Χωρίς τον Αναστασιάδη συνέρχεται το Εθνικό Συμβούλιο για το Κυπριακό - Πρώτη συμμετοχή για Οδυσσέα και Φειδία

Χωρίς τον τέως Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη ξεκίνησε γύρω στις 10.00 η συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου, υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, η πρώτη συνεδρία του σώματος με τη νέα του σύνθεση, μετά τις βουλευτικές εκλογές του περασμένου Μαΐου. Στη συνεδρία συμμετέχουν για πρώτη φορά το ΑΛΜΑ-Πολίτες για την Κύπρο και η Άμεση Δημοκρατία, με τους Οδυσσέα Μιχαηλίδη και Φειδία Παναγιώτου, αντίστοιχα.

Όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ, ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, ενημέρωσε ότι δεν θα παραστεί. Αξίζει να σημειωθεί ότι στελέχη του Βολτ έθεσαν το θέμα της συμμετοχής του τέως Προέδρου της Δημοκρατίας στο σημερινό Εθνικό Συμβούλιο, τονίζοντας ότι δεν θα έπρεπε να παρευρεθεί στη συνεδρία λόγω του πορίσματος για το «Κράτος Μαφία».

Πιο συγκεκριμένα, στη συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου συμμετέχουν η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου, ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου, ο Πρόεδρος του ΕΛΑΜ, Χρίστος Χρίστου, ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ, Νικόλας Παπαδόπουλος, ο Πρόεδρος του ΑΛΜΑ-Πολίτες για την Κύπρo, Οδυσσέας Μιχαηλίδης, και ο Πρόεδρος της Άμεσης Δημοκρατίας Φειδίας Παναγιώτου.

Συμμετέχουν επίσης ο Υπουργός Εξωτερικών, Κωνσταντίνος Κόμπος, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, ο Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Γιάννης Αντωνίου, ο διαπραγματευτής Μενέλαος Μενελάου, ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας και επικεφαλής της ΚΥΠ, Τάσος Τζιωνής, ο Διευθυντής του Διπλωματικού Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας, Δώρος Βενέζης, και ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Προέδρου, Βίκτωρας Παπαδόπουλος.

Συνέντευξη Τύπου για το «Κράτος Μαφία»

Υπενθυμίζεται ότι την Τρίτη ο Νίκος Αναστασιάδης θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου στη Δημοσιογραφική Εστία με αντικείμενο την υπόθεση του βιβλίου «Κράτος Μαφία». Το προηγούμενο διάστημα συγκέντρωσε, όπως αναφέρεται, τεκμήρια και στοιχεία που αφορούν υποθέσεις οι οποίες, σύμφωνα με την πλευρά του, δεν περιλαμβάνονται στο βιβλίο του δημοσιογράφου Μακάριου Δρουσιώτη.

Ποιο είναι το σχέδιο χαλαρής... λύσης που συζητά η Ολγκίν;

Χθες η εφημερίδα Πολίτης επικαλέστηκε πληροφορίες γύρω από τις επαφές της προσωπικής απεσταλμένης του ΓΓ του ΟΗΕ Μαρία Άνχελα Ολγκίν, τονίζοντας ότι η ιδέα που συζητείται δεν είναι η επιστροφή στο κλασικό, βαρύ ομοσπονδιακό μοντέλο των προηγούμενων δεκαετιών. Αντίθετα, πρόκειται για μια πιο χαλαρή λύση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία οι Ελληνοκύπριοι θα μπορούν να ονομάζουν ομοσπονδία και οι Τουρκοκύπριοι συνομοσπονδία. Η πολιτική ουσία αυτής της φόρμουλας είναι προφανής: να γεφυρωθεί, έστω και με δημιουργική ασάφεια, το χάσμα ανάμεσα στη θέση της ε/κ πλευράς για διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία και στην επιμονή της τ/κ πλευράς για κυριαρχική ισότητα και αναγνώριση της διακριτής πολιτικής της υπόστασης.

Με πληροφορίες από το ΚΥΠΕ