πολιτικό κείμενο των ηγετών του ΕΛΚ.

Η σύνδεση του Κυπριακού με την ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλειας και η ανάγκη πιο ενεργού εμπλοκής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις προσπάθειες επίλυσης του προβλήματος βρέθηκαν στο επίκεντρο των παρεμβάσεων της προέδρου του ΔΗΣΥ, Αννίτας Δημητρίου, κατά τη Σύνοδο Κορυφής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ).

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δημοκρατικού Συναγερμού, οι θέσεις που προώθησε η κ. Δημητρίου αποτυπώθηκαν στο κοινό πολιτικό κείμενο των ηγετών του ΕΛΚ, στο οποίο περιλήφθηκε αναφορά ότι η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και η αρχιτεκτονική ασφάλειας της Ευρώπης παραμένουν ελλιπείς όσο συνεχίζεται η τουρκική κατοχή στην Κύπρο.

Παράλληλα, επαναβεβαιώνεται η προσήλωση στη λύση του Κυπριακού στη βάση των σχετικών ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και των αρχών και αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όπως αναφέρει ο ΔΗΣΥ, η συγκεκριμένη αναφορά έχει ιδιαίτερη πολιτική σημασία, καθώς συνδέει άμεσα την ευρωπαϊκή ασφάλεια με την ανάγκη τερματισμού της κατοχής ευρωπαϊκού εδάφους και επανένωσης της Κύπρου.

Μέσα από τις επαφές που είχε στο περιθώριο της Συνόδου, η κ. Δημητρίου ανέδειξε επίσης την ανάγκη για πιο ενεργή εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού, μέσω του διορισμού Ειδικού Απεσταλμένου, αλλά και μέσω άσκησης πιέσεων προς την Τουρκία για εγκατάλειψη της θέσης περί λύσης δύο κρατών.

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός αναφέρει ότι θα συνεχίσει να αξιοποιεί τη συμμετοχή του στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα για την προώθηση των θέσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας και την ενίσχυση της στήριξης των ευρωπαϊκών θεσμών στις εθνικές επιδιώξεις της χώρας.

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