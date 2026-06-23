Η υστεροφημία του Αναστασιάδη, το mea culpa και οι tiktokers - Όσα είπε ο τέως Πρόεδρος για το «Κράτος Μαφία»

Στήθηκαν λαϊκά δικαστήρια, κατά παράβαση του τεκμηρίου αθωότητας, και παρά τις επισημάνσεις της Αρχής κατά της Διαφθοράς, ανέφερε ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, σε διάσκεψη Τύπου που έδωσε το μεσημέρι της Τρίτης, στη Λευκωσία και κράτησε πέραν της μιάμιση ώρας, αναφορικά με το πόρισμα για το βιβλίο "Κράτος-Μαφία".

Ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, στην παρουσία του δικηγόρου Αχιλλέα Αιμιλιανίδη, μίλησε για ένταση της τοξικότητας, δολοφονία χαρακτήρων και σπίλωση ονομάτων, ενώ «κανένας από τους λαϊκούς δικαστές δεν θέλησε να αντιληφθεί ότι απορρίφθηκαν ως ψευδείς ή ανυπόστατοι ή δεν έγιναν αποδεκτοί οι συκοφαντικοί ισχυρισμοί εις βάρος μου που περιέχονται στο βιβλίο 'Κράτος Μαφία'».

«Κατά παράβαση του τεκμηρίου αθωότητας, που είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο, κάποιοι έστησαν λαϊκά δικαστήρια και καταδίκασαν τους ενόχους που, με βάση ισοζύγιο πιθανοτήτων κρίθηκαν από την Αρχή ότι ενδέχεται να εμπλέκονται σε πιθανά αδικήματα» ανέφερε, σημειώνοντας ότι κάποιοι το έπραξαν εδώ και χρόνια και δεν χρειάζονταν το πόρισμα.

«Αυτό που καταγράφεται μετά την έκδοση του πορίσματος είναι η ένταση τοξικότητας, η σπίλωση ονομάτων, η δολοφονία χαρακτήρων, η ηρωοποίηση του εφευρέτη της μυθοπλασίας για τη Σάντη. Κανένας από τους λαϊκούς δικαστές δεν θέλησε να αντιληφθεί ότι απορρίφθηκαν ως ψευδείς ή ανυπόστατοι ή δεν αποδέκτηκαν τους συκοφαντικούς ισχυρισμούς εις βάρος μου που περιέχονται στο βιβλίο 'Κράτος Μαφία'», είπε ο κ. Αναστασιάδης.

Ο κ. Αναστασιάδης αξίωσε τον άμεσο διορισμό ανεξάρτητου ποινικού ανακριτή και κατηγόρου "με ισχυρή προσωπικότητα και εγνωσμένου κύρους", που σε τακτή προθεσμία θα ολοκληρώσουν το έργο τους το συντομότερο.

Επίσης, ανέφερε ότι δεν αποδίδει κακή πίστη στους Λειτουργούς Επιθεώρησης ή στα μέλη της Αρχής κατά της Διαφθοράς, αλλά "τους καταλογίζω έλλειψη της απαιτούμενης ισχυρής βούλησης να αντισταθούν στον λαϊκισμό, την περιρρέουσα ατμόσφαιρα που δημιουργούν οι λαϊκοί δικαστές, οι δολοφόνοι χαρακτήρων και κακόβουλοι χρήστες του διαδικτύου".

Εξάλλου, κληθείς να προβεί σε αυτοκριτική για τυχόν ευθύνες του στην απαξίωση των θεσμών, είπε ότι θα πρέπει να αναλυθεί ο ρόλος που διαδραματίζουν στην αποδυνάμωση των θεσμών «οι χρήστες του διαδικτύου, οι tiktokers, οι λαϊκοί δικαστές, ή όσοι εφευρίσκουν μυθοπλασίες όπως εκείνη της ‘Σάντης’».

Αναλύοντας τις κατηγορίες που του προσάπτονται, ο τέως Πρόεδρος υπογράμμισε σε αρκετές περιπτώσεις ότι οι Λειτουργοί Επιθεώρησης δεν έθεσαν ενώπιον του τους ισχυρισμούς και δεν άκουσαν τις δικές του θέσεις για τις υποθέσεις.

Ο νόμος «Ριμπολόβλεφ»

Όσον αφορά τον ισχυρισμό για συμφωνία του με τον Ρώσο ολιγάρχη Ριμπολόβλεφ, για τροποποίηση της νομοθεσίας προς εξυπηρέτησή του, ο κ. Αναστασιάδης είπε ότι ο ισχυρισμός «κατέρρευσε αφού τον ψήφισε σχεδόν ομόφωνα η Βουλή, με μόνο δύο αρνητικές ψήφους, ύστερα από τη στήριξη του συνόλου της συντεταγμένης πολιτείας, Κυβέρνησης, Κεντρικής Τράπεζας, Σύνδεσμου Τραπεζών, Παγκύπριου Δικηγορικού Σύλλογος, ΣΕΛΚ, ΚΕΒΕ, STEP, τότε Γενικού Εισαγγελέα και όσων κλήθηκαν να εκφέρουν απόψεις για τη σχετική πρόταση Νόμου».

Για τη σύλληψη της Ριμπολόβλεβα, σημείωσε ότι σε κανένα σημείο του βιβλίου του Μ. Δρουσιώτη ή της Έκθεσης της Αρχής δεν γίνεται αναφορά για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ενέργεια του τέως Προέδρου προς οποιαδήποτε αρχή ή όργανο που να υποδηλοί γνώση ή εμπλοκή του στη σύλληψη.

Όσον αφορά τη διαπίστωση των Λειτουργών Επιθεώρησης, στη βάση του ισοζυγίου πιθανοτήτων ότι υπήρξε συμφωνία μεταξύ του τέως Προέδρου και του Ριμπολόβλεφ, για κάλυψη του κόστους ιδιωτικής πτήσης του τέως Προέδρου από τις Βρυξέλλες στην Αθήνα στις 21/3/2014, ο κ. Αναστασιάδης ανέφερε ότι το εύρημα της Αρχής Κατά της Διαφθοράς πως ο τέως Πρόεδρος ενδέχεται να διέπραξε το αδίκημα της «εμπορίας επηρεασμού» αποδεχόμενος αθέμιτο πλεονέκτημα «ανατρέπεται και καταρρέει αφού το υποτιθέμενο αθέμιτο πλεονέκτημα δεν συνδέεται με τη σύλληψη της Ριμπολόβλεβα αλλά κατά ψευδή ισχυρισμό για την εκτέλεση ενός νέου σχεδίου που "συμφωνήθηκε" μεταγενέστερα».

Κληθείς από δημοσιογράφους να σχολιάσει τη διαπίστωση της Αρχής ότι ο ίδιος δεν προσκόμισε αποδείξεις για τους ισχυρισμούς που προέβαλε για την πληρωμή του συγκεκριμένου ταξιδιού, ο κ. Αναστασιάδης είπε ότι «όταν κατηγορείται κάποιος, εκείνος που οφείλει να προσκομίσει αποδείξεις είναι εκείνος που κατηγορεί. Πρώτη φορά ακούω ότι όταν σε αποκαλέσουν ελέφαντα θα πρέπει να αποδείξεις ότι δεν είσαι ελέφαντας».

Εξάλλου, ερωτηθείς για τη σχέση του με τον Ριμπολόβλεφ είπε ότι ήταν μια «σχέση γνωριμίας. Δεν ήταν πελάτης μου. Ήταν ένας μεγαλοεπιχειρηματίας. Επένδυσε €500 εκ. στην Τράπεζα Κύπρου, που εξανεμίστηκαν μετά την απόφαση του Eurogroup», ανέφερε, προσθέτοντας ότι ο κ. Ριμπολόβλεφ «δεν μιλά αγγλικά, δεν κατοικούσε στην Κύπρο, δεν ήταν πελάτης μου, δεν είχα ιδιαίτερες σχέσεις, εκείνες που μου αποδίδονται από τον συγγραφέα του βιβλίου και απορρίφθηκαν από την Αρχή».

Υπόθεση Focus

Ο τέως Πρόεδρος σημείωσε ότι στην υπόθεση Focus ο τότε Γενικός Εισαγγελέας ανακοίνωσε το 2016 ότι τα στοιχεία δεν οδηγούν προς τη διάπραξη οποιωνδήποτε ποινικών αδικημάτων, αφού κατά τον ουσιώδη χρόνο η αδήλωτη χρηματοδότηση προς κόμματα δεν συνιστούσε ποινικό αδίκημα.

Εξάλλου, σημείωσε ότι «ο συκοφαντικός ισχυρισμός» ότι ο ίδιος σφετερίστηκε συνολικά €550.000 που προορίζονταν για τον ΔΗΣΥ καταρρίφθηκε ως «ψευδής και ανυπόστατος» από τους Λειτουργούς Επιθεώρησης.

Παρόλα αυτά, οι Λειτουργοί κατέληξαν ότι προκύπτει ενδεχόμενη διάπραξη του αδικήματος κατάχρησης εξουσίας, επειδή ο κ. Αναστασιάδης συναντήθηκε και επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον τότε Γενικό Εισαγγελέα, Κώστα Κληρίδη, εκφράζοντας έντονη δυσαρέσκεια για την πορεία της έρευνας ζητώντας τον τερματισμό ανακρίσεων.

«Ουδέποτε τέθηκε υπόψιν μου κατά την ενώπιον των Λειτουργών Επιθεώρησης κατάθεση ενός ανάλογου ισχυρισμού», είπε, ενώ διερωτήθηκε ποιο ήταν το όφελος του ιδίου που αποτελεί προϋπόθεση για να στοιχειοθετηθεί το αδίκημα του κακουργήματος.

Ρώτησε, ακόμα, πώς ήταν δυνατόν να εκφράζει έντονη δυσαρέσκεια ο τέως Πρόεδρος για την πορεία των ερευνών, αφού δεν είχαν εντοπιστεί ποινικά αδικήματα, ενώ διερωτήθηκε γιατί ο τότε Γενικός Εισαγγελέας δεν κατήγγειλε τις «δήθεν αθέμιτες παρεμβάσεις» του.

«Είναι πραγματικά πρωτόγνωρο αλλά και θλιβερό, οι Λειτουργοί Επιθεώρησης να καταλήγουν σε ευρήματα, αποδίδοντας ενδεχόμενη κακουργηματική πράξη στον τέως Πρόεδρο χωρίς να του δώσουν το δικαίωμα να ακουστεί», σημείωσε.

Μίζες από τη Λαϊκή

Όσον αφορά το εύρημα της Αρχής για συναλλαγή ύψους €250.000 από τη Λαϊκή Τράπεζα το 2011 προς όφελος του ιδίου, που φέρεται να προοριζόταν ως οικονομική στήριξη για την προεκλογική του εκστρατεία, η οποία παρουσιάστηκε παραπλανητικά ως αμοιβή ή προμήθεια και την κατηγορία ότι ο Νίκος Αναστασιάδης καταχράστηκε την επιρροή που δυνατό να ασκούσε σε άλλα πρόσωπα ως πωλητής επιρροής, ο κ. Αναστασιάδης επανέλαβε ότι ούτε αυτός ο ισχυρισμός τέθηκε ενώπιον του και δεν του δόθηκε η ευκαιρία να ακουστεί.

«Το κατ’ ισχυρισμό αδίκημα στο οποίο καταλήγει η Αρχή είναι εκείνο της παθητικής εμπορίας επιρροής. Το εν λόγω αδίκημα προϋποθέτει την ύπαρξη παράτυπου πλεονεκτήματος. Ποιο είναι εν προκειμένω το παράτυπο πλεονέκτημα αν ιδιαίτερα ληφθεί υπόψιν ότι το κατ’ ισχυρισμό αδίκημα δεν αφορά την περίοδο που ασκούσα τα καθήκοντα Προέδρου;», διερωτήθηκε, χαρακτηρίζοντας το εύρημα «παντελώς αβάσιμο, όπως αυθαίρετα και όσα μου αποδίδονται».

Troika Laundromat και Pandora Papers

Ο τέως Πρόεδρος αναφέρθηκε, επίσης, σε δημοσιεύσεις της Δημοσιογραφικής Πλατφόρμας Κατά του Οργανωμένου Εγκλήματος (OCCRP) το 2019 και της Διεθνούς Κοινοπραξίας Ερευνητικών Δημοσιογράφων (ICIJ), το 2021, που συνέδεαν την εταιρεία «Νίκος Χρ. Αναστασιάδης & Συνεταίροι» με ξέπλυμα εκατομμυρίων δολαρίων του Αλεξάντερ Αμπράμοφ με ένα δίκτυο εταιρειών-κελύφη που λειτουργούσε από το 2006-2013 και με παρεμβάσεις του ιδίου στις πολιτογραφήσεις Αλεξάντερ Αμπράμοφ και Λεονίντ Λεμπέτεφ.

Όπως σημείωσε, παρά το ότι αναφερόταν στα εν λόγω δημοσιεύματα ότι «δεν υπάρχει ουδεμία απόδειξη πως το δικηγορικό γραφείο και/ή οι συνεργάτες του παραβίασαν κάποιο νόμο ή διέπραξαν κάποιο αδίκημα», η αντιπολίτευση αξιοποίησε το δημοσίευμα δημιουργώντας σάλο και αποδίδοντας βαριούς χαρακτηρισμούς στον τέως Πρόεδρο. Υπό αυτό το φως, είπε, ζήτησε τη διερεύνηση του δημοσιεύματος από τη ΜΟΚΑΣ, για να διαφανεί η τυχόν διάπραξη αδικημάτων.

Σύμφωνα με την Αρχή κατά της Διαφθοράς, η πρόσκληση του τότε Προέδρου σε διερεύνηση «εγείρει σοβαρές ανησυχίες για αυθαίρετη θεσμική παρέμβαση, ακατάλληλη χρήση πολιτικής εκτελεστικής επιρροής και κατάχρηση εξουσίας», που δύναται να οδηγεί σε ενδεχόμενη ποινική ευθύνη για τη διάπραξη του πλημμελήματος της Κατάχρησης Εξουσίας ή της απόπειρας διάπραξης του εν λόγω ποινικού αδικήματος.

«Θεωρώ το ελάχιστο απαράδεκτο να θεωρείται η πρόσκληση για διερεύνηση ανάλογων ισχυρισμών, ως ενδεχόμενη διάπραξη ή απόπειρα διάπραξης του αδικήματος της κατάχρησης εξουσίας» είπε, προσθέτοντας ότι θεωρεί «εντελώς παράλογο και αντινομικό να θεωρείται ότι συνιστά κατάχρηση εξουσίας το να ζητά ένας Πρόεδρος να διερευνηθούν δημοσιεύματα που του αποδίδουν πράξεις διαφθοράς.

Όσον αφορά τις πολιτογραφήσεις Αμπράμοφ και της συζύγου του και του Λεμπέτεφ, σημειώνει ότι οι σχετικές αποφάσεις για αλλαγή στη νομοθεσία λήφθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο του Δημήτρη Χριστόφια.

«Είναι δυνατόν να προβάλλεται ο ισχυρισμός πως ένας βουλευτής και Πρόεδρος του κόμματος της αντιπολίτευσης να ζήτησε συνάντηση με έναν Υπουργό και ασκώντας την επιρροή του να του υπαγόρευσε να προχωρήσει σε παράνομη πολιτογράφηση επενδυτών;», διερωτήθηκε, σημειώνοντας «από πότε και σε ποια χώρα η εκτελεστική εξουσία ασκείται από την αντιπολίτευση και όχι τη νόμιμα εκλελεγμένη Κυβέρνηση;».

Ακίνητο στη Δρομολαξιά

Αναφερόμενος στα ευρήματα των Λειτουργών Επιθεώρησης για το θέμα, σημείωσε ότι η Σούζαν Ντικράζ, υπήκοος Τουρκίας, διεκδικούσε την ιδιοκτησία ακίνητου στη Δρομολαξιά που ήταν εγγεγραμμένο στο Κτηματολόγιο ως τουρκοκυπριακή περιουσία, καθώς και το δικαίωμα να το μισθώσει σε ιδιωτική εταιρεία.

Σε συνάντηση για το θέμα, συμμετείχαν ο τότε Υπουργός Εσωτερικών Σωκράτης Χάσικος, ο τότε Υπουργός Μεταφορών Τάσος Μητσόπουλος, ο πρώην Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας Ρίκκος Ερωτοκρίτου, εκπρόσωπος του Κτηματολογίου, της εταιρείας που ήθελε να ενοικιάσει το ακίνητο από την κ. Ντικράζ και του Βουλευτή Γεώργιου Βαρνάβα.

«Οι Λειτουργοί Επιθεώρησης διαπίστωσαν ότι, στην εν λόγω συνάντηση, δεν προσκομίστηκε μαρτυρία ότι ο τέως Πρόεδρος υποσχέθηκε ή έπραξε οτιδήποτε μεμπτό για την προώθηση του αιτήματος της ιδιωτικής εταιρείας», ανέφερε ο Πρόεδρος.

Απαντώντας στο εύρημα των Λειτουργών ότι ο κ. Αναστασιάδης έδωσε οδηγίες για παράνομη διέλευση της κ. Ντικράζ από τα κατεχόμενα, χωρίς να έχει ανάλογη εξουσία, σημειώνει ότι και πάλι δεν κλήθηκε να εισακουστεί ο ίδιος για το συγκεκριμένο θέμα. Όπως είπε, ο ισχυρισμός «είναι παντελώς αυθαίρετος και βασίζεται στο αφήγημα ενός συγγραφέα που θα έπρεπε με βάση τα ευρήματα των Λειτουργών να κρινόταν αναξιόπιστος».

"Αναξιόπιστος" ο Δρουσιώτης

«Ύστερα από 2,5 χρόνια ερευνών, με κόστος €1,5 εκ., με την ακρόαση 150 προσώπων, με κατάθεση τεκμηρίων από 41 νομικά και κυβερνητικά τμήματα, ο συνολικός αριθμός των οποίων ανέρχεται στα 793, οι συκοφαντικοί ισχυρισμοί του συγγραφέα που δεν περιέχονται στην παρούσα Ανακοίνωση, σημαίνει ότι αυτοί δεν έχουν αποδειχθεί ούτε στο ελάχιστο βαθμό που απαιτείται σε ερευνητικές διαδικασίες. Συνεπώς αποτελούν ατεκμηρίωτους ή συκοφαντικούς ισχυρισμούς», ανέφερε.

Ο κ. Αναστασιάδης διερωτήθηκε, ως εκ τούτου, γιατί η Αρχή δεν κινήθηκε νομικά εναντίον του κ. Δρουσιώτη, αφού, σύμφωνα με τον νόμο της προβλέπεται ότι πρόσωπο, το οποίο εκ προθέσεως παρέχει στην Αρχή ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες ή δεδομένα ή στοιχεία γνωρίζοντας ότι αυτά είναι ψευδή ή ανακριβή ή για τα οποία έχει εύλογο λόγο να πιστεύει ότι δεν είναι ακριβή είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα τρία έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις €50.000 ή και στις δύο ποινές.

«Έφτασε θεωρώ η ώρα αν θέλουμε Κράτος Δικαίου ή να προστατέψουμε το Κράτος Δικαίου να πάρουμε μέτρα και για όσους το υποσκάπτουν με μυθοπλασίες, όπως αυτές καταγράφονται στο Κράτος Μαφία ή τις άλλες που αφορούν, ύστερα από έρευνες του ιδίου συγγραφέα, την υπόθεση Σάντη. Τι επιτέλους θέλουμε; Κράτος Δικαίου ή το Κράτος του διαδικτύου;», είπε.

Ο τέως Πρόεδρος κλήθηκε από δημοσιογράφους να αναφέρει αν, πέραν της νομικής πτυχής, αισθάνεται την ανάγκη να πει «mea culpa» και να αναλάβει μέρος της ευθύνης για την εικόνα που επικρατεί σήμερα στην Κύπρο, με την απαξίωση των θεσμών και την εικόνα διαφθοράς και διαπλοκής.

Όπως είπε, θα πρέπει να αναλυθεί ο ρόλος που διαδραματίζουν στην αποδυνάμωση των θεσμών ενός κράτους «οι χρήστες του διαδικτύου, οι tiktokers, οι λαϊκοί δικαστές, ή όσοι εφευρίσκουν μυθοπλασίες όπως εκείνη της ‘Σάντης’», χωρίς αυτό να σημαίνει, πρόσθεσε, ότι αυτή η εικόνα δεν οφείλεται και σε σφάλματα της πολιτικής ηγεσίας. «Πολλές φορές όταν ήμουν Πρόεδρος και αργότερα είχα πει ότι έχω διαπράξει και λάθη».

Απαντώντας, επίσης, αν προκύπτει ζήτημα ασυλίας, ο κ. Αναστασιάδης είπε ότι «δεν θεωρώ ότι υπάρχει θέμα ασυλίας, αλλά και να υπήρχε, και βεβαίως θα την απαρνιόμουν».

Ερωτηθείς αν θεωρεί ότι έχει αμαυρωθεί η υστεροφημία του, είπε ότι «βεβαίως η δολοφονία και η λάσπη ενοχλεί», προσθέτοντας ότι γι’ αυτό ποτέ δεν αρνήθηκε την όποια διερεύνηση και αξιεί την ταχύτερη δυνατή απόφαση για διορισμό ποινικού ανακριτή και κατηγόρου.

Εξάλλου, απαντώντας σε ξεχωριστή ερώτηση, απάντησε ότι είναι έτοιμος να δεχτεί φορολογικό έλεγχο.

Πηγή: ΚΥΠΕ