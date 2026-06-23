Σηκώνει το γάντι το ΑΚΕΛ κατά του ΔΗΣΥ: «Δεν άντεξαν να κρύβονται, ανέλαβαν επίσημα τον ρόλο δικηγόρου του Αναστασιάδη»

Νέα επίθεση κατά του Δημοκρατικού Συναγερμού εξαπέλυσε το ΑΚΕΛ, κατηγορώντας την ηγεσία του κόμματος ότι παραμένει στον «ρόλο του υπερασπιστή» του τέως Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη, με αφορμή τις τοποθετήσεις στελεχών του ΔΗΣΥ για το πόρισμα της Αρχής κατά της Διαφθοράς, απάντώντας σε σημερινή σχετική ανακοίνωση του ΔΗΣΥ.

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Σε ανακοίνωσή του, το ΑΚΕΛ αναφέρει ότι ο ΔΗΣΥ «επιβεβαίωσε και επίσημα» τη στάση του, μετά τις δηλώσεις του Αναπληρωτή Προέδρου του κόμματος Ευθύμιου Δίπλαρου, ο οποίος χαρακτήρισε πειστικές τις απαντήσεις του Νίκου Αναστασιάδη και έκανε λόγο για ατεκμηρίωτους ισχυρισμούς σε σχέση με τα ευρήματα της Αρχής.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του ΑΚΕΛ:

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός δεν άντεξε να κρύβεται και να προσποιείται. Επιβεβαιώθηκε κι επίσημα σήμερα ότι η ηγεσία του ΔΗΣΥ θα παραμείνει στον θλιβερό ρόλο του δικηγόρου και υπερασπιστή του Αναστασιάδη. Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Ευθύμιος Δίπλαρος, σε παρέμβαση του στο ΟΜΕΓΑ απεφάνθη ότι οι απαντήσεις του Νίκου Αναστασιάδη είναι πειστικές και ότι τα ευρήματα της Αρχής είναι ατεκμηρίωτοι ισχυρισμοί. Με ανάλογη σοβαρότητα, η Αντιπρόεδρος του ΔΗΣΥ, Φωτεινή Τσιρίδου μιλώντας στο ΡΙΚ, έφτασε στο σημείο να ισχυριστεί ότι το ΑΚΕΛ είναι εκτός δημοκρατικού τόξου, επειδή απαιτεί κάθαρση και παραίτηση του ΓΕ και ΒΓΕ.

Σε κάθε περίπτωση, το ΑΚΕΛ διαμηνύει προς κάθε κατεύθυνση ότι αυτή η υπόθεση δεν είναι μάχη μεταξύ κομμάτων, ούτε είναι αντιπαράθεση μεταξύ του Ν. Αναστασιάδη και του πρώην συνεργάτη του, Μ. Δρουσιώτη. Είναι μάχη της κοινωνίας απέναντι στο σύστημα Αναστασιάδη, το γαϊτανάκι δηλαδή διαπλοκής και συγκάλυψης. Είναι η αναμέτρηση του κράτους δικαίου που θέλουμε για τον τόπο μας με το «κράτος-μαφία» που στήθηκε από την περασμένη δεκαετία. Είναι μάχη καθολικά του κυπριακού λαού απέναντι σε μια διαπλεκόμενη ελίτ που απομυζά τον τόπο.