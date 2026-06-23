ΑΚΕΛ για Αναστασιάδη: Ποιος απέμεινε να τον πιστεύει εκτός από την ηγεσία του ΔΗΣΥ και τον συνεχιστή του, Νίκο Χριστοδουλίδη;

Σφοδρή επίθεση κατά του τέως Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Αναστασιάδη, εξαπέλυσε το ΑΚΕΛ μετά τη δημοσιογραφική διάσκεψη που παραχώρησε για τα ευρήματα του πορίσματος της Αρχής κατά της Διαφθοράς για το βιβλίο «Κράτος Μαφία».

«Λένε όλοι ψέματα εκτός από τον τέως Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Επίτιμο Πρόεδρο του ΔΗΣΥ Νίκο Αναστασιάδη», αναφέρει το κόμμα σε ανακοίνωσή του, υποστηρίζοντας ότι ο κ. Αναστασιάδης «ξόδεψε σχεδόν μια ώρα για να πείσει ότι όλοι λένε ψέματα εκτός από τον ίδιο».

Σύμφωνα με το ΑΚΕΛ, ο τέως Πρόεδρος απορρίπτει τα ευρήματα της Αρχής κατά της Διαφθοράς, τα διεθνή δημοσιογραφικά δίκτυα, τον διεθνή Τύπο και όσους «τόλμησαν να υποδείξουν ότι επί των ημερών του η θεσμική διαπλοκή και η θεσμική διαφθορά απογειώθηκαν».

Το κόμμα προσθέτει ότι, κατά τον κ. Αναστασιάδη, «είναι όλα ψέματα», από «τα ταξίδια και τις συναλλαγές με σαουδάραβα μεγιστάνα» μέχρι και «την εμπλοκή του δικηγορικού του γραφείου με το σκάνδαλο των χρυσών διαβατηρίων».

Παράλληλα, θέτει το ερώτημα «ποιος, εκτός από την ηγεσία του ΔΗΣΥ και τον συνεχιστή του Νίκο Χριστοδουλίδη, απέμεινε να τον πιστεύει».

Το ΑΚΕΛ επαναλαμβάνει επίσης το αίτημά του για «κάθαρση», ζητώντας «αμερόληπτη και αδιάβλητη έρευνα όλων των ευρημάτων της Αρχής κατά της Διαφθοράς και προσαγωγή των υπόπτων στη Δικαιοσύνη».

Όπως αναφέρει, αυτό προϋποθέτει την άμεση παραίτηση του Γενικού Εισαγγελέα Γιώργου Σαββίδη και του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα Σάββα Αγγελίδη.

«Μόνο έτσι θ’ ανοίξει ο δρόμος για να αποκατασταθεί επιτέλους η αξιοπιστία των θεσμών και η λειτουργία του κράτους δικαίου στον τόπο», καταλήγει η ανακοίνωση.