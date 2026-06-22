Σφοδρή κριτική Ονούφριου Κουλλά στο ΑΚΕΛ λίγο πριν τη διαμαρτυρία: Μοναδικός τους στόχος η επιστροφή στην εξουσία το 2028

Σφοδρή κριτική στις διαμαρτυρίες που διοργανώνει το ΑΚΕΛ άσκησε ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΔΗΣΥ, Ονούφριος Κουλλάς, κατηγορώντας το κόμμα της αντιπολίτευσης ότι επιλέγει τον δρόμο της πόλωσης και του διχασμού αντί της υπεύθυνης πολιτικής στάσης.

Σε γραπτή δήλωσή του, ο κ. Κουλλάς υποστήριξε ότι το ΑΚΕΛ έχει ως μοναδικό στόχο την επιστροφή του στην εξουσία το 2028, εκτιμώντας πως οι ενέργειές του εντάσσονται σε αυτή τη στρατηγική επιδίωξη.

Ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΔΗΣΥ ανέφερε ότι σε μια περίοδο κατά την οποία ενδέχεται να προκύψουν σημαντικές εξελίξεις στο Κυπριακό και να συγκληθεί νέα διευρυμένη διάσκεψη υπό τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, προτεραιότητα θα πρέπει να είναι η ενότητα, ο συντονισμός και η προσήλωση στους στόχους της ελληνοκυπριακής πλευράς.

Όπως σημείωσε, αυτή είναι και η θέση που εξέφρασε ο Δημοκρατικός Συναγερμός στο Εθνικό Συμβούλιο, διαμηνύοντας ότι θα συνεχίσει να κινείται προς την κατεύθυνση της υπευθυνότητας και της συνεννόησης.

Παράλληλα, ο κ. Κουλλάς κατηγόρησε το ΑΚΕΛ ότι καταφεύγει συστηματικά σε ακραία ρητορική και διχαστικές πρακτικές, κάνοντας λόγο για συμπεριφορές που, όπως υποστήριξε, δεν συνάδουν με τον σεβασμό προς το κράτος δικαίου και τις θεσμικές διαδικασίες.